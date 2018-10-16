(Друкуємо мовою оригіналу)

«Это все от большой боли. У нас снимались люди, которые бежали оттуда. Я специально их приглашал, переживал с ними все их рассказы», – украинский режиссер Сергей Лозница о своем фильме «Донбасс».

18 октября в прокат выходит его новый игровой фильм. Эта лента основана на документальных материалах о событиях 2014 года. «Донбасс» получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале, а на днях украинский Оскаровский комитет выбрал «Донбасс» как украинского претендента на премию «Оскар» в категории лучший фильм на иностранном языке. О фильме, Донбассе и советском сознании в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил украинский режиссер Сергей Лозница.

– Сергей, уже сейчас становится понятно, что скорее всего «Донбасс» станет вашим самым большим успехом. Вы получили премию за режиссуру на Каннском фестивале, фильм подается на «Оскар». Как вы думаете, почему именно этот фильм «выстрелил»?

– Давайте подождем проката. Я бы пока что не стал так говорить.

– А если судить по призам, наградам, это самый выдающийся фильм из вашей фильмографии.

– Мне так сложно сказать, потому что моя первая картина, студенческая, наверное, собрала больше всего призов.

Он вышел во Франции, до этого – в Германии, также выходит в Польше

Но дело не в количестве. Конечно, очень важно получить почетный приз в Каннах. Но давайте подождем, посмотрим, как фильм будет идти не только в Украине. Сейчас он вышел во Франции, до этого – в Германии, также выходит в Польше. Думаю, там будет хороший прокат, потому что тема близка и все прекрасно понимают, что происходит. Я надеюсь на хороший прокат в Украине, а дальше мы сможем говорить о его успехе.

– Вы сделали себе имя как режиссер документального кино. «Донбасс» – игровое кино, но основано на документальных материалах. Парадокс, что сцены, которые основаны на документальных событиях, но сыграны актерами, выглядят более впечатляюще, чем просто документальный ролик. Как вы это объясните?

Меня интересует эта граница между документальным кино и игровым. Мне любопытно с этим работать и искать новые возможности выражать свои мысли

​– Меня интересует эта граница между документальным кино и игровым. Когда я делаю документальные фильмы, они как игровые: структурирую, выстраиваю. Когда я делаю игровые фильмы, я стараюсь их делать как документальные.

Граница, где мы теряем и приобретаем эту аутентичность, очень интересна, потому что связана с нашим восприятием мира. Что мы воспринимаем как документ, что мы воспринимаем как подлинность в кино. Следующая попытка, например, сделать фильм с участием хроники, где вы как зритель не понимаете, что я снял, а где хроника – вот это высокий полет. Мне любопытно с этим работать и любопытно искать новые формы, возможности выражать свои мысли.

– Почему вы выбрали такое название для фильма?

– У меня даже не возникло вопроса, как называть. Достаточно хлесткое слово, которое характеризует происходящие там события. Это слово очень четко определяет топологию, но это не обязательно место. Речь идет о явлении, которое там проявилось. О нем я и пытаюсь говорить.

– Что вы имеете в виду, говоря, что Донбасс – это некое явление?

Мераб Мамардашвили сказал: все, что не жило, не может и умереть. Эта нежить начинает проявляться, она никуда не уходила, мы просто не замечали

​– То, что там проявилось, могло проявиться на постсоветском пространстве, с той или иной долей вероятности, всюду. Мы далеко не уплыли за эти 25 лет от всего, что окутывало нас в Советском Союзе. Мы тащим на себе все эти все вериги и они нас тянут назад.

Я скажу абстрактно, ссылаясь на высказывание Мераба Мамардашвили, когда он во время обсуждения падения Советского Союза сказал, что все, что не жило, не может и умереть.

Эта нежить начинает проявляться, она никуда не уходила, мы просто не замечали. Когда какая-либо власть уходит, начинает проявляться нечто, что находится там внутри, некая имитация. Повторение чего-то, что мы давно знаем, давно видели, но без присутствия веры. Это имитационный ритуал, в котором выхолощено содержание.

