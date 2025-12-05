Вибір редакції: світ
Як удари українських дронів по Росії паралізували експорт казахської нафти
Удар дронів по терміналу біля чорноморського узбережжя Росії спричинив дипломатичну суперечку між Україною та Казахстаном, оголив залежність центральноазійської країни від єдиного нафтопроводу для експорту та, ймовірно, загрожує постачанню бензину до Європи.
28 листопада морські дрони вдарили по великій плавучій круглій конструкції за п'ять кілометрів від берега поблизу порту Новоросійськ, де базується Чорноморський флот РФ.
Об’єктом був Single Point Mooring (SPM) – одноточковий швартовий пристрій для перекачування нафти на танкери. У Новоросійську є три такі пристрої. Один комплекс уже був на ремонті. Удар, схоже, мав руйнівний ефект для спроможності порту завантажувати нафту.
Тепер робота скоротиться фактично до третини звичного рівняВлад Педдек
Заванатаження нафти не зупинилося, як повідомили згодом Каспійський трубопровідний консорціум та американська нафтова компанія Chevron, але скоротилося.
«Пропускна здатність кожного причалу – 800 тисяч барелів на день. Тепер робота скоротиться фактично до третини звичного рівня», – сказав Радіо Свобода Влад Педдек, аналітик компанії з прогнозування Nightingale Intelligence.
Для Росії це погана новина – звідси вона експортує нафту з північнокавказьких родовищ. Але для Казахстану це набагато гірше: 80% своєї нафти він експортує через єдиний трубопровід до Новоросійська.
«Казахстан опинився в ситуації, коли він збудував свій головний експортний маршрут через одну країну – Росію», – каже казахстанський політичний аналітик Дімаш Алжанов.
У коментарі для Казахської служби Радіо Свобода він назвав країну «заручником» політичних рішень, ухвалених «багато років тому».
Стратегічна вразливість
Оператор трубопроводу – Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) – не відповів на запит Радіо Свобода щодо удару, який компанія назвала «умисним терористичним актом».
За словами Сергія Вакуленка, старшого експерта Центру Карнегі «Росія-Євразія», продаж нафти за кордон забезпечує приблизно 40% усього експорту Казахстану.
Казахстан офіційно висловив протест до України, назвавши удар «третім актом агресії проти суто цивільного об’єкта». Раніше цього року дрон пошкодив насосну станцію КТК у Краснодарському краї РФ, а пізніше – офіс компанії в Новоросійську.
Україна відповіла різко, заявивши, що її Сили оборони «системно послаблюють військово-промисловий потенціал агресора», Київ відзначив «відсутність попередніх заяв казахської сторони, які б засуджували російські удари по цивільних в Україні».
Поки дипломатична напруга росте, Казахстан отримав серйозну проблему.
«Два нові швартові пристрої майже готові в Дубаї, не можуть встановити швидко: доставка, монтаж і введення в експлуатацію займуть кілька місяців. Після останніх пошкоджень всі три комплекси не працюватимуть до літа–осені 2026 року», – сказав Педдек.
«Сучасний одноточковий швартовий пристрій коштує $80–120 млн, тож заміна й незаплановані роботи стануть вагомим фінансовим тягарем», – додав він. І навіть після ремонту Україна теоретично може завдати удару знову.
Залежність Казахстану від європейських ринків – лише половина картини.
Небажані наслідки
Казахстан – третій найбільший постачальник нафтопродуктів до ЄС після США і НорвегіїДжо Вебстер
Джо Вебстер, старший експерт «Атлантичної ради», сказав Радіо Свобода, що казахстанська суміш є «легкою та малосірчистою» – ідеальною для виробництва бензину.
«Казахстан – третій найбільший постачальник нафтопродуктів до ЄС після США і Норвегії. Приблизно кожен дев’ятий барель імпорту нафтопродуктів у ЄС походить із Казахстану», – пояснив він.
Інакше кажучи, втрата казахської нафти погіршує проблему Європи із заміщенням російських поставок, які вона різко скоротила через вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
«Щиро кажучи, я переймаюся, що перебої можуть вдарити по Європі. Можливо, навіть сильніше, ніж по Росії. І варто запитати, чи ці удари стратегічно оптимальні», – додав Вебстер.
Сергій Вакуленко також попередив про неочікувані побічні ефекти.
Перебої можуть вдарити по Європі. Можливо, навіть сильніше, ніж по РосіїДжо Вебстер
Хоч удари по КТК зменшують російський експорт, виведення казахської нафти з ринку може означати, що Індія, Китай і Туреччина будуть готові купувати російську нафту дорожче, ніж нині.
Важливий і західний бізнес: у Казахстані працюють Chevron, ExxonMobil, Shell та інші. Chevron володіє 15% частки в самому КТК. Для Казахстану одним з небагатьох шансів утримати експорт через КТК може стати тиск західних країн на Київ, щоб стримувати подальші удари.
Мало інших варіантів
Вразливість Казахстану знову актуалізувала питання диверсифікації маршрутів експорту.
Другий за величиною маршрут – танкерами через Каспій до Баку, звідки трубопровід Баку–Тбілісі–Джейхан веде через Грузію до турецького середземноморського порту Джейхан. У 2024 році цим маршрутом прокачали 1,5 млн тонн нафти. Але через КТК проходить 63 млн тонн – у понад 40 разів більше.
Масштабування обмежують кількість танкерів на Каспії та пропускна здатність самого BTC. Плюс це значно дорожче.
Казахстан також експортує частину нафти до Європи через трубопровід «Дружба», який проходить Росією та Білоруссю. Його також неодноразово атакували українські дрони.
Чи може Казахстан розвернутися на схід?
За даними Світового банку за 2023 рік, Казахстан експортував нафти до Китаю на $3,81 млрд, тоді як до Європи – на $23,6 млрд.
Але зробити стратегічний поворот до Китаю непросто.
«Не думаю, що попит у Сіньцзяні, на заході Китаю, зможе поглинути такі обсяги», – каже Вебстер.
Будівництво трубопроводу до густонаселеного східного узбережжя Китаю, додав він, було би надзвичайно дорогим: «Не бачу причин, чому китайські нафтові компанії взагалі хотіли б цього. Тому ймовірність того, що Казахстан переорієнтує нафту з Європи до Китаю, дуже низька».
Переглянути всі оновлення за день
Якщо Україна відхилить неприйнятну угоду? Топдипломатка Латвії розповіла про очікування союзників
Нещодавні переговори США в Москві, вірогідно, призвели до обмеженого прогресу : в НАТО переконані, що Кремль не зацікавлений у реальному мирі й реагуватиме лише на посилений тиск та санкції.
На зустрічі в Брюсселі союзники обговорили три ключові напрями: виконання рішень Гаазького саміту, подальшу підтримку України та стратегію стримування й послаблення РФ.
Європа й надалі каже: повністю підтримує Україну та її право самостійно визначати умови миру. Україні, зауважує, потрібні сильні ЗСУ, гарантії від союзників і інтеграція з НАТО та ЄС.
- Чого очікувати від мирного процесу, зважаючи на непоступливість Москви?
- До яких поступок зі свого боку готова Європа?
- А яких очікує від України?
Після зустрічі глав МЗС країн НАТО в штаб-квартирі альянсу Радіо Свобода поговорило про це з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, яка до свого призначення на цю посаду в 2020-2023 роках відповідала за публічну дипломатію в альянсі.
– Нещодавні переговори, проведені делегацією США в Москві щодо припинення війни в Україні, здається, не принесли значного прогресу, враховуючи заяви , які миПізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».
В Офісі президента підтвердили, що 4 грудня відбудеться візит до Флориди українських переговорників – секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова і начальника Генштабу Андрія Гнатова. Як повідомив у фейсбуці радник Офісу президента і член делегації Олександр Бевз, метою візиту є отримання інформації про результати поїздки спецпосланця президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, а також фідбеку після обговорення цього візиту з президентом США Дональдом Трампом і його командою. За його словами, після цього президент України Володимир Зеленський визначить подальші кроки та дасть доручення переговорній групі. Бевз додав, що ключові проблемні політичні питання залишаться для обговорення лідерів України і США, Україна готова до зустрічей на найвищому рівні.. Ви вважаєте, нинішній дипломатичний процес зайшов у глухий кут?
– Гадаю, ми всі – США, Україна, європейські союзники – були реалістами. Судячи з заяв керівництва Росії, воно не зацікавлене в мирі. Воно не зацікавлене в пошуку рішення, яке було би прийнятним для України чи інших. І це реальність.
Потрібен більший тиск і більше санкцій проти російської економіки
Не знаю, що має статися, щоб м'ясник у Кремлі справді поставився серйозно (до переговорного процесу – ред.).
На нашу думку, потрібен більший тиск і більше санкцій проти російської економіки. Повинно бути дуже чітке розуміння того, що ні союзники, ні Україна не здаються, і потрібно просто тиснути на Росію, щоб вона серйозно поставилася до миру.
– Чи бачите потенціал і – що важливіше – готовність союзників чинити більший тиск на Кремль?
– Так, так і ще раз так.
– Що ви почули від ваших американських партнерів тут, за зачиненими дверима, про нинішній стан переговорів?
– Ми не обговорювали переговори. Фактично йшлося про НАТО, яке визначило Росію як довгострокову, найбільш стійку загрозу, що означає – нам потрібно рухатися трьома напрямами дуже практичним способом.
Нам потрібно реалізувати рішення Гаазького саміту, що означає п’ять відсотків на оборонні видатки. Реалізувати оборонні плани, мати спроможності, військову індустрію – справді мати цю силу, тому що Росію стримує лише вона.
По-друге, маємо продовжувати підтримувати Україну. Сьогодні (3 грудня 2025 року – ред.) були оголошені мільярди у вигляді внесків у межах ініціативи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України – ред.) – це закупівля американської зброї, але також розвитку можливостей України для самозахисту.
Наприклад, наш кабінет уже протягом останніх кількох місяців ухвалив чимало рішень не лише щодо PURL, але й щодо двосторонньої допомоги та підтримки енергетичної інфраструктури, щодо озброєнь тощо. Отже, було багато практичних рішень щодо підтримки України.
І третє, найважливіше – це справді мати всеосяжну стратегію стримування Росії та її послаблення, щоб гарантувати її нездатність успішно діяти на полі бою, – тобто послаблення військового потенціалу Росії.
– Американські ЗМІ нещодавно повідомили про три «червоні лінії», які Кремль має щодо України. Серед них – міжнародне визнання захопленої української території. Чи розглядаєте можливість, що Латвія може їх визнати?
– Не уявляю такий сценарій можливим.
– Яку роль Європа зараз відіграє в переговорному процесі?
– Європа підтримує Україну. Україна тримається міцно. Це демократична країна, яка хоче зберегти свій суверенітет. Я була в Києві й провела там два з половиною дні минулого тижня, спілкуючись з усіма – від президента Зеленського до солдатів на фронті.
Україна – сильна держава. Вона має власну волю. Українська самостійність у будь-яких рішеннях, у будь-яких мирних процесах чи чомусь іще є ключовою. Але Україна також не готова капітулювати.
Україна знає свої межі, свої червоні лінії, і Україна знає, чого вона може досягти
Тож це рішення України. Європа й надалі стоятиме на боці України.
– Ви вважаєте, що Україні не слід погоджуватися на погану угоду?
– Ні-ні, я не кажу, що Україні слід робити чи не робити. Україна знає свої межі, свої червоні лінії, і Україна знає, чого вона може досягти.
– Наскільки серйозною є загроза з боку Росії для НАТО? Чуємо різні думки: деякі союзники вважають, що якщо Росія загрузла в Україні, то вона не може атакувати альянс, зокрема східний фланг, на якому розташована Латвія зокрема.
Інші союзники кажуть, що, зважаючи на те, що Росія стрімко нарощує свій військовий потенціал, загрозу слід сприймати дуже серйозно, особливо в країнах Балтії.
– Ми сприймаємо Росію серйозно. Це точно. Саме тому НАТО визнало Росію «найбільш значущою» довгостроковою загрозою для альянсу – як у короткостроковій перспективі, так і в більш віддаленому майбутньому. Ми сприймаємо це серйозно також на двосторонньому рівні.
Водночас ми всі хочемо миру. Ми всі хочемо миру для України, який гарантує її суверенітет і демократію, а також подальший ненапад Росії. Тобто – жодної агресії.
Якщо Україна скаже, що вона не готова до таких умов, ми підтримаємо Україну
Україна, звичайно, відіграє в цьому провідну роль. Ми, як європейці та союзники, будемо стояти поруч з Україною і підтримувати її. Але українська самостійність в ухваленні рішень надзвичайно важлива.
Тож ось де ми перебуваємо. Іми продовжимо підтримувати Україну та її рішення щодо миру, але також гарантувати, що якщо Україна скаже, що вона не готова до таких умов, ми підтримаємо Україну.
– Які гарантії безпеки мають бути розроблені для України, щоб справді запобігти подальшій потенційній агресії?
– Гадаю, тут є кілька складових.
По-перше, як я вже казала, це суверенне право України – ухвалювати рішення. Це важливо.
Необхідно забезпечити Україні можливість мати значні Збройні сили
Також необхідно забезпечити Україні можливість мати значні Збройні сили. Власні українські Сили оборони – адже Україна має найбільшу та найсильнішу армію в Європі, і збереження цієї спроможності відіграє надзвичайну роль.
А далі – резервні гарантії та підтримка від союзників є не менш важливими. Повна інтеграція та взаємосумісність із НАТО, підтримка з боку ЄС, перспектива членства в ЄС.
Ми також підтримуємо перспективу членства України в НАТО, тож політичний компонент також має велике значення.
Переговори про кінець війни Росії проти України. Який козир у ЄС?
Ви можете прослухати цей текст, ми озвучили його за допомогою штучного інтелекту:
Якщо й існує спосіб, завдяки якому посадовці ЄС вважають, що вони можуть отримати місце за столом переговорів щодо врегулювання війни в Україні, то це завдяки 176 мільярдам євро заморожених російських активів, які наразі зберігаються на території блоку. Це дає певний політичний і економічний важіль впливу.
Минулого місяця в ЄС усвідомили, що блок значною мірою обійшли, коли Сполучені Штати представили мирний план, який за кілька днів був скоригований після зустрічі американських та українських дипломатів у Женеві.
Чиновники ЄС, які спілкувалися з Радіо Свобода на умовах анонімності, кажуть, що їм вдалося вилучити деякі ідеї з оригінального тексту, що безпосередньо стосуються членства України в ЄС та НАТО.
Але Європа має козир в рукаві, що може забезпечити їй місце за столом переговорів: фінансування України.
Зобов'язавшись «покрити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки», очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно запропонувала державам-членам три варіанти надання Києву приблизно 140 мільярдів євро впродовж наступних двох років.
Оскільки Сполучені Штати не бажають виділяти нові кошти Україні, готовність ЄС активізуватися на четвертому році повномасштабного російського вторгнення стала вирішальною для Києва.
Перший варіант, викладений фон дер Ляєн у документі, полягає в тому, щоб окремі держави-члени надали Україні кошти.
Другий пропонує, щоб Єврокомісія залучила необхідні кошти на фінансових ринках.
Але саме третій варіант – репараційний кредит із використанням заморожених російських суверенних активів у ЄС – є найпопулярнішим, оскільки він не вдарить безпосередньо по кишенях платників податків ЄС.
Однак це не так просто.
По-перше, час для схвалення рішення спливає, а Бельгія, де більшість цих активів заморожено, все ще чинить опір цьому кроку. Також є Сполучені Штати, які у своїй початковій пропозиції висловили зацікавленість в отриманні значної частини коштів.
26 листопада фон дер Ляєн заявила Європарламенту, що вона «не бачить жодного сценарію, за якого європейські платники податків сплачуватимуть рахунки» за Україну, і що вона готова представити юридичний текст щодо репараційного кредиту.
У пошуках підтримки репараційної позики
За даними джерел Радіо Свобода, Єврокомісія наразі працює над одинадцятьма правовими актами щодо кредиту, і в столицях ЄС існує чимало розчарувань, оскільки вони ще не побачили конкретних деталей, як цей план працюватиме.
Посадовець Єврокомісії повідомив Радіо Свобода, що початкова ідея полягала в тому, щоб спочатку забезпечити політичну підтримку репараційного кредиту, коли лідери ЄС зберуться на саміті ЄС у Брюсселі 18 грудня. Деталі узгодили би на початку наступного року, щоб гроші почали надходити до Києва до другого кварталу 2026 року.
Існує також побоювання, що національні дипломати та юристи загрузнуть у деталях і зруйнують будь-які шанси на угоду, якщо правові акти будуть представлені зарано.
Бельгія, де розташована компанія фінансових ринків Euroclear з більшістю заморожених російських облігацій, хоче побачити належні гарантії від інших держав-членів ЄС, очікуючи дзеркальних правових заходів Москви. Вимога повернути 140 мільярдів євро – суму, що становить третину річного ВВП Бельгії – стала би катастрофою для країни.
У листі, адресованому фон дер Ляєн прем’єром Бельгії Бартом Де Вевером, він ще раз висловив своє занепокоєння. Документ потрапив у розпорядження Радіо Свобода.
«Хоча я повністю поділяю аргумент, що європейський платник податків не повинен бути єдиним, хто оплачує фінансову підтримку України, жорстока правова реальність полягає в тому, що жодного разу в історії іммобілізовані суверенні активи не були «перепрофільовані» під час війни», – написав він.
«Такі активи були предметом рішень під час післявоєнних врегулювань, зазвичай у контексті воєнних репарацій стороною, що програла».
Однак Єврокомісія досі вважає, що угоду можна укласти в грудні, якщо достатня кількість держав-членів ЄС надасть юридично обов'язкові гарантії для підтримки репараційного кредиту на основі їхнього валового національного доходу (ВНД). Це означає, що менші – і більш скептично налаштовані – країни, як-от Угорщина та Словаччина, можуть відмовитися від участі, оскільки їхня загальна частка ВНД в ЄС є мізерною.
Але інші – багатші та більші європейські країни – повинні долучитися, щоб розділити витрати. І Брюссель сподівається, що інші країни «Групи семи», що не входять до ЄС, також долучаться.
«Якщо Європейську раду попросять схвалити рішення щодо схеми репараційного кредиту на наступному засіданні, це буде можливо лише за умови, що всі висловлені вище занепокоєння будуть повністю враховані належним чином», – написав Де Вевер наприкінці свого листа до фон дер Ляєн.
«Це враховує повну гарантію, яку мають надати держави-члени, що дозволить Euroclear підтримувати ліквідність активів на їхню повну суму».
«Погляд зі США»
Але бельгійці – не єдина перешкода, яку потрібно подолати.
Є також «погляд зі США», як висловилися деякі посадовці ЄС.
У початковому 28-пунктовому мирному плані США зазначалося, що «100 мільярдів доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в зусилля США щодо відновлення та інвестування в Україну» і що «США отримають 50 відсотків прибутку від цієї справи».
Це формулювання справді сколихнуло європейських політиків і дипломатів, надто з огляду на те, що гроші, які планували надати Україні у вигляді репараційного кредиту, значною мірою мали бути використані Києвом для купівлі зброї європейського виробництва.
Посадовці ЄС кажуть, що більшість елементів початкової пропозиції США були розмиті або повністю виключені, але вони визнають, що будь-який остаточний документ може суттєво змінитися, і вони не знайомі з останніми обговореннями щодо формулювань.
Хоча ЄС хотів би, щоб репараційний кредит був європейським проєктом, більшість дипломатів визнають, що важливо зберегти підтримку Вашингтона – і його задоволення. Це може означати відкритість до ідеї того, що Сполучені Штати отримають частину коштів або принаймні Україна використає ці кошти для купівлі американської зброї.
Однак важливо, щоб Брюссель також забезпечив подальший тиск Сполучених Штатів на Угорщину задля її згоди на продовження санкцій ЄС, включно з утриманням активів у замороженому стані. Це процес, який відбувається кожні шість місяців.
У липні, коли настав час поновлювати заходи, Угорщина, на відміну від попередніх разів, не погрожувала вето, і це було значною мірою пов'язано з тиском Америки. Брюссель сподівається, що Сполучені Штати відіграватимуть таку ж роль, коли санкції потрібно буде знову продовжити в січні 2026 року.
Віткофф їде до Москви. Витік розмов зчинив галас. Київ насторожений. План миру набуває форми?
Головний посланець Білого дому Віткофф їде до Росії вже вшосте. Україна побоюється плану США щодо досягнення миру, який надміру грає на користь Москви. Витік телефонної розмови свідчить, що американський посланець радив кремлівському чиновнику, як підсолодити меседж для Білого дому. Росія ще досі не завоювала весь Донбас, але на 46-му місяці повномасштабної війни, українські Сили оборони перебувають на межі можливостей.
Минуло багато подій за шість днів після того, як уперше просочився до преси підготовлений США проєкт мирного плану – не кажучи вже про обставини, за яких він був укладений.
28-пунктів струсонули мляві до того зусилля щодо припинення російської війни, яку Дональд Трамп«У мене буде врегулювання впродовж 24 годин… Я – єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку», – заявив Дональд Трамп перед тисячами своїх прибічників в аеропорту Вейко, маючи на увазі війну Росії проти України. На дворі стояв по-техаськи спекотний березень 2023-го. Це був перший із передвиборчих виступів вдруге кандидата у президенти США від Республіканської партії – і один із перших випадків його схожої обіцянки. після свого вступу на посаду.
Ось що слід знати станом на 26 листопада, коли дипломати й переговорники з Вашингтона, Москви, Києва та інших європейських столиць сперечаються щодо деталей конкретного й суперечливого плану.
Головні камені спотикання
Після витоку американського плану, який потім передали президенту України, Зеленський направив керівника свого офісу та інших посадовців до Женеви на термінові переговори з представниками США, зокрема державним секретарем Марко Рубіо.
Повідомляється, що Зеленського поставили перед фактом: план повторював більшість жорстких позицій, яких Росія дотримувалася ще до вторгнення.
Втім, женевські переговори привели до «оновленої та уточненої» рамки – переробленого 19-пунктного плану – який забезпечив би «стійкий і справедливий мир», як заявили і Білий дім, і ЄС, і офіс Зеленського.
Однак слова Зеленського свідчили, що найгостріші питання можуть і далі лишатися на столі. Серед них – доля частини Донецької області, яку Кремль будь-що прагне захопити.
Москва неодноразово заявляла, що має контролювати всю Донецьку область – одна із п’яти українських областей, які Путін безпідставно називає російськими. Віддати агресору територію, яку українські війська великою ціною утримували, відбиваючи постійні російські атаки, була б величезною поступкою з боку Києва та мало б політичні наслідки для Зеленського.
Інші складнощі – наполягання Кремля, що Україна має назавжди відмовитися від вступу в НАТО, а також скоротити чисельність української армії.
Американський проєкт вимагав би від України «закріпити в конституції, що вона не вступить до НАТО», а від Альянсу – формалізувати обіцянку ніколи не приймати Україну.
Такий підхід може бути неприйнятним для України, яка прагне свободи вибору своїх геополітичних партнерів – і нині має курс на НАТО закріплений у конституції.
Україна також хоче мати можливість захищатися від будь-якого потенційного майбутнього нападу Росії.
На попередніх переговорах Росія вимагала, щоб чисельність української армії не перевищувала 100 000 військових. Початковий американський проєкт встановлював стелю у 600 000, а європейська контрпропозиція піднімала її до 800 000 «у мирний час».
Кілька провідних сенаторів-республіканців розкритикували первісний план США, зокрема колишній лідер більшості Мітч Макконнелл.
- «Угода, яка винагороджує агресію, не варта паперу, на якому вона написана. Америка не є нейтральним арбітром і не повинна прикидатися таким», – написав він у X.
- Речниця Білого дому Керолін Левітт заявила, що є відчутний прогрес, наголосивши, що залишилося лише «кілька делікатних, але не непереборних деталей, які потрібно узгодити». А ще додала, що США не можуть вічно постачати зброю Україні.
Шоста спроба – щаслива?
Забудовник без дипломатичного досвіду Стів Віткофф – людина, якій Трамп доручив пошук шляхів завершення війни. Він уже п’ять разів зустрічався з Путіним, літаючи до Москви на власному приватному літаку.
Деякі попередні дії Віткоффа викликали тривогу серед зовнішніх спостерігачів, які бояться, що ним маніпулюють або що він неправильно розуміє глибоку історичну складність війни.
Віткофф покладався на перекладачів, наданих Кремлем, для своїх розмов з Путіним та іншими посадовцями, а не на перекладачів, схвалених посольством США.
Після останньої зустрічі Віткоффа з Путіним у серпні американські та європейські чиновники заявили, що посланець неправильно зрозумів географію українських територій, на які претендував Путін.
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон, який критикував підхід адміністрації Трампа до Росії, закликав звільнити Віткоффа.
Відправлення Віткоффа назад до Москви – візит, який помічник президента РФ із зовнішньої політики Юрій Ушаков підтвердив на наступний тиждень – свідчить про бажання Білого дому закріпити частину або всі положення, узгоджені в Женеві та Абу-Дабі.
Ще один непередбачуваний фактор: Трамп згадав, що його зять Джаред Кушнер може супроводжувати Віткоффа, хоча ні Ушаков, ні речник Кремля Дмитро Пєсков цього не коментували.
Повідомляється, що Кушнер був присутній на раніше не розкритій зустрічі за участі Віткоффа та росіянина, який також не є дипломатом, але відіграє помітну, нетрадиційну роль у переговорах з американцями: Кирила Дмитрієва.
Витік телефонної розмови
Наприкінці жовтня Дмитрієв – різкий на язик бізнесмен, випускник Гарварду, керівник російського суверенного фонду – прибув до Маямі. Він зустрівся з республіканкою Анною Луна, передавши їй, як він стверджував, нерозкриті російські документи про вбивство президента Джона Кеннеді.
Також він подарував їй коробку шоколадних цукерок і книжку цитат Путіна.
Дмитрієв був внесений до чорного списку у 2022 році за вторгнення Росії в Україну. Міністр фінансів Трампа називав його «кремлівським пропагандистом».
Згодом з’ясувалося, що Дмитрієв, який отримав від американської влади дозвіл на поїздку, провів таємні зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Маямі – і, за повідомленнями, частина посадовців США та Держдепартаменту про це не знала.
Після оприлюднення новин про американську пропозицію кілька сенаторів США заявили, що Рубіо сказав їм: проєкт був російським за суттю, впливовим для Росії, хоча Дмитрієва він не назвав.
Рубіо, який був у Женеві, наполягав, що це був американський проєкт.
25 листопада, невдовзі до оголошення Трампом візиту Віткоффа до Москви, агентство Bloomberg опублікувало стенограму телефонної розмови, яку воно нібито отримало: це була розмова між Віткоффом і Ушаковим.
Розмова відбулася 14 жовтня – за два дні до телефонної розмови Трампа з Путіним 16 жовтня – і приблизно за два тижні до зустрічі Віткоффа з Дмитрієвим у Маямі.
Згідно зі стенограмою, Віткофф радив Ушакову, як зачарувати Трампа щодо можливого мирного рішення.
«Я б зробив дзвінок і просто повторив, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви підтримали це, підтримали, що ви поважаєте його як людину миру і дуже раді бачити це. Ось так я б сказав», – цитує Bloomberg слова Віткоффа.
«Я знаю, що буде потрібно, щоб укласти мирну угоду: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь», – нібито сказав Віткофф.
Видання Bloomberg не повідомило, як отримало запис, ймовірно зроблений американськими спецслужбами, які регулярно прослуховують розмови іноземних чиновників.
Радіо Свобода не змогло незалежно підтвердити стенограму.
Трамп частково підтвердив факт розмови, хоча й не її зміст: «Він має продати це Україні. Він збирається «продати» Україну Росії. Ось що робить укладач угод».
Ушаков також, здається, підтвердив факт розмови, заявивши російському державному медіа, що витік здійснено з метою підірвати неофіційні переговори. Пізніше він сказав газеті «Коммерсант», що розмова з Віткоффом відбулася через месенджер WhatsApp.
«Малоймовірно, що такий витік міг статися від учасників розмови», – сказав він.
«Це буде чобіт «повстанця»: чи здатна Росія вдарити по НАТО під час війни в Україні?
Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поспілкувалися з військовими аналітиками про гібридні атаки Росії на країни Європи, а також проаналізували можливі сценарії російської агресії.
10 жовтня 2025 року група озброєних людей у формі без розпізнавальних знаків з'явилася на кордоні Естонії. Місцевість, де стався інцидент – так званий «Саатсеський чобіт». Це частина території Псковської області РФ, яка вклинюється в Естонію.
Через Росію проходить кілометрова ділянка дороги між естонськими селами Вярска і Саатсе. Після появи військових проїзд там закрили.
Це явно були не прикордонникиМарек Кохв
«Це явно були не прикордонники. Їхнє спорядження дозволяє припустити, що це або спецназівці, або воєнізовані формування. Але вони перебували на території Росії, і Росія, звичайно, може робити на своїй території все, що хоче», – каже експерт Міжнародного центру оборони і безпеки у Талліні Марек Кохв.
Багатьом ці кадри нагадали так званих «зелених чоловічків» у Криму або на Донбасі в 2014 році. Багато експертів, коли розмірковують про можливі сценарії російської атаки на НАТО, в першу чергу говорять про країни Балтії.
Естонія є першим кандидатомСергій Ауслендер
«На мою думку, Естонія є першим кандидатом. Вона ніби відгороджена Фінською затокою, її буде важко постачати морем. Якщо за допомогою дронів перекрити логістику з Латвії, то можна її взагалі відрізати від інших країн Балтії», – вважає ізраїльський військовий оглядач Сергій Ауслендер.
За його словами одним із варіантів може бути так звана «стратегія факту» – коли РФ не оголошує війну, а просто захоплює шматок території і, наприклад, погрожує ядерною зброєю.
Професор Національної академії сухопутних військ Андрій Харук впевнений, що таким чином Росія може поставити перед країнами НАТО дилему – чи повинні солдати Німеччини або Нідерландів воювати за «два-три села»?
В першу чергу це буде чобіт не солдатаАндрій Харук
«В першу чергу це буде чобіт не солдата. Це буде чобіт «повстанця», представника якоїсь «освободительной армии», переодягненої з російської уніформи. Це буде операція, яку спочатку і не сприймуть як військове вторгнення. Щось на кшталт загону Гіркіна, який зайшов і пройшов через усю Донецьку область до Слов'янська», – зазначає Андрій Харук.
Латвія – ще одна країна, яку розглядають як потенційну ціль Кремля. І тут також є своєрідний гібридний сценарій. Латгалія – регіон на сході, що межує з Росією та Білоруссю. У 2014-му окремі проросійські діячі просували ідею так званої «Латгальської народної республіки». Потім історія затихла, але минулого року «Белсат» опублікував розслідування про своєрідну реанімацію цього задуму.
