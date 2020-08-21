ЄСПЛ узяв до розгляду запит щодо транспортування Навального до Німеччини

Європейський суд із прав людини повідомив, що отримав і взяв до розгляду запит із проханням про тимчасовий запобіжний захід від імені російського опозиційного діяча і борця з корупцією Олексія Навального, який нині перебуває в тяжкому стані непритомний і в комі в російській лікарні з підозрою його соратників на отруєння, у вигляді вказівки владі Росії дозволити перевезти його на лікування до Німеччини.

Як мовиться в пресрелізі ЄСПЛ, у запиті йдеться про те, щоб Навальному, який перебуває в комі на апараті штучної вентиляції легень у лікарні в російському Омську, було дозволено перевезення до клініки «Шаріте» в Берліні на лікування, бо інакше його здоров’ю чи й життю загрожує небезпека.

У ЄСПЛ нагадали, що вдаються до задоволення запитів про тимчасові запобіжні заходи тільки як виняток, коли заявникам може загрожувати реальна небезпека чи непоправна шкода.

Навальний потрапив до лікарні в Омську після того, як йому стало зле в літаку і літак був змушений до термінової посадки в цьому російському місті 20 серпня. Його соратники вважають, що його отруїли.

Лікарі в омській лікарні, які спершу готували Навального до перевезення, 21 серпня змінили думку і заявили, що він нетранспортабельний іще принаймні два дні – хоча до Омська вже прибув спеціальний санітарний літак із Німеччини для його перевезення. Соратники вважають, що йдеться про час, необхідний для виведення отрути з організму, щоб не лишилося її слідів.

Лікарі лікарні твердять, що «діагноз» Навального – порушення обміну речовин і різке падіння рівня цукру в крові. Особистий лікар опозиціонера наголошує, що це симптоми його стану, але ніяк не «діагноз».

Омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, нині вони прямо заперечують версію про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.