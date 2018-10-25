Фильм «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы – одна из топ-тем украинского сегмента фейсбука. Главная претензия к картине в том, что в ней показаны только боевики и деятели «русского мира» из России, без проукраинских активистов. Также многих насторожило название фильма, из-за которого невовлеченный в события зритель можеть судить обо всем регионе.

«Донбасс» состоит из 13 новелл, основанных на документальных материалах о событиях «русской весны» 2014-го года в теперь оккупированных территориях. Весной этого года «Донбасс» получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». После этого Украина номинировала фильм на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

С 18 октября «Донбасс» в украинском прокате. Проект Радіо Свобода «Радио Донбасс.Реалии» собрал самые яркие реакции на фильм из фейсбука.

(Некоторые реплики собраны из комментариев авторов на фейсбуке. Редакция Радио Донбасс.Реалии гарантирует их подлинность).

Одними из первых посмотрели и отреагировали на фильм сами участники событий весны 2014-го года на Донбассе. Многие не скрывали отвращения и возмущения.

Ольга Бесперстова

Просто представьте. Придет на сеанс киевлянин/одессит/полтавчанин. Из тех, кто постит в «Фейсбуке» котиков. У него лично все нормально. Война ведь где-то далеко, к тому же он «не за тех и не за этих». И тут ему показывают агитку о вызывающих стойкое отвращение людишках. Смотри, чувак, там мрак, дно, убожество. Да, ему жалко добровольца, которого распинает толпа. Жалко старушку, которой стыдно за свою дочь, прекрасно устроившуюся при «новой власти». Жалко тех, кто вынужден прятаться в подвалах. Но этот зритель никогда не поймет, почему они терпят этот ужас. Он морщится и спрашивает: разве можно так жить? Фу, гадость какая.

Eleonora Borysova

Больше всего мне не нравится название фильма - "Донбасс". Нет, это не Донбасс, как ни крути. Донбасс - он разный. Если бы фильм имел название "Русская весна на Донбассе" или "Русский мир" - он бы и воспринимался по-другому.

боюсь, что эта картина только увеличит пропасть между людьми

​А это тупое обобщение для меня, как для жителя украинского Донбасса, оскорбительно.

Julia Bozhko

Фильм "Донбасс" это мнение человека о Донбассе по видеороликам, снятыми боевиками. Все бы хорошо, но боюсь, что эта картина только увеличит пропасть между людьми. Ведь найдутся люди, которые будут судить о всем Донбассе лишь по этому фильму.

Anna Dronenko

Мне вот интересно, а снимет ли тот Лозница фильм о тех, кто сидит в орковских буцюгарнях? Жителях оккупированных территорий, которые сидят там, потому что ЗА Украину. Снимет ли он фильм о дончанине, которому кусок кожи на руке срезали, потому что там был вытатурован герб Украины?

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Многие активисты обвинили фильм в «стигматизации» переселенцев и в том, что он вообще ставит под угрозу реинтеграцию оккупированной части Донбасса.

Anna Kurtsanovskaya

Переселенцы в зале мне аплодировали, когда я сказала Лознице, что его фильм вновь подогреет "интерес" со стороны соцслужб и других структур, где особенно "любят" ВПЛ.... Мол, "так вам и надо", за что боролись", "валите обратно домой"...

Один из вопросов из зала режиссеру Сергею Лознице на встрече со зрителями после показа в Киеве

Станіслав Федорчук​

Для тих, хто досі перебуває в ментальному танку. Чимало дивиться на окуповану територію. Що бачать журналісти? Що бачать митці? Яким є фокус їхнього погляду? Що вони побачили за останні чотири роки війни?

Я бачу неповнолітніх хлопців, які рано-вранці вішають український прапор над окупованим містом. Аби ви згодом робили репост цього фото, не замислюючись над ціною їхнього вчинку. Вартістю в життя, свободу та здоров'я.

Бачу тих, хто передає інформацію про ворожу техніку та ситуацію в окупованих містах. Хто живе надією на визволення.

І мені їхні сотні історій, доль та вчинків, важливіші та цікавіші за будь-які картини "русского міра", який принесли з собою окупанти.

Некоторые зрители напомнили, что фильм профинансировало украинское Госкино (вместе с Францией, Германией, Нидерландами и Румынией), а значит, картина должна быть пропагандистской:

Olha Akulova

Фільм за підтримки держкіно про війну і під час війни, розрахований на показ по всьому Світу, має виступати вигідною для нас інформзброєю в гібридній війні. Тому мені забракло відсутніх ілюстрацій про проукраїнських мешканців Донбасу і тих, хто мусив виїхати. Інакше, виникає питання: заради чого і кого?....

Вопрос о том, что Лозница искусственно разделяет жителей Украины ради «хайпа» на Западе, высказал американский политолог Сергей Куделя:

На Q&A с режиссером Сергеем Лозницей после показа фильма «Донбасс» в пятницу первым прозвучал вопрос о том, а надо ли вообще возвращать в Украину регион населенный такими людьми. Это естественный вывод после двухчасового просмотра историй о дичайших фриках, дегенератах, садистах, вымогателях и убийцах, которые преимущественно несут полную ахинею обильно приправленную могучей матерщиной.

