До Навального не пускають його лікаря з Москви – речниця

До російського опозиційного політика Олексія Навального не пускають його лікаря зі столиці Росії Москви, повідомили його речниця Кіра Ярмиш.

Вона оприлюднила новину, у якій речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі бажають Навальному «щонайскорішого одужання».

«Ми знаємо, що він перебуває в тяжкому стані. Лікарі зараз роблять все, що необхідно. Залучені, власне, в Омську найкращі лікарі. І наскільки нам відомо, також із повідомлень ЗМІ, вони використовують методи телемедицини й проводять консиліуми зі спеціалістами в Москві», – сказав Пєсков.

«Найкращі лікарі» та «методи телемедицини», каже Пєсков. Я не знаю, які тут лікарі, але це станція швидкої допомоги, тут немає й близько обладнання для дослідження токсинів, якими могли отруїти Олексія. А його лікаря з Москви до нього не пускають», – написала у відповідь Ярмиш.

Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні. Згодом речниця Кіра Ярмиш додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай. Він перебуває в комі.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.