– Вы говорите о том, что подобные события могли произойти где угодно на постсоветском пространстве, но случились все-таки на Донбассе. С вашей точки зрения, закономерно, что они случились именно там?

Если бы туда никто не вторгся: никакие спецслужбы, «друзья» по соседству, войска, журналисты, я сомневаюсь, что там была бы война

– Если бы там был лес, а не степь, то вряд ли бы туда сунулись. Потому что сложно иметь дело с партизанским движениям. Есть географические предпосылки.

Конечно, это связано и с тем, что там не так давно существует государственная власть в исторической перспективе. Это колонизованные места два века назад. А позже советская власть повлияла на состав населения, там были лагеря.

Если бы туда никто не вторгся (в наше время – ред.): никакие спецслужбы, «друзья» по соседству, войска, журналисты, я сомневаюсь, что там была бы война. Над этим активно поработали. Но сама территория была очень податливая.

– Выходит так, что благодаря вашему режиссерскому таланту Донбасс – теперь содержание этого фильма. Это беззаконие, бандитизм, бесправие.

– Когда вы так говорите, вы начинаете подменять жизнь произведением искусства. Все равно что сказать жизнь в царской России ХІХ века – «Мертвые души». Но никакое произведение искусства не описывает все сложности жизни, которые нас окружают.

Я фокусируюсь на чем-то определенном и это проявление той нежити, и формы этого проявления.

– Вы сочувствуете гражданским, обычным жителям Донбасса на оккупированных территориях?

– А как можно иначе соприкасаться с этой темой? Это все от большой боли. У нас снимались люди, которые бежали оттуда. Я специально их приглашал. Вместе с ними я переживал все их рассказы.

Мы не делали кастинг, я встречался со многими актерами массовых сцен, со всеми разговаривал. Мне было важно услышать их и понять, чем они живут. Я хотел, чтобы это отразилось в картине. Мой ассистент, который искал таких людей по улицам Кривого Рога, часто приходил со слезами на глазах после того, что слышал. Он из Литвы и не ожидал такого. Для него это было сильное впечатление, которое он не мог в себе сдерживать.

– Фильм оказался понятен западной аудитории. Как думаете, что они узнали, почему поняли? И почему у него такой успех?

Война как форма решения своих политических проблем и задач – это уже давно бессмысленный акт

​– Мне сложно сказать, что они узнали. Для многих это может быть какая-то экзотика. У нас существует пропасть между цивилизациями: западной и постсоветской. Например, эта война совершенно бессмысленна. Война в принципе как форма решения своих политических проблем и задач – это уже давно бессмысленный акт.

И почему эта глупость происходит – это изумляет.

– В ваших фильмах вы часто поднимаете вопрос, откуда появилось такое советское сознание, которое привело к определенным событиям. Как вы думаете, что дальше будет происходить с этим советским сознанием? И почему эта страна, которая давно исчезла с карты мира, до сих пор дает о себе знать?

– Перед всеми, кто пережил этот кошмар, стоит вопрос: что нужно сделать, чтобы выбраться из этого ужаса. И решения этого вопроса изменит все. Не в экономике проблема, в чем-то другом.

– Украинский Оскаровский комитет выбрал ваш фильм как претендента от Украины на «Оскар» в категории лучший иностранный фильм. Если фильм пройдет в шорт-лист в январе следующего года и его отберут на премию «Оскар», что это будет значить для вас?

– Я очень благодарен комитету за этот выбор, это большая честь. Для меня это будут какие-либо возможности снять следующую картину. А для Украины – что украинское кино кое-как начинает двигаться. Какой-то период его вообще не было.

Я думаю, в будущем будут украинские картины, достойные представлять страну. Очень важно иметь режиссеров, которые могут предложить размышление над тем, что происходит в стране. Ведь режиссер это взгляд, ему позволено нечто большее, чем политикам или гражданам. Мне кажется, что следующий шаг для украинского кино – это режиссеры, сценаристы и продюсеры. Потому что все остальные профессионалы в Украине есть.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)