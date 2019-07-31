Російськомовний канал Зеленського: інформаційна війна чи інформаційне об'єднання?

«Нашим головним меседжем має бути, що цих людей не забули, що їх тут чекають і що Україна повернулася до них обличчям. При чому, не на словах, а на ділі», – сказав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, оголошуючи про створення всесвітнього російськомовного каналу для жителів окупованого Донбасу та українців Росії. Водночас, Національна рада з питань телерадіомовлення констатує: ще досі українські канали та радіостанції не покрили усю територію підконтрольної Києву України.

Як Зеленський буде боротися за уми жителів Донбасу? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили заступниця Нацради з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук, новообрані народні депутати від партії «Слуга народу» Гео Лерос та Анна Коваленко, а також голова правління Суспільного телебачення Зураб Аласанія.

– Навіщо створювати великий російськомовний телеканал, якщо вже є UA:Перший, який мовить і російською мовою? Окрім того, багато приватних українських телеканалів мовить на окуповані території. Який сенс?

Гео Лерос: Я ще не заглиблювався у цю ініціативу. Але суто на мою особисту думку, є фактори, які об’єднують різні групи людей. Культура це один з незамінних факторів об’єднання людей. І створення того чи іншого культурного продукту є основоположним для об’єднання: кінопродукція, відеоконтент. Це інформаційна підтримка людей, які живуть на окупованих територіях.

Анна Коваленко: Хочу додати, що йдеться про канал, який буде мовити не тільки в Україні, а й поза її межами, на весь світ.

– Ви вірите, що вже на шостий рік війни варто починати велику інформаційну війну? Хіба кожен вже не сформував свою думку по обидві сторони конфлікту, враховуючи умови постправди?

Ви говорите про інформаційну війну, а ми – про інформаційне об’єднання

​Гео Лерос: Ви говорите про інформаційну війну, а ми – про інформаційне об’єднання. Канал хочуть створити не для того, щоб промити комусь мізки, а об’єднати через культурні цінності.

Анна Коваленко: Для нас важливо, щоб люди в ОРДЛО бачили, що Україна пропонує якісно інші зміни, ніж те, що їм пропонує Росія.

– Як це має працювати? Буде створений певний телеканал, для якого всі українські продакшени, канали будуть робити шоу, певні програми, випуски новин. І все це буде мовити на територію ОРДЛО та Росії?

Анна Коваленко: Мова йде на всі можливі точки, про цифрове іномовлення. Тобто це не тільки Росія та окуповані території.

Гео Лерос: Мені здається, це не тільки створення нового контенту, а й про озвучка на російську мову вже наявного українського контенту. Можливо, хтось принципово не хоче дивитися україномовний контент.

– За який кошт це має відбуватися?

Анна Коваленко: Спочатку мова йде про приватних інвесторів. А в перспективі про державний статус.

​– Уляно, як ви ставитеся до таких ідей? Чи є технічні можливості зробити великий цифровий телеканал на іномовлення?

Держава вже реалізувала в проєкті UATV цю ідею. Я би просто її розвивала

​Уляна Фещук: Держава вже реалізувала в проєкті UATV цю ідею. Я би просто її розвивала. Але коментувати я не буду, тому що я не знаю подробиць. Можливо дійсно хороша ідея.

Стосовно формату, в якому має бути здійснюватися мовлення. Якщо ми говоримо про супутникове мовлення, то це отримання ліцензії за безконкурсною умовою. Якщо це мовлення у цифрі, тоді треба шукати радіочастотний ресурс. Треба прорахунки цих частот, можливо, міжнародна координація. Це значно довший процес.

– А чи можливо технічно мовити на окуповані території? Чи не глушать сигнал?

Уляна Фещук: Безперечно, і глушать, і захоплені наші частоти. Сигналом українського мовника ми створюємо на певній території перешкоди для російського мовника. Якщо це частота, яку не використовують із окупованої території, то сигнал досить чистий.

– Чи можна дивитися той же UATV на окупованій території?

