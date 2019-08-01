Зеленський став другим за згадуванням у російських ЗМІ. Попереду – лише Путін

Президент України Володимир Зеленський вийшов на друге місце в рейтингу політичних персон за кількістю згадувань у російській пресі, складеному «Системою комплексного аналізу новин» агентства «Інтерфакс». У липні ЗМІ Росії політичної і фінансово-економічної спрямованості згадали українського лідера 155 тисяч 878 разів.

За цим показником Зеленського випередив лише президент Росії Володимир Путін (296 тисяч 957).

Третє місце в цьому рейтингу посів американський президент Дональд Трамп, а п’ятий президент України Петро Порошенко став п’ятим у списку згадувань у російських засобах інформації. Президент-утікач Віктор Янукович перебуває на восьмому місці.