«Чай – одна з версій, міг бути дотик, могло бути рукостискання». Офіцер ФСБ у відставці про можливе отруєння Навального

Ірина Ромалійська

Російський опозиційний політик Олексій Навальний перебуває в комі в лікарні російського Омська, лікарі говорять про його стабільно важкий стан.

Увечері 20 серпня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель заявили про готовність забезпечити Навальному лікування і безпеку на території Євросоюзу.

Агенція Reuters повідомила, що за Навальним із Німеччини готовий вилетіти літак, який може доправити політика до Берліна.

Однак, як повідомила речниця Навального Кіра Ярмиш, головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 в місті Омськ Олександр Мураховський заявив 21 серпня, що стан Навального не дозволяє його перевезення: «Дотепер лікарі говорили, що готові санкціонувати транспортування. Саме тому ми в найкоротші терміни його організували. Тепер, в останній момент, лікарі не дають дозвіл. Це рішення, звичайно, ухвалювали не вони, а Кремль»​.

Раніше у Кремлі заявили, що знають про ситуацію з Навальним і бажають йому одужання, але при цьому зауважили, що доказів отруєння наразі немає і треба дочекатися результатів лабораторного дослідження.

Зранку 21 серпня соратник Навального, директор «Фонду боротьби з корупцією» Іван Жданов розповів, що правоохоронці повідомили лікарям, які намагаються врятувати життя Навального, про знайдену «смертельно небезпечну речовину», однак невідомо, яку саме: «Це таємниця слідства, ми не можемо сказати, але ця речовина смертельно небезпечна. Ця речовина становить загрозу не лише життю Олексія, але й оточенню. Всі навколо мають перебувати в костюмах захисту».

В ефірі телеканалу «Настоящее время» ми поговорили з ексспівробітником ФСБ і опозиційним політиком Геннадієм Гудковим про те, чому версію причетності спецслужб соратники Навального і інші політики називають пріоритетною, а також про те, як і чим міг бути отруєний опозиціонер.

«Ніхто б не посмів щось зробити з Навальний без санкції Кремля»

– Що скажете, влада або спецслужби можуть бути причетні до того, що сталося з Олексієм Навальним?

– У країні, яка управляється в ручному режимі з жорсткою ієрархією, тільки вони і можуть бути причетні. Тому що просто уявіть, що це хтось би зробив з ображених чиновників, припустимо, з метою помсти Олексію Навальному. Кремль би вирив зараз уже найкращих сищиків, вони б покарали всіх тих, хто посмів без санкцій зробити щось з лідером російської опозиції. Цілком очевидно.

– А чому? Не може це просто хтось самоуправством займатися, щоб отримати нову зірочку?

– Ні. Але якщо цей хтось хоче займатися самогубством політичним або навіть не дуже, так, можна припустити, що хтось вирішив сам з собою покінчити, зі своєю посадою, зі своєю кар'єрою і так далі. Тому що уявіть, що підозра однозначно падає на Кремль. Однозначно падає на акції спецслужб, які санкціоновані політичним керівництвом країни. Що в цих умовах повинен робити Путін? Що в цих умовах має робити його оточення? Вони повинні заявити, що «хлопці, Навального ми не любимо, але ми не дозволимо собі вести боротьбу зі своїми політичними опонентами подібними кримінальними методами, ми – цивілізовані люди. Ми зараз дали команду, Бастрикін риє землю. Він знайде обов'язково всіх тих негідників-мерзотників, які посміли зазіхнути на життя політика, політичного лідера. Ми обов'язково всіх покараємо. Ми зараз відправили туди найкращих криміналістів, найкращих токсикологів, найкращих лікарів-реаніматологів. Ми зробимо все, щоб Олексій Навальний, яким би він нам не здавався негативним, продовжував жити, працювати, тому що ми живемо у вільній демократичній країні, в якій Конституція є головним законом. І ми обов'язково покараємо всіх винних, всіх причетних до цього злочину». І я вас запевняю, вони б на льоту це зробили. Ніхто б не посмів щось зробити з Навальним без санкцій Кремля, без узгодження з керівництвом країни. Тому хто це міг зробити?

Як ви знаєте, Олексій Навальний перебуває, якщо я не помиляюся, під підпискою про невиїзд. Його будь-який виїзд, тим більше такий, як в Сибір, в міста, супроводжується заявою на ім'я слідчого з зазначенням докладного графіку, часу: де, коли, з ким він буде перебувати, яким транспортом пересуватися, коли повернеться тощо. Ну неважко припустити, якщо проти нього готувалася провокація, злочин, що цей графік опинився в руках спецслужб, які зрозуміли, що «так, вдалий момент, прекрасний момент для реалізації наших планів».

– А стежили за ним, як думаєте?