«Є відповідний телеграм-канал, адміністратори якого щиро визнають, що вони латгальської мови не знають і ведуть канал російською. Є заява так званих «латгальських повстанців» про перехід до збройної боротьби і фотографії, які підтверджують їх участь у бойових діях у складі російських військ проти України», – розповідає Андрій Харук.
Водночас третій і, мабуть, найбільш обговорюваний сценарій, гіпотетичної атаки Росії – Сувалкський коридор. Так називають місцевість на кордоні Литви і Польщі. По прямій це близько 65 кілометрів від Білорусі до Калінінградської області Росії. Удар тут повністю відрізає країни Балтії від інших членів НАТО.
«Якщо Росія перебуватиме у вигідному становищі в Україні, це зробить напад на Європу більш імовірним. Думаю, це залежить і від того, що робить НАТО? Наскільки НАТО діє узгоджено?» – вважає співробітник аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин Рафаель Лосс.
Гібридні атаки дронів
Багато експертів, з якими спілкувалися Донбас Реалії, кажуть, що фактично гібридна війна Росії проти європейських країн НАТО вже триває.
«Дрони відіграють важливу роль у кампанії Росії з підриву довіри європейської громадськості до своїх державних інститутів, до здатності НАТО, ЄС і національних урядів захищати людей та інфраструктуру по всій Європі. І європейці, безумовно, не бажають реагувати симетрично, відправляючи свої власні дрони до Росії», – вважає Рафаель Лосс.
10 вересня в повітряному просторі Польщі зафіксували щонайменше 19 безпілотників. Польські, шведські та нідерландські винищувачі піднялися в небо і збили приблизно три БПЛА. Після такого масового вторгнення газета The Times зафіксувала ще як мінімум 87 провокацій у 15 країнах НАТО з появою повітряних об'єктів біля цивільних аеропортів, військових авіабаз, складів боєприпасів або казарм.
Поліція буквально ганялася за дронамиДевіс Еллісон
«За розповідями з Північної Бельгії, поліція і збройні сили буквально ганялися за ними. Тому що, звичайно, для розслідування їм фізично потрібен дрон, щоб вони могли завантажити з нього дані і з'ясувати звідки він прилетів», – розповідає аналітик Центру стратегічних досліджень у Гаазі Девіс Еллісон.
Бельгії чи не найбільше дошкуляють «невідомі» дрони. Тільки в листопаді їх помічали біля атомної станції, авіабази, де зберігається ядерна зброя США, і, регулярно, в районі аеропорту Брюсселю. До країни вже прибули британські, французькі та німецькі фахівці з боротьби з БПЛА.
Війна показала, наскільки це проста і ефективна технологіяСергій Ауслендер
«Війна проти України показала, наскільки це проста, дешева і вкрай ефективна технологія. Там навіть не потрібна фізична присутність людей. Хтось проїхав, покидав ці дрони по полях поруч з аеропортами. Раз на кілька днів один з них піднімають у повітря, аеропорт закривають на кілька годин, що створює колосальні збитки. І грати в цю гру можна хоч 20 років поспіль», – каже Сергій Ауслендер.
Після недавньої диверсії на польській залізниці, яка веде до України, начальник Генштабу Польщі заявив, що суперник почав підготовку до війни і створюються умови для потенційної агресії. Одна з дилем, яку намагаються вирішити в європейському експертному співтоваристві – чи може Росія організувати повноцінну атаку на одну з європейських країн під час активних бойових дій в Україні? Або це можливо лише після зупинки війни?
«Це той випадок, коли одна акція дозволить реалізувати кілька завдань. Перш за все, це підрив стабільності цієї, умовно кажучи, прикордонної держави. Це може бути відволікання уваги від війни з Україною. Бо ті ж самі атаки дронів викликають реакції: а навіщо засоби протиповітряної оборони давати Україні? Нам вони самим потрібні», – вважає Андрій Харук.
Він також додає, що найбільш далекосяжна мета Росії – підрив єдності НАТО. І в цьому ж контексті одна із політичних цілей – підвищення популярності проросійських політичних сил у країнах Європи.
Це своєрідний сигнал слабкостіМарек Кохв
«Росія продовжує гібридні дії проти Європи. Але водночас це своєрідний сигнал слабкості. Вони не можуть досягти успіху в Україні. І в той же час вони намагаються вплинути на наше суспільство, щоб ми злякалися і, можливо, зменшили підтримку України. Але, наскільки я можу бачити, кожного разу, коли Росія щось робить в європейських країнах, це насправді їх зближує і посилює співпрацю», – переконаний Марек Кохв.
Глава Кремля Володимир Путін час від часу повторює, що заяви про плани Росії нібито напасти на країни НАТО – це «неймовірна брехня». Водночас очевидно, що саме від результатів війни РФ проти України буде залежати подальший розвиток подій по всій Європі.
Китай прагне зміцнити свій вплив у Центральній Азії після зусиль США щодо корисних копалин
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відвідав Киргизстан в рамках турне трьома країнами Центральної Азії, метою якого є підтвердження статусу Пекіна як головного торговельного партнера регіону після дипломатичних успіхів США на ключовому саміті у Вашингтоні на початку цього місяця.
На початку листопада президент США Дональд Трамп приймав у Білому домі п'ятьох президентів Центральної Азії на саміті, присвяченому використанню багатих та стратегічно важливих мінеральних багатств регіону.
Хоча це й не було в центрі уваги, зростаючий економічний та політичний вплив Китаю в Центральній Азії мав на увазі Трамп, поглиблюючи зв'язки з регіоном.
Під час зустрічі у Вашингтоні були підписані перспективні угоди на десятки мільярдів доларів. Серед них – укладення Казахстаном угоди про видобуток вольфраму на суму 1,1 мільярда доларів з американською компанією Cove Kaz Capital.
Піні Альтгаус, генеральний директор компанії, пізніше заявив, що Трамп і міністр торгівлі США Говард Лутнік допомогли укласти угоду, щоб запобігти самостійній розробці китайськими компаніями цього стратегічного родовища.
Цей візит зміцнить політичну взаємну довіру та традиційну дружбу, поглибить співпрацю в рамках «Поясу та шляху»Речниця МЗС Китаю
Візит Ван Ї до Киргизстану є його першим за три роки, і його тур регіоном триватиме до 22 листопада з додатковими зупинками в Таджикистані та Узбекистані.
Він приземлився в Бішкеку 19 листопада та зустрівся з президентом Киргизстану Садиром Джапаровим, який високо оцінив китайського лідера Сі Цзіньпіна та заявив, що відносини його країни з Пекіном зараз перебувають на історичному максимумі, згідно з повідомленням, наданим адміністрацією президента Киргизстану.
Перед від'їздом з Пекіна МЗС Китаю заявило, що візит Вана буде зосереджений на поглибленні вже стабільних зв'язків країни з регіоном шляхом додавання імпульсу низці угод на мільярди доларів, підписаних на саміті Китай-Центральна Азія в червні в Казахстані.
«[Цей візит] зміцнить політичну взаємну довіру та традиційну дружбу, поглибить високоякісну співпрацю в рамках «Поясу та шляху» та принесе більше позитиву в розбудову китайсько-центральноазіатської спільноти», – заявила речниця МЗС Мао Нін журналістам у Пекіні 17 листопада.
Угоди, які Китай прагне реалізувати
Ключовим проєктом, який цікавить Китай і який обговорювався під час саміту Китай-Центральна Азія, була довгоочікувана багатомільярдна залізниця Китай-Киргизстан-Узбекистан.
Мета цього мегапроєкту – стимулювати торгівлю між Сходом і Заходом, скоротити терміни доставки між Китаєм та Європою до одного тижня та забезпечити Киргизстану та Узбекистану краще сполучення з сухопутними торговельними шляхами.
Будівництво залізниці розпочалося в липні 2024 року, а міністр транспорту та зв'язку Киргизстану Абсаттар Сиргабаєв 12 листопада заявив, що 450-кілометрова залізниця буде завершена за п'ять років.
Вартість проєкту оцінюється до 6 мільярдів доларів, хоча точна частка внеску кожної країни не розголошується.
Сиргабаєв не надав детальної інформації під час своїх публічних коментарів, сказавши лише, що «Киргизстан вже виконав свої зобов'язання щодо фінансування, а Узбекистан і Китай також фінансують свої відповідні частки».
Окрім залізниці, інші домовленості були досягнуті на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у вересні в Китаї.
Киргизстан вже виконав свої зобов'язання щодо фінансування залізниці, а Узбекистан і Китай також фінансують свої відповідні часткиАбсаттар Сиргабаєв
Там президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав понад 70 нових комерційних угод на суму близько 15 мільярдів доларів, які включали інвестиції в нафтогазові проєкти, нафтохімічну індустрію, транспортні коридори, логістичні центри та цифрові технології. Астана також уклала додаткові інвестиції на суму 1,5 мільярда доларів у нафтогазові проєкти з китайськими компаніями.
Узбекистан оголосив про 13 нових угод з Китаєм, пов'язаних з видобувною промисловістю, після саміту, зокрема щодо урану, на суму, за повідомленнями, 5 мільярдів доларів.
Китайські компанії також відіграють домінуючу роль у гірничодобувному секторі Таджикистану, а уряд Таджикистану захищав зростаючу позицію Китаю у світовому гірничодобувному секторі, стверджуючи, що китайські фірми готові брати участь у таких великих проєктах.
Розслідування Радіо Свобода 2024 року щодо великих шахт, що керуються Китаєм, у Таджикистані виявило, що ці об'єкти є шкідливими джерелами забруднення повітря та води і що таджицькі чиновники закривали очі на дотримання екологічних норм, боячись відлякати вкрай необхідні китайські інвестиції в найбіднішу країну Центральної Азії.
П'ять країн Центральної Азії володіють великими родовищами міді, золота та рідкісноземельних елементів, а також виробляють приблизно половину світового урану. Отримання доступу до цих мінералів є лінією розлому, що загострюється, у суперництві Вашингтона з Пекіном.
І Китай, і Росія відіграють важливу роль у критично важливому мінеральному секторі Центральної Азії.
Щодо рідкісноземельних елементів – 17 елементів, які використовуються в усьому – від вітрових турбін до смартфонів і двигунів винищувачів – Китай контролює понад 70 відсотків світового видобутку рідкісноземельних елементів, 90 відсотків їх розділення та переробки, а також 93 відсотки виробництва магнітів.
Інцидент за участю китайських робітників
Окрім обговорення китайських інвестиційних та інфраструктурних проєктів, у повідомленні з офісу Жапарова зазначається, що Ван сказав, що представникам китайських компаній, що працюють у Киргизстані, було наказано суворо дотримуватися місцевих законів та поважати традиції країни перебування.
Схоже, що це стосується бійки за участю десятків киргизьких та китайських будівельників 15 листопада в селі на півночі Киргизстану після дорожнього конфлікту.
Поліція затримала 16 осіб і викликала на допит ще 44, включаючи китайських робітників, а один киргизький робітник був госпіталізований в результаті інциденту, який викликав обурення в інтернеті в цій центральноазійській країні.
Відео сутичок між киргизами та китайськими робітниками:
Це зіткнення також підживлює деякі антикитайські настрої в країні з населенням 7 мільйонів, яка є однією з найбільш залежних країн Центральної Азії, коли йдеться про китайську торгівлю, позики та іноземні інвестиції.
Те, що китайські компанії залучають власних працівників, а не використовують місцеву робочу силу, є предметом суперечок, який спалахував під час протестів у минулому.
Міністр закордонних справ Киргизстану Жеенбек Кулубаєв, з яким також зустрівся Ван, відкинув твердження про те, що китайські робітники заполонили країну та забрали робочі місця у місцевих жителів після інциденту.
«Існує дуже мало інформації про Китай, про те, яку співпрацю ми маємо, які проєкти реалізуються, – сказав Киргизькій службі Радіо Свобода Нурбек Токтакунов, відомий юрист у Киргизстані. – Коли інформації мало, а людей змушують замовкнути щоразу, коли вони висловлюються, саме тоді процвітає ксенофобія. Єдиний спосіб боротися з нею – це прозорість».
ЄС готується до «предметної» битви з російським «тіньовим флотом»
Міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі у Брюсселі 20 листопада вперше проведуть окрему, сфокусовану дискусію про те, як боротися з російським «тіньовим флотом» – флотом старих танкерів із непрозорою власністю, які допомагають Москві обходити обмеження «цінової стелі» на нафту та санкції.
Це рішення з’явилося після жовтневого «сніданку» міністрів, де домовилися: щоразу під час блоку про Україну заглиблюватися в одну конкретну тему. Як розповіли дипломати, з якими спілкувалось Радіо Свобода, у листопаді такою темою стали саме «тіньові» судна, що забезпечують Росії значну частину нафтових доходів, попри вже запроваджені 19 пакетів санкцій ЄС, включно з останнім, де до «чорного списку» внесли вже понад пів тисячі танкерів, пов’язаних з перевезенням російської нафти.
Внесення суден до «чорного списку» означає, що вони не можуть обслуговуватися в жодному порту ЄС, але вважається, що непідсанкційними залишаються ще щонайменше 400 суден. І вони не лише допомагають Росії заробляти на нафті, а й існують побоювання щодо розливів нафти, з огляду на зношеність таких танкерів.
Чому «тіньовий флот» в центрі уваги
Литовські ЗМІ наприкінці жовтня розкрили мережу балтійських компаній, які таємно заправляли танкери російського тіньового флоту.
Агентство Reuters, посилаючись на дані з галузевих джерел та власні розрахунки, повідомляє, що обсяги російського нафтового експорту залишаються стабільними – попри санкції проти сотень суден і тиск з боку США та інших партнерів.
Окрім того, після останніх інцидентів з невідомими дронами над європейськими аеропортами та воєнними базами, звучали підозри, що безпілотники можуть запускатися також з танкерів тіньового флоту.
За таких обставин у Брюсселі дедалі частіше звучить теза: просто додавати судна до санкційних списків замало, коли, як неофіційно сказав один із європейських дипломатів, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ, «ви влучаєте в два ліворуч, а три з'являються праворуч».
Дипломати зауважують, що хоча санкції і змушують Росію продавати нафту з великими знижками та втрачати доходи, тобто працюють, та все ж вони не ламають систему продажу російської нафти.
Тож в Брюсселі шукатимуть додаткові інструменти боротьби з російським «тіньовим флотом». Низку пропозицій детально виклали та розіслали до країн-членів Німеччина, Франція та Польща, а головна дипломатка ЄС Кая Калас наприкінці жовтня призначила спеціального «посланця-координатора, який буде збирати найкращі практики з різних держав-членів союзу».
Не чекати санкційних пакетів
Одна з ключових ідей, яку просувають кілька столиць (Париж, Амстердам, Прага тощо), – відмовитися від практики, коли конкретні виявлені судна «тіньового флоту» додаються до санкційних списків лише разом із черговим пакетом санкцій.
Замість цього пропонується перейти до постійного (rolling) механізму: щойно судно з’являється «на радарі» як частина «тіньового флоту» – його оперативно вносять до списків, не чекаючи формального узгодження наступного пакета.
Цей підхід уже частково відображений у 19-му пакеті санкцій, де ЄС не лише розширив список суден, але й обмежив страхування та перестрахування для суден «тіньового флоту», роблячи його експлуатацію дорожчою та ризикованішою.
Охопити всю «екосистему» «тіньового флоту»
Серед пропозицій – застосовувати санкції щодо не лише самих суден, а й компаній, що їх реєструють, страхують, обслуговують, продають їм запчастини та надають інші логістичні послуги.
Йдеться як про структури у третіх країнах (ОАЕ, Туреччина, Гонконг тощо), так і про компанії з адресами в державах-членах ЄС.
Наприклад, мова може йти про компанії з країн Балтії, які фігурували у згаданому вище розслідуванні литовських ЗМІ, адже, з юридичної точки зору, вони не порушили санкцій.
Також деякі такі компанії можуть бути і в Чехії, сказав один із дипломатів, посилаючись на новини про розслідування щодо компанії-оператора «тіньовим» судном, яка була зареєстрована у Празі.
«Потрібно забезпечити, щоб послуги приватних компаній не надавалися «тіньовому флоту», – наполіг у неформальній розмові з Радіо Свобода один із європейських дипломатів.
Задіяти військово-морські місії ЄС
Ще одна ідея, яка головним чином звучить від Парижа і вже була певною мірою випробувана Францією, – це діяти щодо «тіньового флоту» у своїх територіальних водах або портах.
Так на початку вересня французькі правоохоронці піднялись на борт судна Pushpa/Boracay після підозр у причетності цього судна до інцидентів з дронами в Данії, що призвело до закриття аеропорту Копенгагена на кілька годин.
Франція тепер закликає ЄС рішучіше діяти проти суден, які насправді можуть бути без прапора, стверджуючи у своїй пропозиції, що «коли ці підозрілі судна мають хибний прапор або коли вони насправді вже викреслені з реєстру держави своєї реєстрації – вони є суднами без громадянства», і як такі полегшують європейським країнам висадку на них, не порушуючи Конвенцію Організації Об'єднаних Націй з морського права.
«Але тут важливо розуміти, що в межах Конвенції ООН з морського права для цього також потрібна національна правова база. Деякі держави-члени вже мають такі юридичні підстави, інші – ні», – наполіг один із дипломатів, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.
Тому одним із питань, яке будуть обговорювати, є саме те, який національний юридичний механізм потрібен, щоб мати можливість здійснювати такі дії.
Обговорять також потенційне використання досвіду військово-морських операцій ЄС для моніторингу й документування активності «тіньового флоту» у ключових акваторіях.
Окремі столиці пропонують, окрім того, активніше залучати Міжнародну морську організацію (IMO) та робити акцент на екологічних ризиках: старі, погано утримувані танкери становлять загрозу для довкілля, що може полегшити введення додаткових обмежень на екологічних підставах.
Дипломатія з державами «фейкових» прапорів
Ще один блок ідей стосується дипломатичного тиску на треті країни, під чиїми прапорами виходять в море судна російського «тіньового флоту».
Дипломати звертають увагу, що частина кораблів «тіньового флоту» ходить під фальшивими прапорами, а деякі судна взагалі опиняються в «підвішеному» стані – коли держава реєстрації вже викреслила їх з реєстру, але новий прапор не оформлено.
Тому одна з тем обговорення – як системно працювати з державами прапора та портовими країнами, щоб не допускати заходу «тіньових» танкерів у їхні порти, припиняти практику видачі прапорів таким суднам, координувати національне законодавство з нормами Конвенції ООН з морського права, щоб мати чіткі юридичні підстави для огляду й затримання таких суден.
Три варіанти фінансування України. Що пропонує Єврокомісія і які перешкоди?
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 17 листопада виклала три варіанти, які ЄС має у розпорядженні для фінансування України у 2026–2027 роках.
У листі до 27 держав-членів ЄС, з яким ознайомилось Радіо Свобода, серед варіантів: індивідуальні позики від країн-членів ЄС, залучення ЄС коштів на фінансових ринках та вже обговорювану «репараційну позику», у межах якої Брюссель хоче використати 176 млрд євро заморожених російських державних активів для надання позики Україні.
Документ також припускає можливість поєднання трьох варіантів, зазначаючи, що «очевидно, простих рішень немає», оскільки «Європа не може дозволити собі параліч – ні через вагання, ні через пошуки ідеальних чи простих рішень, яких просто не існує».
Лідери ЄС, ймовірно, визначаться з подальшими діями на зустрічі в Брюсселі 18 грудня. У жовтні вони не змогли домовитися щодо репараційної позики, оскільки Бельгія – де зберігається більшість російських суверенних активів – висловила юридичні та політичні застереження.
За оцінками Єврокомісії, нове фінансування має бути доступним уже на початку другого кварталу наступного року. Оскільки Сполучені Штати скорочують військову та фінансову підтримку, ЄС зобов'язався активізуватися та заповнити прогалину.
Фон дер Ляєн зазначає, що «без стабільної та масштабованої підтримки у 2026 році та надалі Україна серйозно ризикує опинитися в економічному глухому куті, що підірве її спроможність захищатися та підтримувати ключові державні функції».
У документі оцінюється, що Україні наступного року знадобиться:
- 71,7 млрд євро,
- з яких 51,6 млрд – це військова допомога,
- а 20,1 млрд – макрофінансова підтримка, зокрема бюджетна допомога.