Уляна Фещук: UATV має супутникову ліцензію, тому з супутника його можна дивитися. Цифрової ліцензії він не має.

– Чи ви бачите сенс вести певну інформаційну війну на шостий рік конфлікту?

Уляна Фещук: Безперечно все одно треба щось робити. Я б змінювала формат UATV, якщо хочете у цій частині щось робити. Це економія державних коштів, тому що канал вже створений. І удосконалити контент, якщо завести туди менеджерів, які зможуть зробити дійсно краще. Тоді безперечно так.

Людей, які живуть на окупованих територіях, буде досить складно переключити на український контент

Якщо створювати щось нове виключно російськомовне, треба ознайомитися із подробицями.

Все залежить від того, що буде всередині. Я вважаю, що людей, які живуть на окупованих територіях, буде досить складно переключити на український контент, тому що грошей на російський витрачається значно більше.

– Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» говорив, що проблема з доставкою сигналу не технічна, потрібна політична воля для цього. Чи це дійсно так?

Уляна Фещук: Насправді, є ще технічна проблема. Передавачі, які раніше використовувалися українськими мовниками, розташовуються на вишках. Вишки в Луганську й Донецьку містять досить потужні передавачі. Країна-агресор збільшує їхню потужність. Тож питання яким чином перебити цей сигнал. Мабуть, будувати ще нові вишки. Хоча насправді вони побудовані на території зіткнення і там розташовані відповідні передавачі.

Підвищувати потужність існуючих мовників – це технічна проблема. Тому що, якщо підвищувати потужність, її обов’язково треба буде узгоджувати із Генеральним штабом. Оскільки це частоти, які використовують військові.

– Але за результатами вашого моніторингу зрозуміло, що у деяких прикордонних із територією Російською Федерацією районах взагалі немає українського радіо. У чому така проблема? Чому там, на території України, досі немає українських ЗМІ?

Побудувати вишку не так складно. Але вона може бути пошкоджена силами ворога

​Уляна Фещук: Це питання безпеки взагалі. Побудувати вишку не так складно. Але вона може бути пошкоджена силами ворога і це так само треба враховувати. Адже окрім інформаційної війни ми маємо справжні агресивні військові дії з боку Російської Федерації.

– Зурабе, що це може бути за канал, про який говорить Кирило Тимошенко? Чи обговорювали це з вами представники команди Зеленського?

Зураб Аласанія: Насправді, мені не вистачає інформації як і Уляні. Деталей немає. Ми зустрічалися з Офісом президента, обговорювали декілька разів. З самого початку розглядалася ідея приєднати канал UATV до Суспільного мовника. Однак, якщо декларувалася інформаційна війна на окупованих територіях чи проти агресії Росії, то це передбачає зовсім інше завдання, ніж у Суспільного мовника.

Після чого Офіс президента передумав ідею та оголошував, що це буде окрема мультимедійна платформа. Якщо говорити про дистрибуцію, то я думаю, що це буде на базі UATV, але не вистачає подробиць. Ще прошу не забувати про «Укрінформ», який також є державною агенцією. Можливо, вони додадуть щось ще.

Хочу додати, що узагальнений Захід також дотримується такої мовної політики. Вони часто грантують проєкти, налаштовані на російськомовний продукт, майже у всіх пострадянських країнах. Це не пропагандистські чи контрпропагандистські програми, а розважальні чи інформаційні.

– Зурабе, на вашу думку, якою мовою повинен бути цей телеканал? І чи настільки це принципово?

Зураб Аласанія: У мене немає прямої відповіді на це запитання. Є розум у словах, що з ворогом треба говорити тією мовою, яку він розуміє. Прихильність також треба завойовувати тією мовою, яку розуміють. Є сенс робити російською мовою. З іншого боку, українську мову розуміють на окупованих територіях. Якщо ми втратимо українську, то ми втратимо і державу. Тут має бути аналіз, а аналізу немає, тому що немає із тієї території фідбеку.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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