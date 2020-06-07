Росія: телеканал RT подав до суду на опозиціонера Навального

У Росії фінансований державою пропагандистський телеканал RT подав до суду на опозиційного політика і борця з корупцією Олексія Навального.

Позов «на захист ділової репутації», копію якого Навальний оприлюднив у твітері, спрямований також проти юриста заснованого ним Фонду боротьби з корупцією Любові Соболь і редакцію уральського видання Znak.com.

Як мовиться в оприлюднених документах, Арбітражний суд Москви залишив без руху через технічні порушення позов телеканалу, який іноді досі називають його колишньою назвою Russia Today, давши позивачеві термін на їхнє усунення.

Яка публікація обурила канал – не повідомляється.

Навальний і його Фонд боротьби з корупцією неодноразово публічно викривали деякі моменти діяльності телеканалу.

Серед іншого, вони звинувачували RT в накрутці переглядів в ютубі і неефективній роботі. Зокрема, Соболь в інтерв’ю Радіо Свобода в квітні, згадуючи про ведучих російських державних телеканалів, «Першого» Володимира Соловйова і «Росія-24» Дмитра Кисельова, а також про головного редактора RT Маргариту Симоньян, говорила: «В інших пропагандистів, Соловйова або Кисельова, хоча б є аудиторія на телебаченні. А, як ми з’ясували, в Маргарити Симоньян цієї аудиторії немає».

Крім того, в травні ФБК повідомляв про порушення каналом російського законодавства про некомерційні організації, якою формально і вважається RT.

Перед тим, у березні, ФБК також оприлюднив розслідування, стверджуючи, що сама Симоньян, її чоловік Тигран Кеосаян і ще деякі їхні родичі отримали з російського державного бюджету десятки мільйонів рублів за створення пропагандистсько-патріотичної комедійної мелодрами, дія якої розгортається на тлі будівництва мосту між Росією і окупованим нею українським Кримом, «Кримський міст. Зроблено з любов’ю». За даними розслідування, зокрема, Симоньян за роботу над фільмом заплатили 9,1 мільйона рублів (138 тисяч доларів), Кеосаянові 13,9 мільйона рублів (211 тисяч доларів).

Канал звинувачення в неефективності заперечує.