У 2027 році військова підтримка оцінюється у 31,8 млрд євро, а макрофінансова допомога – у 32,2 млрд євро, за умови завершення війни наступного року.
Перший варіант: добровільні внески країн-членів
Перший варіант передбачає добровільні двосторонні внески країн-членів у вигляді грантів, пропорційні їхньому валового національного доходу (Валовий національний дохід – макроекономічний показник, який відображає сумарну вартість товарів та послуг певної країни за рік), які Єврокомісія потім передаватиме Україні у вигляді безповоротної допомоги.
Документ зауважує, що хоча це не створює нових спільних боргових зобов’язань, як у випадку з репараційною позикою, це вплине на національні бюджети країн-членів – особливо в умовах низького зростання економіки та дедалі більшої втоми населення від підтримки України фінансово з власної кишені.
Сам факт того, що це добровільна схема, також ускладнює швидке залучення всіх необхідних коштів.
Альтернативно документ пропонує використати Європейський стабілізаційний механізм (ЄSM), створений під час боргової кризи єврозони для надання фінансової допомоги країнам-членам єврозони, які переживають труднощі.
Однак це вимагатиме зміни договору про ЄSM, щоб розширити сферу дії на Україну, створити юридичні зобов’язання та відсоткові витрати для країн єврозони, а також знайти знайти спосіб, яким чином країни ЄС, що не входять до єврозони, можуть зробити свій внесок.
Другий варіант: позика ЄС на ринках капіталу
Другий варіант полягає в тому, що ЄС надасть Україні позику, запозичивши кошти на фінансових ринках, використовуючи свій високий кредитний рейтинг «AAA» – це найвища оцінка кредитної надійності, яка дозволяє запозичати гроші на фінансових ринках під найнижчі відсотки..
Це означає, що Брюссель вимагатиме від України повернення позики, але, як і у випадку з «репараційною позикою», лише після того, як Київ отримає від Росії компенсацію за збитки, завдані війною.
Документ зазначає, що така позика вимагатиме від держав-членів ЄС «надання юридично обов'язкових, безумовних, безвідкличних гарантій на вимогу, розподілених між державами-членами відповідно до ВНД, щоб покрити ризик, коли позика має бути повернена інвесторам за відсутності повернення з боку України».
Держави-члени також повинні будуть сплачувати відсотки, а оскільки схема також є добровільною, на країни-учасниці доведеться покласти більше тягаря, якщо одна або кілька країн вирішать відмовитися від неї.
Альтернатива – використовувати спільний бюджет ЄС як гарантію, але чинні правила забороняють це для позик країнам, які не є членами ЄС. А зміна правил вимагає одностайності, якої буде важко досягти, враховуючи небажання як Угорщини, так і Словаччини продовжувати витрачати гроші на Київ.
Третій варіант: репараційна позика під заморожені російські активи
Таким чином, Брюссель залишається з «репараційною позикою», яку більшість держав-членів ЄС вважають найсправедливішим варіантом, оскільки вона не потребує ані запозичень ЄС на ринках, ані внесків із національних бюджетів. Але також містить ризики – на які вказує Бельгія.
Хоча російські активи формально не конфіскують, їх замінять облігації Єврокомісії, забезпечені гарантіями країн-членів ЄС. Це означатиме «обов’язковий індивідуальний борговий контракт із центральними депозитаріями цінних паперів», такими як бельгійський Euroclear, за яким держави-члени ЄС надають Євросоюзу «юридично обов’язкові, безумовні, безвідкличні та гарантії на вимогу, засновані на ВНД».
Бельгія побоюється, щоб їй не довелося повертати гроші самостійно, якщо Росія подасть до суду та виграє справу. Тому Єврокомісія прагне не лише переконатися, що це зобов’язання є повністю юридично обґрунтованим, але й розподілити ризики між усіма країнами ЄС.
Однак це не єдина проблема.
Які ще перепони?
Документ також попереджає, що треті країни можуть переглянути інвестиції у єврозону, якщо вважатимуть її ненадійною.
«Оскільки цей варіант був би фінансово та юридично інноваційним рішенням, не можна виключати потенційні негативні наслідки, зокрема для фінансових ринків», – йдеться у тексті.
«Хоча дизайн цього варіанту забезпечить повне дотримання міжнародного права за будь-яких сценаріїв, існує ризик таких побічних ефектів, якщо репараційний кредит буде помилково сприйнятий іншими як конфіскація»
У той час як не пропонується жодного засобу вирішення цього питання, у документі наголошується, що інші міжнародні партнери – Велика Британія, Японія, США – могли б наслідувати цей приклад, щоб зменшити ризик сприйняття, що російські суверенні активи просто привласнюються.
Додаткове занепокоєння полягає в тому, що санкції, які блокують російські активи, повинні поновлюватися одностайно двічі на рік.
Хоча досі їх вдавалось продовжувати понад три роки, немає гарантій, що ця одностайність збережеться, особливо з огляду на політичні настрої окремих столиць ЄС, які ставлять під сумнів ефективність санкцій, та й Угорщина неодноразово не одразу погоджувалась на продовження санкцій.
Якщо якось санкції не зможуть вчасно продовжити, Росія може повернути свої активи, залишивши країни ЄС оплачувати борг.
«Військовий Шенген». Що планує ЄС і яка роль України?
Європа нарощує оборонні витрати. Але одна проблема залишається значною мірою поза увагою – як забезпечити максимально швидке переміщення військової техніки з однієї країни в іншу у випадку конфлікту.
Ідея «військового Шенгену» – зони, у якій зброя й війська можуть вільно пересуватися без паспортного контролю так само легко, як і цивільні, – обговорюється роками. Але дотепер вона залишалася недосяжною і для ЄС, і для НАТО, попри суттєве погіршення безпекової ситуації через війну в Україні.
19 листопада Єврокомісія представить свою чергову спробу реалізувати це до кінця десятиліття.
У проєкті документа, з яким ознайомилося Радіо Свобода, вказано два шляхи для досягнення цієї мети. Перший – вкладення значних коштів у сотні «вузьких місць» по всьому континенту, таких як залізничні колії, порти та мости, включно з Україною та Молдовою – країнами-кандидатами, які у документі окреслені як ключові для інтеграції в європейські військово-транспортні структури.
Другий – скорочення бюрократії, щоби різні національні закони та процедури не заважали швидкому переміщенню військових ресурсів між країнами ЄС.
Багато розмов, мало прогресу
У 2017 році ідея «військового Шенгену» стала «пріоритетною сферою», а в Єврокомісії підготували плани дій у 2018, 2022 і 2024 роках – однак прогрес залишився мінімальним.
Дипломати ЄС на умовах анонімності кажуть Радіо Свобода, що прогрес мінімальний точно не через брак зусиль. Тема регулярно займає верхні позиції у порядку денному під час обговорення співпраці ЄС–НАТО, але жодна з організацій, за їхніми словами, так і не зробила її справжнім пріоритетом.
Дипломати ЄС на умовах анонімності кажуть Радіо Свобода, що прогрес мінімальний точно не через брак зусиль
НАТО давно очікувало, що ЄС приділить більше уваги законодавчим змінам і фінансуванню військової мобільності, особливо зараз, коли 23 з 27 країн ЄС входять до альянсу. Війна в Україні лише підсилює нагальність.
Своєю чергою в ЄС є розчарування, що НАТО надто зосереджене на витратах на дороге військове оснащення і значно менше – на тому, як це оснащення транспортувати та робити доступним для інших союзників.
Нова мета НАТО – витрачати 3,5% ВВП на військове обладнання до 2035 року та ще 1,5% на невійськові інвестиції, такі як військова мобільність – певною мірою відповідає на цю проблему.
Але все одно ключові рішення залишаються у руках держав-членів.
Як підкреслюється в документі Єврокомісії: «Хоча держави-члени залишають за собою право вирішувати, чи дозволяти іноземним збройним силам перетинати їхню територію в межах національної безпеки й оборони, ЄС має мати рамку військової мобільності, яка збалансовує військові й цивільні потреби».
Мета цієї Єврокомісії, чий мандат спливає у 2029 році, – «створити загальноєвропейську Зону військової мобільності до кінця 2027 року як перший крок на шляху до поступового досягнення «військового Шенгену» у регуляторному, інфраструктурному та операційному вимірах».
Чи вистачить грошей?
Питання в тому, чи будуть доступні кошти цього разу.
У попередньому довгостроковому бюджеті ЄС (2021–2027) було виділено близько 1,7 млрд євро на інфраструктуру подвійного призначення, що включала 95 проєктів у 21 країні. Але, як зазначається в документі: «попит на фінансування ЄС значно перевищував доступні ресурси, і всі конкурси мали надзвичайно велику кількість заявок».
На наступний бюджет (2028–2034) Єврокомісія пропонує 17,65 млрд євро на інфраструктуру подвійного призначення, зосереджену на 500 «гарячих точках», де необхідно прискорити переміщення військової техніки.
Та чи підтримає це Рада ЄС?
Адже держави-члени традиційно урізають початкові пропозиції комісії й віддають перевагу більш «виборчим» витратам – на сільське господарство, рибальство та інші соціальні програми.
Найбільше коштів у контексті військової мобільності вкладається в залізницю – і це навряд чи зміниться. На початку року ЄС погодив чотири пріоритетні мультимодальні військові коридори – північний, південний, східний і центральний. Найбільш просунутим є північний, що з’єднує Нідерланди, Німеччину, Польщу та далі Україну.
Держави-члени традиційно урізають початкові пропозиції комісії й віддають перевагу більш «виборчим» витратам
У документі згадується 22-кілометрова ділянка залізниці європейської колії, що з’єднує захід України зі Словаччиною та Центральною Європою, відкрита у вересні.
Також там зазначено, що «триває підготовча робота із запровадження європейської стандартної колії на транспортних коридорах, що з’єднують Молдову та Україну з державами-членами ЄС». Загальна ідея полягає в тому, щоб увесь ЄС, включно з країнами-кандидатами, працював за єдиним стандартом.
Єврокомісія також прагне інвестувати у великогабаритні військово-транспортні літаки, пороми подвійного призначення та спеціальні залізничні платформи для перевезення важкої техніки – ракетних установок, танків тощо.
Покращення «військової мобільності»
Однак найбільші зміни ЄС може здійснити в законодавстві, щоби спростити переміщення військ і техніки. Сьогодні отримання дозволу на перетин кордону військовим транспортом може забрати до 45 днів. Мета Брюсселя – три дні.
Водночас гармонізовані правила ЄС щодо перевезення небезпечних вантажів не застосовуються до військових перевезень, тож часто потрібні окремі угоди.
Це планують змінити – і Єврокомісія хоче піти ще далі.
Одна з пропозицій: не вимагати щорічного поновлення для дозволів на переміщення військової техніки між країнами-членами – вони діятимуть до моменту відкликання. До системи зможуть приєднатися й країни, що не є членами ЄС.
Ключем до цього стане система «Європейська розширена система реагування у сфері військової мобільності» (EMERS), яку можна активувати протягом 48 годин за пропозицією Єврокомісії або держави-члена.
У разі активації, у ситуації потенційної військової кризи, для перетину кордонів потрібне буде лише повідомлення про переміщення з мінімальним строком попередження. Переважну частину стандартних процедур можна буде обійти, крім митних формальностей.
Звісно, усі ці пропозиції повинні бути схвалені державами-членами, і часто для цього потрібна одностайність. З огляду на війну в Україні та нагальну потребу ЄС посилювати оборону, це може стати найкращою можливістю для створення «військового Шенгену».
ЄC працює над наступним пакетом санкцій проти Росії
Президент України Володимир Зеленський нещодавно натякнув, що Європейський Союз працює над черговим пакетом санкцій проти Росії, менш ніж через місяць після узгодження нового пакету заходів проти Кремля.
Перше питання полягає в тому, як швидко може з'явитися така нова пропозиція. Розмовляючи з дипломатами ЄС на умовах анонімності, можна зробити висновок, що вони сумніваються, що нові заходи будуть представлені цього року під час Різдва.
Це пов'язано з двома речами, які Брюссель вважає наразі більш актуальними: забезпеченням фінансування України на наступні два роки за допомогою так званої репараційної позики, яка все ще є бажаним варіантом; а також забезпеченням дії всіх чинних санкцій ЄС проти Москви.
Обидва питання мають бути вирішені не пізніше січня, причому останнє вимагає одностайності, тоді як перше потребує широкої політичної підтримки.
Іншими словами, посадовці ЄС дещо обережні, додаючи ще одне завдання, в якому консенсусу може бути важко досягти, і натякають, що новий пакет санкцій може радше з'явитися приблизно на четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2026 року.
Але це не завадило державам-членам ЄС скласти нові списки бажань.
Один із дискусійних документів, з яким ознайомилося Радіо Свобода, авторами якого є балтійське тріо (Естонія, Латвія та Литва), а також Німеччина, Польща та Швеція, чітко вказує на те, що наступною метою має бути обмеження імпорту різних російських товарів до ЄС.
Зазначаючи, що блок імпортував з Росії товарів на суму 35 мільярдів євро минулого року, шість країн стверджують, що клуб все ще має достатньо можливостей для зменшення своєї залежності від Москви.
Основна частина цього імпорту припадає на енергоносії, як-от газ і нафта, а також на різні сільськогосподарські продукти.
Брюссель вже на початку цього року зобов'язався значною мірою поступово відмовитися від імпорту як російської енергії, так і сільськогосподарської продукції до початку 2027 року.
Сталь
Отже, країни ЄС, по суті, розглядають наступний за величиною імпортований російський товар: сталь.
Цього року, станом на зараз, клуб імпортував російської сталі на суму 1,3 мільярда євро, або 8% від загального обсягу імпорту ЄС з цієї країни.
Більшість цієї сталі – це так звані «сталеві плити» – тип основного матеріалу, який пізніше переробляється на більш складні сталеві вироби.
Хоча Брюссель запровадив заборону на імпорт деяких російських сталевих виробів ще у 2022 році, на сталеві плити поширюється виняток до жовтня 2028 року. Тепер цей виняток пропонується викреслити.
Добрива
Ще однією потенційною ціллю є так звані «неорганічні хімікати» з Росії, які становлять 3% від загального імпорту ЄС з Росії. До них належать безводний аміак та фосфати кальцію, які можна використовувати як для сільського господарства, так і в пластмасовій та фармацевтичній промисловості.
У дискусійному документі зазначається, що США наразі є найбільшим імпортером та експортером цієї продукції – і потенційні санкції не порушать європейські постачання цих товарів.
Схожа історія і з калійними добривами. Хоча ЄС запровадив торговельні обмеження на азотні добрива, імпорт калійних добрив у 2024 році фактично зріс, порівняно з 2022 та 2023 роками.
ЄС все ще виробляє власні калійні добрива, але за вищою вартістю, що значною мірою пов'язано з суворими екологічними нормами. Але блок також може імпортувати їх з інших третіх країн, як-от Канада та Ізраїль, а це означає, що санкції на цей російський імпорт не обов'язково створять дефіцит для європейських фермерів.
«Тіньовий флот»
Ще одне питання, на якому, ймовірно, зосередиться ЄС, – це боротьба з російським «тіньовим флотом» – часто ненадійними суднами з тіньовою власністю, які Москва використовує для обходу обмеження цін на нафту країн «Групи семи».
Це обмеження встановило ліміт, який наразі становить 47,6 долара США за барель, за яким дозволено торгувати російською сирою нафтою.
Брюссель наразі вніс до «чорного списку» 562 судна, які намагаються обійти обмеження.
Внесення до «чорного списку» означає, що вони не можуть обслуговуватися в жодному порту ЄС, але вважається, що є щонайменше ще 400 суден, які досі не були об'єктом перевірок. І їм все ще дозволено плавати у водах ЄС, що часто викликає побоювання щодо розливів нафти та інших небезпек.
Нещодавно Франція розповсюдила серед столиць ЄС документ для обговорення щодо того, що ще можна зробити в цій галузі. Суть пропозиції Парижа полягає в тому, що ЄС та країни-однодумці тепер повинні зосередитися на тому, що вона називає «підходом, орієнтованим на обсяг».
По суті, це означає крок до регулювання обсягу нафтоносних суден, які дозволено перевозити.
Хоча в документі, з яким ознайомилося Радіо Свобода, не пояснюється, як це працюватиме на практиці, але там зазначається, що наступним кроком Брюсселя має бути удар по «всіх факторах, що сприяють розвитку «тіньового флоту», особливо по його фінансових, комерційних та логістичних мережах у третіх країнах».
Хоча це, очевидно, може означати санкції, у документі також пропонується «запровадження стимулів для заохочення власників суден, що входять до списку, до реінтеграції легальних торговельних каналів» та «запобігання подальшому збільшенню тоннажу шляхом більш суворого контролю та вимог належної перевірки щодо продажу суден».
Крім того, існує питання зупинки суден, що належать «тіньовому флоту», у європейських водах.
Париж потрапив у заголовки газет на початку вересня, коли французькі правоохоронці піднялись на борт судна Pushpa/Boracay після підозр у причетності цього судна до інцидентів з дронами в Данії на початку того місяця, що призвело до закриття аеропорту Копенгагена на кілька годин.
Франція тепер закликає ЄС рішучіше діяти проти суден, які насправді можуть бути без громадянства, стверджуючи, що «коли ці підозрілі судна мають хибний прапор або коли вони насправді вже викреслені з реєстру держави своєї реєстрації – вони є суднами без громадянства», і як такі полегшують європейським країнам висадку на них, не порушуючи Конвенцію Організації Об'єднаних Націй з морського права (UNCLOS).
Повітряні кулі з Білорусі: контрабанда, гібридна спецоперація, чи все разом?
Прем’єр-міністерка Литви назвала це «гібридною атакою» – сотні метеокуль, що пролітають через кордон із Білорусі. Вони спричинили хаос у повітряному русі Литви. Ці інциденти також вказують на давню, масштабну мережу контрабанди, яка, за припущеннями, має зв’язки в Мінську на високому рівні.
Повітряні кулі, що літають на висоті близько 13 кілометрів, наприкінці жовтня з’являлися у такій кількості, що змусили Литву закрити кілька аеропортів – це зачепило близько 140 рейсів і 20 тисяч пасажирів.
29 жовтня Литва, член НАТО та ЄС, закрила свій кордон із Білоруссю на місяць. Прем’єрка Інга Руґінене заявила, що цей термін можуть продовжити «настільки, наскільки буде потрібно».
Але самі кулі – не зовсім нове явище.
Чорний ринок тютюну
Поява куль у небі над двома країнами збігається з часом, коли литовська влада почала масштабну боротьбу з контрабандою цигарок, які перевозили вантажівками через кордон.
Повернімося у 2023 рік: тоді митники Литви вилучили 11,9 мільйона пачок цигарок. У тому ж році вони почали встановлювати нові рентгенівські системи контролю на прикордонних пунктах. Тоді ж прикордонна служба повідомила про три кулі, що прибули з контрабандними сигаретами.
Наступного року цифри змінилися: було вилучено лише 2,3 мільйона пачок цигарок – контрабандисти перейшли на інші методи, зокрема дрони.
Цього року кількість куль зросла ще більше – між січнем і жовтнем зафіксовано 546 запусків. Литовські прикордонники вважають, що цей метод зараз забезпечує близько 80 % усієї контрабанди цигарок через кордон.
Білоруський хімік і популяризатор науки Сергій Бесараб розповів Радіо Свобода, що куля, яка здатна перевозити вантаж у 40–50 кілограмів, коштує близько 500 євро.
Це відповідає приблизно 1 500 пачкам сигарет із вартістю близько 3 450 євро. Ймовірність, що куля зіб’ється з курсу, відносно мала.
«Вітер біля поверхні та на висоті – це зовсім різні речі. Там, нагорі, вітер стабільний, тому кулі піднімають на таку висоту», – пояснив Бесараб.
Йдеться про великі гелієві кулі, які запускаються масово. Наприклад, у ніч із 3 на 4 жовтня Литва повідомила про 25 куль, що прилетіли з білоруського боку.
«Неможливо запускати такі кулі в Білорусі масово й непомітно для спецслужб – це фантастика», – додав Бесараб.
Його слова перегукуються із заявою президента Литви Ґітанаса Науседи, який сказав: «Цілком очевидно, що в цьому беруть участь спеціальні структури – (білоруське) КДБ, а також компанії, які виробляють офіційну продукцію і водночас продукти для чорного ринку».
Білорусь давно відома як джерело міжнародної контрабанди сигарет.
Хто курить білоруські сигарети?
