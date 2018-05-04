У місті Щастя пройде ідеальний фестиваль «32 травня»

У місті Щастя у цьому році продовжиться весна – буде «32 травня». Фестиваль з такою назвою готують активісти міста. Проект роблять своїми силами та фінансують на громадських засадах. Детальніше про подію Радіо Донбас.Реалії розповіла активістка громадської організації «Тумблер», співорганізатор фестивалю Юлія Красильнікова.

– Юліє, з міста на лінії розмежування постійно доносяться новини про різні події. Що задумали на цей раз?

«32 травня» багато років проходив у Луганську, але зовсім в іншому форматі

– Ми задумали ідеальний фестиваль. «32 травня» багато років проходив у Луганську, але зовсім в іншому форматі. У цьому році ми хочемо провести його у Щасті, змінивши формат. Ідея сформувати програму повністю з інтересів та запитів місцевих жителів, щоб це був спільний продукт, максимально ідеальний для усіх причетних. Тому ми багато часу проводимо у місті, спілкуємося з жителями.

– «32 травня» – це вигадка барона Мюнхгаузена, що ви хочете сказати цією назвою?

​– Спочатку ця назва пішла від ідеї фестивалю присвяченого Дню захисту дітей. Він звучав як «Ніч захисту дітей» і проходив у ніч на 1 червня. Таким чином ми ніби продовжували весну і цим додатковим днем-ніччю весни говорили про проблеми та болючі питання дітей, про які говорити не прийнято.

Показували не дитячі фільми, але вони піднімали дитячі гострі питання, які у суспільстві часто табуюються.



– Наприклад, які питання?

Ми хочемо говорити якраз про те, що хотіли б сказати самі діти, якби їх слухали

– Взаємини дітей та батьків, але більше з позиції дитини. У суспільстві часто говорять, що підлітки складні, агресивні, при цьому досить рідко об’єктивно приймається та розбирається позиція самого підлітка. Ми хочемо говорити якраз про те, що хотіли б сказати самі діти, якби їх слухали й приймали такими, які вони є.

– У грудні 2017 року наш проект побував у Щасті, ми провели виїзний ефір. Нас вразило спілкування з людьми, але разом з тим, загальне враження від Щастя, що місто доволі пусте. Чи це відповідне місце для фестивалю – місто, яке стоїть на лінії розмежування? І чи чекаєте ви гостей з інших міст?

– Цей фестиваль насамперед для жителів Щастя, ймовірно, і для прилеглих населених пунктів. Ми не формуємо програму так, щоб вона була привабливою для жителів інших областей. Та й до Щастя не так просто дістатися.

Ми хочемо внести елемент мирного життя і вільної творчості на лінію фронту. Як би не було, але життя там продовжується

Ми хочемо внести елемент мирного життя і вільної творчості на лінію фронту. Як би не було, але життя там продовжується. Особливо важко підліткам, які не можуть робити багато всього, що хочуть. У них є обмеження, пов’язані з воєнними діями. Банально, вони не можуть провести дискотеку в домі культури так, як їм би хотілося. У таких умовах важко лишатися адекватним. Тож нам хочеться додати фестивальної свободи й жвавості у це місто.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО.ДОНБАС РЕАЛІЇ:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)