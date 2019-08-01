Росія планує змінити законодавство, щоб оштрафувати британські ЗМІ у відповідь на штраф RT

Російська організація з контролю за засобами масової інформації «Роскомнагляд» заявила, що ініціює зміни в чинному законодавстві цієї країни, щоб накласти штрафи на британські та інші закордонні медіа, які працюють в Росії.

Такий крок російське відомство обґрунтовує штрафом, який британський медіарегулятор Ofcom наклав на російський канал RT. У «Роскомнагляді» цей крок назвали «упередженим ставленням до російських медіа за кордоном».

«Позаяк «Роскомнагляд» неодноразово заявляв про застосування принципу «дзеркальності» в разі упередженого ставлення до вітчизняних ЗМІ за кордоном, офіційно повідомляємо про підготовку найближчими днями поправок до російського законодавства. Мета поправок – узгодження з британськими стандартами норм, які поширюються на іноземні ЗМІ, що працюють в Росії», – заявили у відомстві.

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Зміни обіцяють незабаром надати на розгляд Державної думки Росії. «Роскомнагляд» також заявив, що «вже відкрив канал для консультацій» із британським регулятором. Втім, речник Ofcom назвав зміни в російському законодавстві «повністю справою «Роскомнагляду».

26 липня МЗС Росії попередило британські ЗМІ, які працюють у Росії, про можливі наслідки після того, як у Великій Британії оштрафували російський державний канал RT (колишній Russia Today).

Це сталося того ж дня, коли британський медіарегулятор Ofcom оштрафував RT за необ’єктивність на 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Розслідування показало, що російський канал не зміг зберегти «належну безсторонність» у семи новинних сюжетах у період з 17 березня до 26 квітня 2018 року. Сюжети були переважно пов’язані з висвітленням подій у британському Солсбері (де «Новачком» були отруєні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія), а також збройного конфлікту в Сирії.

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Про претензії регулятора до російського каналу стало відомо в грудні 2018 року.

У квітні російський «Роскомнагляд» обіцяв застосувати санкції до британського громадського каналу «Бі-Бі-Сі», якщо RT буде покараний. У січні відомствозвинуватило російську службу «Бі-Бі-Сі» в «транслюванні ідеологічних установок міжнародних терористичних організацій».

На відміну від RT, британський «Бі-Бі-Сі» не є державним каналом. Регулятор Ofcom, який висунув претензії проти RT, – це недержавна організація, на відміну від російського державного «Роскомнагляду».