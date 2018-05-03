На Донбасі поменшає кількість блокпостів

Блокпостів у зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) стане менше. Про це заявили командувач ООС Сергій Наєв та очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівській. За їхніми словами, якщо прибрати внутрішні перепони в зоні проведення військової операції, це зменшить напругу серед населення. Які саме блокпости можуть прибрати та чи справді це так хвилює мешканців?

​Із завершенням АТО на Донбасі стартувала Операція об’єднаних сил, що внесла корективи у роботу КПВВ і внутрішніх блокпостів. Командувач операції Сергій Наєв наголосив, що ці обмеження для пересування мають тимчасовий характер, кількість контрольованих пунктів буде оптимізована, а сама їхня робота – структурована.

Об’єднані сили докладатимуть зусиль, щоб зменшити незручності для місцевого населення

«Об’єднані сили докладатимуть зусиль, щоб зменшити незручності для місцевого населення. Зокрема, буде впорядкована робота координаційного центру, в тому числі, і шляхом включення до складу центру представників військово-цивільних адміністрацій, що дасть змогу активізувати процес отримання перепусток для громадян України. Водночас, засоби державної прикордонної служби України мають завдання суттєво покращити якість обслуговування громадян на КПВВ» – заявив Наєв.

Павло Жебрівській, у свою чергу, пообіцяв мешканцям Донеччини, що їхнє життя у принципі не зміниться, але це стосується лише мешканців районів, віддалених від зони проведення бойових дій.

Будуть упорядковані блокпости, тому що деякі з них вже стали зайвими і лише заважають

«Як ми і говорили – будуть упорядковані блокпости, тому що деякі з них вже стали зайвими і лише заважають. В цьому напрямку буде спрощення і полегшення роботи та життєдіяльності», – сказав Жебрівській.

Заступник голови національної поліції України Костянтин Бушуєв повідомив, що блокпости залишаться лише в зоні наближеній до бойових дій.

«Перегляд формату роботи спрямований на зменшення соціальної напруги, викликаної безпідставними перевірками на тих блокпостах, які фактично не виконують функції оборони, чи забезпечення національної безпеки. Тож їхня кількість буде дещо відкоригована в сторону зменшення», – зауважив Бушуєв.

Він також зазначив, що порядок пропуску на блокпостах буде врегульовано.

Зараз же ситуація з внутрішніми блокпостами дещо незрозуміла, каже мешканка міста Гірник Інна Долгушина. За її словами, військові прибрали блокпости, що на під’їзді до Мар’їнки і Очеретиного, що розташовані впритул до лінії зіткнення, але залишили блокпост в Покровську, що в 60 кілометрах він зони бойових дій.

«Ті блокпости, що зараз, нічого спільного з блокпостами, що були в 2014 і 2015 роках, не мають. Зараз вони носять лише формальний характер. Звідти пішли військові і залишилась поліція, там можна почути 2 запитання. Спочатку питають куди і звідки їдемо, і чи все гаразд з документами. Раніше блокпости дисциплінували наших людей, а зараз люди просто почали нахабніти і відверто порушувати правила дорожнього руху. Намагаються обігнати, щоб менше лишатися на блокпості», – каже Долгушина.

На думку мешканки Гірника, прибрати віддалені від зони бойових дій блокпости варто, бо це, принаймні, зменшить час у дорозі.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: