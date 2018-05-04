(Друкуємо мовою оригіналу)

Восьмиминутный фильм «Дежурство», в котором играет член группировки «ДНР» и писатель Захар Прилепин, победил в категории «лучший короткометражный игровой фильм» на престижном кинофестивале «Трайбека» в США. Приз вызвал волну возмущения – в частности, в Украине и среди украинской диаспоры в Америке. Как сообщает пресс-релиз, фильм рассказывает историю «ополченца» «ДНР», который получает приказ подежурить на телефоне, но это оказывается не так просто, как кажется. Как это произошло? Есть ли политика на кинофестивалях? И что может сделать Украина в ответ? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили кинокритик Андрей Алферов и поэт, публицист, психолог Борис Херсонский.



– Андрей, как, по вашему мнению, этот фильм мог получить награду?

Андрей Алферов: Это крупный американский фестиваль. Там награды дают не за идеологию, а за совершенство художественной формы, за киноязык рассказанной истории.

У Гитлера был придворный режиссер Лени Рифеншталь. Она воспевала нацистские сборища

Я не могу судить этот фильм и ничего приятного сказать тоже не могу. Тут следовало бы разобраться и обозначить все своими именами.

Вряд ли мы имеем дело с подкупом членов жюри на таком фестивале. К примеру, у Гитлера был придворный режиссер Лени Рифеншталь. Она воспевала нацистские сборища. Но уже нет режима, породившего эти фильмы, заказывавшего его. А фильмы существуют.

Касательно того, как обозначать этих людей с нашей стороны, это уже другой вопрос. Чтобы обозначить все своими именами, стоит разговаривать с организаторами кинофестиваля. Но это наша точка зрения.

Американцам и вообще людям в Европе интересно, как мы живем, мы для них дикое поле

Американцам и вообще людям в Европе интересно, как мы живем, мы для них дикое поле, не понятное. Я думаю, когда этот фильм отбирали, на это обратили внимание.

Есть Украина, которая отвоевывает свое, а есть другая сторона, и чем они там все живут – интересуются даже люди здесь в Украине.

– С вашей точки зрения, этот кинофестиваль ориентируется больше на художественную составляющую, чем на политическую?

Андрей Алферов: Все кинофестивали ориентируются прежде всего на художественное достоинство картины.

– Это ваше мнение как кинокритика. А как гражданина Украины, что вы почувствовали, когда узнали об этом новости? Фильм, где главную роль играет Захар Прилепин, который видит конечной целью захват Киева Россией.

Андрей Алферов: Как гражданину, мне это не приятно. Я понимаю, что со стороны Прилепина это больше эпатаж, чем реальные намеренья. Он мне неприятен, всегда таким был. Но что толку на это реагировать.

Как гражданина, меня возмущают многие вещи, которые и здесь происходят, связанные с культурой и кино.

Если бы мы больше уделяли внимание культуре, больше вливали денег не в пропагандистское кино, а в какое-то человеческое кино, чтобы оно попадало на фестивали, мы могли бы больше о себе заявлять.



Ведь в «Трайбеку» позвонили не люди из Кремля и сказали взять этот фильм. А наверное он художественно совершенен, я его не видел.

– Удивительно, что узнали об этом от частного лица, который проживает в США, пианиста украинского происхождения. Фильм попал не только на «Трайбеку», а на многие другие престижные кинофестивали, и был там показан. А как же он попал в этот отбор? Есть механизмы это отслеживать?

Сейчас на мировой карте мы одна из горячих точек.. Как бы это цинично не звучало, но война киногенична

​Андрей Алферов: Сейчас на мировой карте мы одна из горячих точек. Понятное дело, людям интересно, что здесь происходит. Как бы это цинично не звучало, но война киногенична.

Мне кажется, нет какой-то подлости, что США нас предали. Мы же не можем закрыть всему миру рот и заставить думать так, как мы хотим. Поэтому самый совершенный инструмент – это культура.

Сопредельное государство нам лишний раз это доказывает и показывает. Мы можем готовить вывоз какой-нибудь выставки, например, «Тени забытых предков» в Париж, в центр Помпиду, чтобы заявить о себе. Но в России найдутся нежадные олигархи, которые заплатят огромнейшие деньги и устроят на четыре месяца там гигантскую выставку Андрея Тарковского.

Могут французы влюбиться в Тарковского? Я думаю, они уже влюблены. И они не будут думать о России, как о стране-агрессоре, а как о стране высокой культуры.

– Но этот фильм показывает, что у так называемых «ополченцев» своя правда, своя боль, переживания. Что полностью противоречит украинскому нарративу и восприятию этого в Украине. Этот фильм создаст определенное мнение в мире, потому что после такого шума его посмотрят многие люди. Вполне возможно, что Захар Прилепин поучаствовал в этом фильме с пропагандистской целью

Андрей Алферов: Мне сложно судить, я не видел фильм. Но да, люди будут судить по этой картине о том, чем живут и что думают люди по ту сторону этого противостояния.

Но мы не можем всему миру запретить смотреть. Мы можем снять свое кино, свою историю, чтобы она тоже попала на какой-то кинофестиваль.

– Сейчас на сайте change.org существует петиция, где каждый желающий может подписаться, чтобы отобрать у этого фильма награду, изменить формулировку «Донбасские повстанцы» на пророссийские сепаратисты. Борис, вы подписали эту петицию, хотя с оговоркой, что вполне возможно это и талантливый фильм.

Этот фильм идеологически заряжен

​Борис Херсонский: Я подписал, потому что этот фильм идеологически заряжен и он показывает сепаратистов, сепаратистские формирования как нечто положительное.

Я думаю, что Захар Прилепин неплохой актер и сумел показать, что-то такое, что хотел бы увидеть зритель. В то же время, не следует преувеличивать аудиторию короткометражных фильмов, даже если они получают какой-то приз. Я не думаю, что все бросятся смотреть это кино.

Не так давно в Риме был выставлен билборд с моим стихотворением в переводе на итальянский с подписью «Россия» внизу. Пришлось в это вмешиваться

То, что этот фильм получил приз, показывает, что Западу не так много дела до происходящего в Украине. У меня есть свое наблюдение. Не так давно в Риме был выставлен билборд с моим стихотворением в переводе на итальянский с подписью «Россия» внизу. Пришлось в это вмешиваться. Точно так же, как с моей последней публикацией в США. Получается, что для многих, Украина и Россия это одно и то же.



Мне кажется, это наш просчет. Мы не поставляем на мировой рынок серьезные кинопродукты, которые могли бы быть конкурентноспособными. Хотя был фильм «Киборги», был фильм о Майдане, которые обошли многие страны мира. Но я не знаю о том, чтобы эти фильмы повлияли на политическую ситуацию. Думаю, фильм с Захаром Прилепиным тоже не повлияет.

Кстати, я не очень верю, чтобы хоть какое-то жюри фестиваля забрало назад то, что оно дает. Поэтому это скорее символическая акция протеста.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)