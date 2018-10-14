(Друкуємо мовою оригіналу)

«Как будто бы побывала дома, у меня прямо онемела рука», – говорит Мария Варфоломеева, фотокорреспондент из Луганска. Она только что посмотрела новый фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс». Год и два месяца Мария провела в луганских тюрьмах.

«Все эти судьбы – они настолько собраны из жизни, они настолько из реальности. Я впечатлена», – говорит Мария Варфоломеева.

Фильм «Донбасс» – это 13 сцен из жизни обычных граждан на оккупированной части Донбасса. Идея появилась у Лозницы еще в 2015 году. Три года режиссер искал деньги и нашел сразу в пяти странах – Украине, Франции, Германии, Румынии и Нидерландах. Фильм игровой, но каждая сцена, по словам украинского продюсера фильма Дениса Иванова, основана на реальных событиях.

После того, как мы этот фильм показали в Каннах, о нем написали крупнейшие мировые издания. Сейчас будет Оскаровская кампания

«Я сам родом из Донецка, и я вижу, что истории об этой территории никто не делает – именно о том, что на самом деле происходит за блокпостами. После того, как мы этот фильм показали в Каннах, о нем написали крупнейшие мировые издания. Сейчас будет Оскаровская кампания. Об этом будут говорить, и об этой территории тоже будут говорить, что происходит там. Это возвращает тему Донбасса в медийное пространство», – говорит Иванов.

Прямо из жилого квартала сепаратисты стреляют по автобусу с мирными жителями на блокпосту. Бизнесмен приходит в захваченный вооруженными людьми облсовет, чтобы забрать свой «отжатый» автомобиль – и у него забирают весь бизнес. Возомнившие себя властью люди останавливают немецкого журналиста на блокпосту, обвиняя его в «фашизме».

​Для жителей оккупированной части Донбасса и переселенцев сцены, показанные в фильме – не новость. Журналистка Мария Варфоломеева и удивляется, и рада, что их поняли западные зрители.

«Сам факт того, что этот фильм получил такие награды – мне очень приятно, что этот фильм затрагивает чужие сердца. Значит, этот фильм не напрасен», – говорит Мария.

Продюсер ленты Денис Иванов поясняет, почему невероятный «ЛДНРовский» абсурд нашел отклик на Западе:

«Люди, которые даже не знакомы с политической ситуацией, они все равно понимают, что это момент разложения социальных институтов. Они видят, во что превращается общество, когда у него забирают скелет, на котором он держался, и все морально-этические нормы размываются. Люди это считывают. Причем независимо от того, знают ли они, где находятся Донбасс, Украина, и что там идет война», – говорит продюсер.

Фильм «Донбасс» уже стал самым успешным фильмом Сергея Лозницы – автора документального фильма «Майдан» о событиях Евромайдана, и игрового фильма «Кроткая» – о мытарствах жены заключенного в России по мотивам повести Достоевского. В мае этого года «Донбасс» победил в категории «Особый взгляд» на одном из трех главных кинофестивалей мира – Каннском. Также фильм вошел в «длинный список» претендентов от Украины на «Оскар». В январе следующего года Американская киноакадемия решит – войдет ли фильм в «короткий список» номинантов. 18 октября фильм выходит в украинский прокат.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)