Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Серпень 2019, Київ 17:51
Новини | Політика

Зеленський став другим за згадуванням у російських ЗМІ. Попереду – лише Путін

Президенти України та Росії Володимир Зеленський (л) і Володимир Путін лідирують за кількістю згадувань у російських ЗМІ

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський вийшов на друге місце в рейтингу політичних персон за кількістю згадувань у російській пресі, складеному «Системою комплексного аналізу новин» агентства «Інтерфакс». У липні ЗМІ Росії політичної і фінансово-економічної спрямованості згадали українського лідера 155 тисяч 878 разів.

За цим показником Зеленського випередив лише президент Росії Володимир Путін (296 тисяч 957).

Третє місце в цьому рейтингу посів американський президент Дональд Трамп, а п’ятий президент України Петро Порошенко став п’ятим у списку згадувань у російських засобах інформації. Президент-утікач Віктор Янукович перебуває на восьмому місці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG