Лікарі не кажуть, чи є загроза життю Навального – речниця

Лікарі в Омську, де в тяжкому стані госпіталізований російський опозиційний політик Олексій Навальний, не розповідають, чи є загроза життю пацієнта. Про це повідомила речниця Навального Кіра Ярмиш.

«Щойно був офіційний виступ представника лікарні перед журналістами – заступника головного лікаря. Сказано те ж саме: стабільно тяжкий стан, кома, ШВЛ (штучна вентиляція легень – ред.). Про діагноз не говорить, чи є загроза життю – не говорить», – написала Ярмиш у твітері.

Раніше вона повідомила, що «в реанімації повно поліцейських».

«Вони намагаються взяти у лікаря пояснення. Лікар побачив мене на віддалі в коридорі, сказав, що «деякі речі конфіденційні», і повів поліцейських в іншу кімнату», – вказала речниця Навального.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний перебуває в комі, його стан тяжкий, повідомила раніше речниця Кіра Ярмиш.​

Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням. Згодом вона додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.