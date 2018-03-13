(друкуємо мовою оригіналу)

«ЧайлдХуд» – короткометражная социальная драма о детской жестокости и безразличии взрослых. Дебютный фильм краматорского режиссёра Дмитрия Кононова презентовали в Киеве. Основная идея картины – показать, что детям нужны позитивные примеры и что детей нельзя предоставлять лишь самим себе.

Пустырь. Двое мальчиков находят человека без сознания. Поняв, что найденный мужчина пьян, мальчишки решают, что на нём можно отработать удары, как… на тренажёре. В итоге один из героев забивает мужчину до смерти.

На примере двух мальчишек режиссёр Дмитрий Кононов показывает, как могут быть жестоки дети. Несмотря на то, что сценарий писался под определённую локацию недалеко от Краматорска, проблема, описанная в фильме, не привязана только к Донбассу.

«Меня эта тема волнует. Хотелось бы донести какой-то месседж и родителям, и подрастающему поколению, поэтому я и взялся за эту работу. Месседж простой: чтобы родители показывали именно позитивные примеры своим детям», – говорит режиссёр фильма.

О правильных примерах детям говорят и маленькие актёры. «Обращаюсь ко всем родителям: возьмите тот пример из фильма себе на заметку. Если у вас есть дети – учите их не по этому примеру, а по-своему, который для ребёнка лучше», – это слова Егора Будника, сыгравшего одну из главных ролей в фильме. Мальчик признаётся, что вжиться в роль ему было сложно, ведь в жизни он – абсолютная противоположность своему персонажу. А в кадре ему пришлось курить и материться.

А вот Женя Первухин признался, что ему даже понравилось курить в кадре, хотя для себя он сделал вывод, что делать так нельзя.

Мама Жени Елена Первухина рассказала, что больше опасений сценарий вызвал у отца мальчика, а вот она легко согласилась на участие сына в фильме.

«Я человек открытый, люблю всё новое. Мне захотелось, чтобы мой ребёнок принял участие в этом необычном проекте. Ему на тот момент было 9 лет, и он сделал хорошие выводы», – говорит Елена.

А вот мама Егора Будника говорит о том, что видеть своего сына в такой роли было для неё немного шокирующе.

«Не очень приятно смотреть, что ваш сын курит, пьёт и говорит такие вещи. Но они – актёры, и для них попробовать себя в кино – это какой-то этап развития. Только из-за этого я и согласилась», – рассказала Марина Будник.

После премьеры фильма зрители ещё долго обсуждали с актёрами и режиссёром, почему всё именно так. Кто должен обращать внимание на детей: школа или родители. Как избежать подобных случаев детской агрессии. Выводы каждый сделал для себя, но и зрители, и режиссёр сошлись на мнении, что фильм стоит показывать учителям и подросткам. Ведь иногда жестокие примеры заставляют задуматься гораздо больше, чем нравоучения: что можно, а что нельзя.

Каких детей воспитывает Донбасс? Откуда берётся детская жестокость? И почему важно показывать подобные темы в фильмах? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали украинский режиссёр, автор фильма «ЧайлдХуд» Дмитрий Кононов, актёр Егор Будник и журналистка Радио Донбасс.Реалии Дарья Куренная.

– Дмитрий, вы говорили, что тема фильма касается не только Донбасса. Но почему она вас заинтересовала? Близка ли она вам лично?

Дмитрий Кононов: Даже на премьере все приравнивали нашу историю к донбасской теме. Но тема подрастающего поколения касается не только Донбасса, а Украины и всего мира.

Этим фильмом мне хотелось донести, в первую очередь, для родителей, что детям нужно подавать позитивные примеры, для меня это важно.

– Почему?

Дмитрий Кононов: Я через такое не проходил, и в детстве у меня таких проблем не было. Но мне хотелось обратить внимание на то, что сейчас дети пьют, ругаются и даже курят.

– О каких проблемах в фильме идёт речь? Можно ли попытаться найти истоки такого поведения детей?

Когда дети приходят в этот мир, у них нет опыта и знаний изначально

​Дмитрий Кононов: Когда дети приходят в этот мир, у них нет опыта и знаний изначально. Это все идёт от родителей и общества. Если подавать детям негативные примеры, то дети вырастают не очень хорошими людьми. Что в фильме и показано. Главный герой, постарше, подаёт пример другому, который ещё не знаком с таким образом жизни и плохими привычками. То есть, в фильме есть позитивные и негативный герой.

У позитивного героя уже есть какой-то негативный опыт, его родители пьющие. У нас в фильме есть кульминационный момент, когда это всё находит свой выход и герой меняется.

– Егор, ты «плохой персонаж». Расскажи, каково тебе было в кадре ругаться, курить? Видишь ли ты вокруг такую проблему?

Мои друзья тоже ругаются, пьют, курят. Я не знаю, откуда они берут этот пример

​Егор Будник: Да, вокруг вижу. Мои друзья тоже ругаются, пьют, курят. Я не знаю, откуда они берут этот пример, и я не понимаю, как можно такое делать в школьном возрасте.

Мне было тяжело перевоплотиться в плохого персонажа. Мне пришлось курить в кадре, я не умел этого делать.

– Зачем ты принял участие? Для тебя это что-то значило или было просто интересно посниматься?

Егор Будник: Для меня это был опыт, и мне хотелось показать всем пример, что это плохо.

– Дмитрий, а где можно посмотреть этот фильм?

Дмитрий Кононов: В данный момент фильм проходит через некоторые фестивали, поэтому по условиям он не должен быть в открытом доступе. Он будет открыт через года полтора.

Но у нас есть группа в Facebook, где будут все анонсы показов в Украине.

– Даша, ты побывала на обсуждении фильма. Как люди его восприняли? Что говорили и обсуждали?

Дарья Куренная: Фильм вызвал довольно бурную дискуссию. Некоторые рассказывали, что у них есть внуки 10–11 лет и как для них важно было увидеть этот пример и понять, как воспитывать ребёнка.

Большинству понравилось. Но был немой вопрос, почему в фильме есть убийство. Поскольку я сама с Донбасса, для меня это не стало шоком. Это действительно те реалии, в которых мы росли.

– Видела ли ты маркеры именно донбасского детства? Или это универсальная притчевая история, которая могла случиться где угодно в Украине?

Дарья Куренная: Она могла случиться где угодно, но родные пейзажи и свист степного ветра все равно возвращает туда, даже если закрыть глаза. Я не знаю, как в других регионах Украины, но я помню из своего детства, как дети начинали курить в веточках, чтобы руки не пахли. И, наверное, какой-то чисто донбасский говор. Но я не знаю, как на это бы среагировали с других регионов.

Большинство людей живёт по-своему, надевая розовые очки, и не видит скрытых проблем

Слушатель, Краматорск: С какой целью был снят и показан этот фильм? Если просто показать эту реальность, то все и так это знают.

​Дмитрий Кононов: Большинство людей живёт по-своему, надевая розовые очки, и не видит скрытых проблем. Фильм именно о социальных проблемах. Мне хотелось показать, что это есть, от них не нужно закрываться.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)