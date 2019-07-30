Анна Девятко

(Друкуємо мовою оригіналу)

Жители оккупированных территорий должны знать, что их не забыли и ждут в Украине, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Этими словами Тимошенко развил уже ранее озвученную у Зеленского идею создания русскоязычного канала: возвращать часть страны в здоровое информационное поле нужно не только через новости, но и через «инфотейнмент» – фильмы и шоу. А какой инфотейнмент за 5 лет войны уже создало государство и частные продюсеры? О чем он, и работает ли для той части страны, которая живет в российском поле влияния?

«Здесь находятся мужчины, которые этот аэропорт не сдадут никогда в жизни. Ваша задача – верить в нас, молиться и ждать. Потому что скоро мы все вернемся новую страну строить. Аэропорт наш, котики. Слава Украине!» – это фрагмент трейлера фильма «Киборги» режиссера Ахтема Сейтаблаева.

Лента рассказывает о двухнедельном боевом дежурстве в здании старого терминала Донецкого аэропорта имени Сергея Прокофьева в сентябре 2014 года.

«Они отдали свои жизни за вас, даже не зная, кто вы. А вы своих спасать не хотите?» – а это уже трейлер фильма «Позывной Бандерас» о разведчике, который разоблачает группу диверсантов, а также старается обезвредить русского подрывника «Ходока».

Все события происходят возле родного села Антона Саенка (он же Бандерас), чем усложняют работу разведывательной группы – ведь на малой Родине Антона считают предателем.

Каждый год в Украине снимают фильмы о военных событиях на востоке. Но не только о героизме украинских солдат, но и войне глазами гражданских: волонтеров, как в фильме «Иней», или мальчика, как в картине «Отдаленный лай собак», которая попал в шорт-лист «Оскара», в категории «Лучший документальный фильм». Свое видение того, как разворачивалась оккупация, показал в фильме «Донбасс» производства Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии Сергей Лозница.

Какие-то из этих фильмов были высоко оценены критиками, какие-то были посредственны, но очевидно, что производство кино – и место Донбасса в этом кино – заметно увеличилось за последние годы. Но этого мало, считает медиаэксперт Татьяна Попова.

«Эти фильмы были хорошими для внутренней аудитории, а не для той, которая живет на оккупированных территориях. Там лучшим примером коммуникации были как раз Донбасс.Реалии и Радио Свобода. Поэтому идея с русскоязычними каналами и с контентом, который будет не только новостной, но и развлекательный, – это хорошо. Мы уже видим, как негативно на это отреагировало Министерство иностранных дел России», – говорит Татьяна Попова.

Но Попова добавляет, что самым главным вопросом являются финансовые вложения в донесение продукта.

«Финансировать надо правильные спутники. Если контент будут делать бесплатно – это хорошо, но все ровно вещание требует финансирования в виде оплаты электроснабжения для телебашен, передатчики, аренда спутника», – отметила Татьяна Попова.

​Вызвала инициатива Зе-команды и немало критики. Журналист Евгений Назаренко написал в Фейсбук: «Создание русскоязычного канала под предлогом борьбы за умы русскоязычных – это подтверждение кремлевской пропаганды, якобы у нас есть разделение на язык. И это типа принципиальный для украинцев вопрос. А это не так. Как «да», но нет. И Донбасс, и Херсон, и Одесса прекрасно понимают и разговаривают по-украински. А до ватного хлама пытаться достучаться– дело бесполезное. Ты им хоть русский канал, хоть колбасу по 2.20, а они все возьмут, свернут фигу в кармане и пойдут мечтательно смотреть в северную бездну, с которой якобы должен прийти Путин и их спасти».

В интервью «Интерфакс-Украина» глава Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, жители ОРДЛО должны почувствовать, что «Украина повернулась к ним лицом, причем, не на словах, а на деле», и что сделать это лишь новостями невозможно, нужно применять и развлекательный продукт, в производстве которого государственному каналу «помогут» частные.​



А как Вы считаете, помог ли производимый в Украине продукт приблизить жителей ОРДЛО? Если вы живете в ОРДЛО – видели ли вы фильмы о войне на Донбассе? Напишите нам на почту

Donbas_Radio@rferl.org или фейсбук

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)