Надо ли вообще возвращать в Украину регион населенный такими людьми. Это естественный вывод после двухчасового просмотра историй о дичайших фриках, дегенератах, садистах, вымогателях и убийцах

​ Но наиболее неожиданным оказалось ответное объяснение Лозницы, что Донбасс стал лишь фоном для изображения таких персонажей, которых можно встретить в любой другой части Украины или пост-советского пространства. Иными словами, его фильм всего лишь зеркало, в котором среди уродов остальные жители Украины должны легко узнать своих друзей, коллег, соседей и даже самих себя. Конечно, этот неожиданный объединительный посыл вряд ли смогут или захотят усмотреть даже самые проницательные зрители. Для этого фильм стоило хотя бы назвать «Донбас - це Україна». А значит кинокартина будет скорее всего только убеждать украинских зрителей в чувстве морального и интеллектуального превосходства над соотечественниками по ту линию фронта и увеличивать ментальную пропасть, которая уже давно нас разделяет.

Фрагмент интервью Сергея Лозницы о фильме «Донбасс» проекту «Радио Донбасс.Реалии»

Однако, многим посмотревшим фильм понравился – и не только кинокритикам, но и бывшим жителям городов Донбасса. Они заявили, что художник имеет право на свое видение событий на Донбассе, а также признались, что картина заставила посмотреть по-новому на «русскую весну» и себя самих.

Stanislava Orlovska

Посмотрели всей семьёй «Донбасс». Хорошее кино. Режиссёр поставил себе художественную задачу снять фарс на фарс и блестяще с ней справился.

Сергей Лозница взял за основу абсурдные ютубовские ролики российской пропаганды и снял на них пародию, карикатуру на карикатуру. Назвал вещи своими именами. Эти лживые видео называли как угодно: новостями, хрониками, документальными кадрами. Лозница фильмом «Донбасс» назвал фарс фарсом. И это очень важно. Ведь как только ты называешь иллюзию иллюзией, тут же трезвеешь.

Сергей Лозница взял за основу абсурдные ютубовские ролики российской пропаганды и снял на них пародию, карикатуру на карикатуру. Назвал вещи своими именами

​Пока я не распознала эту его задумку, я сидела и злилась, что нет ни одной новеллы о проукраинских жителях оккупированных территорий, но потом поняла:

​Камера, которую он пародирует, вскрывает и препарирует, не снимала нормальных людей. Это фильм об аномалии, о явлении болезненном, в нем нельзя показывать здоровое, иначе оно сольётся с больным. Встало на своё место ощущение от наигранность фраз и интонаций. Многое встало на место. Остался только один вопрос:

Сколькие из посмотревших попробуют подумать?

Сколькие из посмотревших сделают поверхностный и такой любимый вывод: сами виноваты?

Юлия Пятецкая

«Сынок, давно ждешь?» - спрашивает беспокойная старушка у привязанного к столбу пленного. Старушку беспокоит общественный транспорт, который ходит с перебоями. И она об этом. Она не понимает, что пленный. Не видит, что привязан. Не удивляется, что у него на шее украинский флаг и ссадины на лице. Ей бы побыстрей добраться из пункта а в пункт бэ. Эта славная старушка - главное кривое зеркало, отражающее не только жителей Донбасса.

Taras Shamayda

Лозниця зняв класний фільм, який не про географію, а про явище. Звичайно, комусь може не подобатися його стиль, але, як на мене, це справжнє мистецтво, яке не залишає байдужим і змушує рефлексувати щонайменше.

Konstantin Batozsky

Не каждый фильм обязан быть шедевром пропаганды в стиле бабки Лени. «Донбасс» - это не агитка. Это гротеск. Его цель не рассказать историю, а заставить шевелиться душу. Разорвать гнойник эмоций. Заставить вспомнить и ужаснуться тому как легко и с удовольствием человек скатывается в зверя без стыда и обратного билета..

Валентина Романенко​

той момент, коли переглянув фільм "Донбас", і не можеш скласти однозначної думки про побачене.

треба йти і дивитися.

тільки потім ОБОВ'ЯЗКОВО ГОВОРИТИ.

хоча б тому, що про війну потрібно повсякчас говорити

Volodymyr Kryshenyk

Цей фільм - погляд художника ззовні.

Схоже є і в попередньому фільмі Лозниці "Лагідна". Жосткий погляд дослідника, препаратора, вівісектора

​Зображення, що вимагає гротеску, яке не варто вимірювати поняттями співчуття-зневага. Схоже є і в попередньому фільмі Лозниці "Лагідна". Жосткий погляд дослідника, препаратора, вівісектора. ​

Алла Хаятова

Не ідіть у кіно на "Донбас".

Якщо "Позивний Бандерас" про те, як ми воюємо, то "Донбас" - про те, чому і з ким.

І все насправді погано.​

Не йдіть. Це боляче. Страшно. Не до сліз. До судом у щелепах.

"Позивний Бандерас" - це гостросюжетний детектив, який, так, про війну, цю нашу війну, й який захопливий і приємний, з чудовим головним героєм.

"Донбас" - без героя і без героїв. Без чіткої сюжетної лінії. І він брудний. І без гепіенду. Хоч я його вам і в "...Бандерасі" не гарантую, спойлери зло.

Якщо "Позивний Бандерас" про те, як ми воюємо, то "Донбас" - про те, чому і з ким

Це світове кіно.

І, знаєте, якщо це бачить світ, то ми вже перемогли.

Фильм Сергея Лозницы идет в прокате нескольких европейских странах и в Австралии, где местное посольство РФ назвало его «антироссийской пропагандой». В самой России фильм не получил прокатного удостоверения.

Интервью с режиссером Сергеем Лозницей о фильме «Донбасс» читайте тут

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)