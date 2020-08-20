Можливе отруєння Навального: перші міжнародні реакції

Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у комі. Його речниця повідомила, що, ймовірно, Навального отруїли чимось, підмішаним у чай.

«Дуже тривожні повідомлення про підозру в токсичному отруєнні російського лідера опозиції Олексія Навального. Якщо це підтвердиться, відповідальні за це повинні зіткнутися з наслідками. Я уважно слідкую за ситуацією, бажаю йому сили і якнайшвидшого одужання», – написав у своєму твіттері міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевічус, ставши одним з перших західних політиків, які відреагували на ситуацію з російським опозиціонером.

«Я занепокоєний новинами про підозру щодо отруєння Олексія Навального. Якщо це підтвердиться, відповідальні повинні бути притягнені до відповідальності. Я бажаю йому швидкого й повного одужання», – написав у твітері верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель.

«Молюся, щоб з Навальним все було добре. Наразі чекаю на додаткові факти, перш ніж я висловлю своє повне обурення щодо Путіна та тих, хто у США вибачає і ігнорує його поведінку. Але будемо чекати на більше деталей», – пише у своєму твіттері експосол США в Росії Майкл Макфол.

Західна письменниця Енн Еплбом називає Навального «найважливішою опозиційною фігурою Росії» і нагадує, що опозиційних до влади людей в Росії вже отруювали.

«Якщо підтвердиться, що це отруєння, це вже буде друге отруєння Навального. Це зробить його третім російським опозиційним активістом, якого отруїли за останні пару років», – пише західний оглядач Макс Седдон.

«Коли я кілька місяців тому брав інтерв’ю у Навального, він сказав мені наступне: «Це дивне повідомлення – як вони отруюють людей всередині Росії. Вони намагаються показати, що вони можуть отруїти вас і, можливо, можуть контролювати вас». Вони не контролюють Навального», – зауважує у своєму дописі Бен Родес, американський письменник, політичний коментатор та колишній заступник радника президента США з питань національної безпеки.

«Це просто неймовірно погано», – коментує ситуацію з Олексієм Навальним кореспондентка видань The Guardian та Observer Керол Кадвалладр.

Деякі оглядачі пов’язують можливе отруєння Навального з російським президентом.

«З огляду на те, що ще багато чого нам поки невідомо, той факт, що Олексій Навальний, єдиний справжній лідер російської опозиції, ймовірно, отруєний якраз у момент, коли Путін роздумує, що робити з протестами в Білорусі – це, звісно, смішний збіг обставин», – пише західна журналістка видання GQ Юлія Йоффе.

«Путін має бути надзвичайно наляканим, що події з Лукашенком в Білорусі можуть статися в Росії і що російський народ обере Навального для повалення його уряду», – написав у своєму твіттері міжнародний фінансист і інвестор, директор інвестиційного фонду Hermitage Capital Management Білл Браудер.

Не варто квапитися з висновками

Попри спекуляції, що пов’язують можливе отруєння Навального з його опозиційною діяльністю до президента Росії Володимира Путіна, деякі експерти радять не квапитися з такими висновками.

«Навальний – не просто провідний опозиційний політик Росії. Фактично він – один з головних журналістів-розслідувачів у країні. Його відео-розслідування, які завжди винятково створюються так, щоб бути чіткими і зрозумілими для пересічних людей, є зразковими у цьому жанрі», – зауважує у своєму твіттері редактор Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCPR) Ілля Лозовський.

Справа в тому, наголошує Лозовський, що у Навального – «чимало ворогів».

«Він відслідковує гроші, показує незаслужене багатство і пояснює, як це все вписується в корумповану систему, яку побудував Путін. У нього скрізь є вороги, і не тільки на самій вершині. Тому ще надто рано спекулювати, хто міг його отруїти (якщо його дійсно отруїли!)».

«Мої думки та молитви з Олексієм Навальним. Універсальне право всіх народів – жити своїм життям у свободі та мирі – ніколи не може бути придушене ні в Росії, ні в іншому місці. Не весь російський народ є народом Путіна», – написав у своєму твіттері член британського парламенту Марк Прітчард.

Олексію Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального «швидка» відвезла до лікарні з отруєнням, повідомила в твітері його речниця Кіра Ярмиш.

«У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми швидкою їдемо до лікарні», – написала Ярмиш уранці 20 серпня.

Пізніше вона додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай.

«Це було єдине, що він пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний», – повідомила Ярмиш.

Навальний нині перебуває в реанімації у комі на апараті штучної вентиляції легень.

«Ухильна реакція лікарів лише підтверджує, що це отруєння. Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер явно тягнуть час і не говорять, що їм відомо», – додала речниця Навального.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.

У Кремлі ще не коментували ситуацію.