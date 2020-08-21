Трамп очікує на доповідь щодо ймовірного отруєння політика Навального в Росії

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що знає про ймовірне отруєння в Росії опозиційного політика Олексія Навального, але неготовий докладно коментувати це питання.

«Ми стежимо за цим. І Майк (очевидно, державний секретар США Майк Помпео – ред.) збирається невдовзі повідомити мені (подробиці)», – сказав Трамп на брифінгу в Білому домі.

Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні. Згодом речниця Кіра Ярмиш додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай. Він перебуває в непритомному стані.

Лікарі заявляють, що наразі «немає ніякої впевненості, що причиною стану є отруєння».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.