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23 Січень 2018, Київ 19:59
Новини | Події

В Україні 26 січня починається прем’єрний тур фільму «МІФ» про добровольця Сліпака – Держкіно

Василь Сліпак

В Україні 26 січня розпочинається прем’єрний тур фільму «МІФ», який присвячений українському оперному співакові, волонтеру, учаснику Революції гідності та бойових дій на Донбасі Василю Сліпаку.

Як повідомляє прес-служба Держкіно, тур триватиме до 8 лютого – цього дня фільм покажуть в кінотеатрі «Україна» в Києві.

На прем’єрах в 19-ох українських кінотеатрах будуть присутні режисери фільму Леонід Кантер та Іван Ясній, а також герої фільму, зокрема, брат Василя Сліпака – Орест.

«МІФ» вийде в прокат українських кінотеатрів 8-го лютого.

Фільм «МІФ» розповідає історію життя Василя Сліпака – оперного співака зі світовим ім’ям та унікальним голосом, який вирішив став добровольцем. З 2015 року він брав участь у бойових діях на Донбасі, загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського на Донеччина.

Президент України Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Героя України Василю Сліпаку.

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