– За Навальним постійно стежать, і мені багато разів доводилося виявляти зовнішнє спостереження за ним, навіть підгодовувати доводилося співробітників зовнішнього спостереження, які там годинами стояли, на нього чекали. Я попросив своїх співробітників, щоб вони поділилися бутербродами і кавою. Але не в цьому річ, не «наружка» це робить. «Наружка» фіксує зовнішні фактори, вона не бачить більше того, що бачать люди з деякої відстані. А якщо нічого не помітили його друзі, товариші, соратники, які перебували з ним на відстані метра, значить, що це злочин, який готувався оперативною групою через агентуру, через своїх осіб, через адміністративні та інші можливості.

Чай, їжа, дотик, рукостискання – як отрута могла потрапити в організм?

– А як це могло статися? Якщо допустити ту версію, про яку говорять його найближчі соратники, що був він отруєний, коли випив цей чай? Як технічно це могло статися?

– Маючи ресурс необмежений, можна робити все що завгодно. Ви фокусників бачили справжніх? Вони на відстані 30 сантиметрів від ваших очей проробляють фокуси, і ви не бачите, що вони роблять з предметами. Підкинути в чай або підкинути в їжу в літаку, або підкинути ще щось для людей, найнятих спецслужбами, взагалі не становить жодних проблем. Витягнути щось з кишень і в ці кишені покласти. І не факт, що це в чаї було. А чому ви вважаєте, що це в чаї? Це одна з версій.

– Це його прессекретарка припустила.

Я взагалі вважаю, що йде експеримент: на опозиції відпрацьовуються дії отрут

– Ну прессекретарка припустила. А це могло бути вчора, це міг бути дотик. Є частина отрут, яка, наприклад, може бути внесена в організм через рукостискання. Насправді ніхто зараз не знає. У мене взагалі знаєте, яка версія? Ми щойно обговорювали її з моїм колегою. Я взагалі вважаю, що йде експеримент: на опозиції відпрацьовуються дії отрут, можливо, не повністю летальних, але які можуть призвести до інвалідності людини, до серйозних порушень її здоров'я, припинення її дієздатності тощо. Подивіться, Верзилов вижив, Кара-Мурза – двічі труїли – вижив, Сашу Соловйова труїли – вижив, так? Це говорить про те, що це, цілком можливо, отрута нелетального дії. Тобто вона може призвести до смерті, а може і не призвести.

– А мета яка?

– Вивести з ладу людину, перетворити її на інваліда. Перетворити її на овоч, вибачте, ось так я скажу, негарне і некультурне слово. Адже Навальний – харизматик, гарний і молодий чоловік, хлопець з прекрасною промовою, зовнішністю, з блакитними очима тощо. Він приваблює людей своєю енергетикою, своїм потенціалом. І ось перетворити його в якусь убогу людину, яка трясеться, яка не здатна зв'язати двох слів.

Я не виключаю, що йде експеримент нових отрут, нових складів, які не вбивають людину, а просто призводять до серйозних уражень її центральної нервової системи: людина, можливо, не зможе говорити тощо. Пам'ятайте, Петру Верзилову ж пророкували лікарі, що не відновиться і не буде більше дієздатним? Тому – чому б і ні. Така версія теж може бути.

«Ліквідувати ватажків»

– А мотив який?

– Мотив? Країна, вибачте на слові, йде в тартарари. Скоро політичний протест об'єднається з соціальним. [Білорусь] показує, що всі диктатори після 20 років набридають до такої міри, що вже переважну більшість населення від них верне. У нас в країні все це має бути.

Тут якраз дуже навіть багато мотивів у влади, у ФСБ, у спецслужб

Навальний – один з лідерів протестного руху, безумовно, можливо, найяскравіший. І чому б не вивести його з ладу таким чином, щоб ліквідувати ватажків? Як в Білорусі: «Ми не зробили скандалу, бо вождя нам бракувало. Справжніх буйних мало, ось і немає ватажків». Ось, власне кажучи, чому б і не ліквідувати ватажків в Росії таким кримінальним, абсолютно підлим, нечесним і злочинним чином? Тут якраз дуже навіть багато мотивів у влади, у ФСБ, у спецслужб. Навіщо боротися з Навальним, якщо можна просто з нього зробити інваліда? Ну просто уявіть. Я цинічно кажу, я сподіваюся, що все буде нормально, що він відновиться. Я йому бажаю здоров'я, я бажаю сил і мужності його дружині. Я все-таки сподіваюся, що його відправлять за кордон на лікування, що там вирішаться ці питання.

– Останнє запитання до вас як до фахівця в цьому питанні.

– Я в отруєннях не фахівець, я відразу вам кажу, і ніколи не був.

– Після того, коли зміниться, наприклад, влада, суспільство зможе дізнатися правду? Ось якщо це дійсно була спецоперація, архіви збережуться?

Я думаю, що вони розкажуть про такі таємниці, від яких країна здригнеться

– Архіви точно збережуться, якщо не будуть спеціально знищені. А головне, швидше за все, збережуться люди. Звичайно, їх теж можуть прибрати, але я думаю, що вони все-таки виживуть, збережуться і розкажуть нам. Я думаю, що вони розкажуть про такі таємниці, від яких країна здригнеться. Я просто в цьому переконаний. Ми дізнаємося такі речі, від яких навіть бувалі люди здригнуться.

Оригінал – на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»