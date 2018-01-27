У Чернігові показали фільм про Василя Сліпака – всесвітньо відомого оперного співака, який загинув від кулі снайпера на Донбасі. Показ відбувся в рамках прем’єрного туру по Україні. Документальна стрічка з елементами анімації називається «Міф». Матеріал для фільму автори проекту збирали з усього світу – люди надсилали фото та відео, свої спогади про Василя Сліпака. Картина триває близько години. Над її створенням автори працювали 17 місяців. Бюджет фільму – півтора мільйона гривень. В кінотеатрах України документальну картину про українського співака з унікальним голосом можна буде переглянути вже з 8 лютого.