У 2016 році дослідники з Міланського університету (Італія) опублікували дослідження під назвою «Білоруський центр нелегальної торгівлі тютюном». У ньому зазначалося, що окрім підроблених цигарок, існує також активна торгівля так званими «illicit whites» – «сигаретами, виробленими легально в одній країні, але призначеними для контрабанди в ті держави, де їх не продають легально».
У дослідженні наведено розподіл головних ринків збуту білоруських контрабандних брендів:
- Німеччина – 30 %,
- Польща – 22,6 %,
- Велика Британія – 17,8 %,
- Італія – 9,7 %.
Минуло майже десять років, а торгівля триває. Джерела, які спілкувалися з Радіо Свобода, повідомили, що білоруські сигарети незаконно продають у Литві, Німеччині та Франції.
Для купівлі-продажу використовуються групи у месенджері Telegram. В одній із груп користувач шукав можливість купити білоруські сигарети марки NZ оптом у Гельсінкі (Фінляндія). Інші групи були орієнтовані на Іспанію, Португалію, Німеччину та інші країни ЄС.
Перехід до використання куль і спричинені цим збої зробили контрабанду помітною політичною проблемою. Ситуація стала ще гострішою після того, як 23 жовтня два російські військові літаки порушили повітряний простір Литви, а поблизу аеропортів було помічено невідомі дрони.
Білорусь заперечує причетність до запуску куль і засудила рішення Литви закрити кордон.
Дарюс Антанайтіс, офіцер запасу литовської армії , у коментарі Радіо Свобода натомість заявив, що це – найефективніший спосіб змусити авторитарного білоруського лідера Олександра Лукашенка змінитися.
«Багато білорусів працюють у Литві й переказують зароблені гроші до Білорусі, поповнюючи бюджет режиму Лукашенка, – сказав він. – Коли Литва закриває прикордонні переходи, режим Лукашенка відчуває соціальний, політичний та економічний тиск».
«Можемо змінити розрахунки Путіна». План завершення війни від колишнього генсекретаря НАТО Столтенберга
Колишній генсекретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує: НАТО – найпотужніший альянс, а єдність Заходу гарантує безпеку. Експосадовець альянсу визнає запізнілу реакцію на агресію РФ, закликає нарощувати підтримку України.
Щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, каже, слід змінити його розрахунки – посилити військову допомогу, щоб війна стала надто дорогою. Столтенберг також радить готуватися до можливого скорочення присутності США в Європі й водночас зміцнювати оборону. Напад на союзника, підкреслює він, означатиме відповідь усього НАТО.
– Ви керували альянсом у важкий час. Виведення військ з Афганістану, повномасштабне вторгнення Росії в Україну – ці обидві події припали на період вашого перебування на посаді. Назва вашої книги, власне, з цим пов’язана. Однак почнімо з загального запитання про НАТО.
Президент США Дональд Трамп нещодавно назвав Росію «паперовим тигром», на що президент Росії Володимир Путін відповів: «Якщо Росія – паперовий тигр, то що таке НАТО?» Що би ви на це сказали?
– НАТО – найсильніший військовий альянс у світі. Ми представляємо 32 країни по обидва боки Атлантики: Північну Америку та Європу з майже мільярдним населенням сумарно та 50-ма відсотками світової економічної та військової потужності. Тож, поки ми об’єднані в НАТО, ми – безумовно, найпотужніша сила у світі.
– Чи є сумніви щодо єдності?
– Що ж, по обидва боки Атлантики задаються питанням, чи продовжимо ми бути разом. Але я вірю, що так буде, бо, будучи об’єднаними, ми сильніші та безпечніші.
У більш небезпечному та непередбачуваному світі ще важливіше залишатися разом у НАТО
А в більш небезпечному та непередбачуваному світі ще важливіше залишатися разом у НАТО. Сильне НАТО – благо для Європи. Для мене це очевидно.
Але сильне НАТО також добре для Сполучених Штатів. Їх бентежить Китай – його розмір, економіка, технологічний прогрес. Однак разом із союзниками по НАТО США мають те, чого Росія та Китай взагалі не мають. А саме – понад 30 друзів і союзників.
І, знову ж таки, Сполучені Штати становлять 25% світового ВВП, але з союзниками по НАТО це удвічі більше – 50% світового ВВП і військової потужності. Тож США сильніші та безпечніші з НАТО. Вважаю це тим, що забезпечить подальшу відданість США НАТО.
– Ви говорите про ВВП, що зрозуміло. А як щодо військового балансу в Європі? Наскільки важлива в цьому роль Америки?
– Що ж, США відіграють важливу роль у Європі своєю присутністю, але також з огляду на критично важливі фактори і, звичайно, гарантії безпеки, якщо щось станеться, США прийдуть, і ми всі будемо разом у складі понад 30 союзників.
Розвідку, раннє попередження набагато легше мати за наявності європейських друзів
Але також гадаю, що для США – перевага мати союзників у Європі. Одна справа полягає в тому, що США сильніші у військовому й економічному плані з союзниками.
Але також факт у тому, що, наприклад, розвідку, раннє попередження набагато легше мати за наявності європейських друзів.
Я з Норвегії, і в нас є спільний сухопутний кордон з Росією. Поруч розташований Кольський півострів, на якому найбільша концентрація ядерної зброї у світі: підводні човни, стратегічні бомбардувальники, ракети. І ця ядерна зброя спрямована не на Норвегію, а на Сполучені Штати.
Однак завдяки можливостям Норвегії та інших європейських країн ми можемо стежити за підводними човнами і загалом за діяльністю з російського боку. Це убезпечує США. Ось ще один аргумент бути разом – безпека. І це також стосується географії.
– У своїй книзі ви гостро критикуєте реакцію країн НАТО на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ви сказали, що деякі країни робили мінімум, і писали про затримки з постачанням зброї, а також – брак рішучості. Ситуація покращилася?
–Гадаю, так. Одним із найважливіших, на мою думку, рішень, схвалених наприкінці мого перебування на посаді генсекретаря НАТО, було створенняМісія НАТО в Україні (NSATU) – координаційна та допоміжна місія, створена альянсом у 2024 році. Це структура під керівництвом НАТО для координації навчання та допомоги у постачанні обладнання ЗСУ. Вона централізує зусилля, якими раніше займалися окремі члени НАТО (наприклад, навчання в Німеччині, Польщі та Великій Британії), й працює у німецькому Вісбадені. Мета місії – зробити військову підтримку більш передбачуваною, довгостроковою та інституційно обґрунтованою в межах НАТО, а не лише через спеціальні коаліції., що погодили на саміті у Вашингтоні 2024 року.
Тепер чинний генсекретар Марк Рютте продовжив це й справді створив організацію НАТО для фінансування й сприяння стабільному потоку зброї, боєприпасів, військової підтримки Україні.
Тож це краще. Але не кажу, що ідеально. Загальна картина така, що союзники по НАТО надали безпрецедентну підтримку Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.
Проблема в тому, що не всі союзники роблять стільки, скільки повинні. Озираючись назад, вбачаю велику проблему й у тому, що ми почали запізно.
Не всі союзники роблять стільки, скільки повинні
Нам слід було почати у 2014 році, коли Росія незаконно анексувала Крим та вторглася на Донбас. Натомість ми вагалися та чекали. Велика підтримка фактично надійшла після повномасштабного вторгнення. А це було запізно.
– Ви кажете, що деякі країни НАТО не роблять усього, що мусили би, й дають Україні замало, до того ж, надто повільно. Які саме держави відстають?
– Не буду показувати пальцем і ганьбити. Зокрема, тому, що не вважаю цей підхід правильним. Знаю, що всередині альянсу союзники про це дискутують.
До того ж, я – зараз міністр в уряді Норвегії, тож не мені соромити інші країни. Але я радий, що повернувся до Норвегії. Я став її міністром фінансів у лютому цього року.
У березні Норвегія вирішила потроїти свою підтримку України. Зараз Осло надає їй 7 мільярдів євро щорічно.
Майже жодна інша країна, якщо така взагалі є, не надає Україні більшої підтримки, якщо обчислювати її стосовно ВВП на душу населення. У Норвегії трохи більше 5 мільйонів людей, тож ми зараз справді серед тих, хто надає найбільшу підтримку Україні також в абсолютному вираженні.
Отже, нині я відповідаю за Норвегію і роблю все можливе, щоб вона надавала суттєву військову допомогу Україні.
Путін має усвідомити, що здобутки за потенційним столом переговорів будуть найкращим рішенням
– Ви пишете, що за роки вашого перебування на посаді у вас був великий досвід особистого спілкування з Путіним на різних форумах. З огляду на цей досвід, якими саме, на вашу думку, мають нині бути дипломатичні зусилля (спрямовані на завершення війни – ред.) ?
– Працюючи з Путіним, я зрозумів, що за умови створення правильних обставин можна укладати угоди. Тобто він має усвідомити, що здобутки за потенційним столом переговорів будуть найкращим рішенням.
Зараз, гадаю, він вважає, що може більше отримати на полі бою в Україні, ніж за столом переговорів, і тому він вагається, чи варто сідати за нього разом із президентом Зеленським. Ось чому він відхиляє пропозицію про припинення вогню.
Не думаю, що ми можемо змінити думку Путіна. Його мета – контролювати Україну. Але гадаю, нам під силу змінити розрахунки Путіна
Не думаю, що ми можемо змінити думку Путіна. Його мета – контролювати Україну. Але гадаю, нам під силу змінити розрахунки Путіна.
І ми можемо зробити це, активізувавшись у наданні Україні більшої військової підтримки, щоб Путін усвідомив, що він не переможе на полі бою і що ціна, яку він має заплатити за контроль над нею, зависока. І що тому йому варто укласти за переговорним столом угоду, яка збереже Україну як незалежну європейську державу.
– Чи відбувається цей процес? Чи достатньо надається допомоги, щоб Путін усвідомив це?
– Гадаю, правда завжди буде в тому, що можливо зробити більше. Але реальність, вважаю, така, що завдяки мужності та відвазі українського народу у поєднанні з безпрецедентною військовою підтримкою союзників по НАТО, Путін не досяг успіху.
Його план полягав у тому, щоб захопити Київ за лічені дні, а решту України – за тижні. Повномасштабне вторгнення розпочалося у 2022 році, а Росія досі не контролює Донбас.
Це був великий стратегічний провал. Він втратив – поранив і вбив – до мільйона чоловіків. І він платить високу ціну як грошима, так і кров’ю. Тож це стратегічний провал Росії. І це не в останню чергу тому, що союзники по НАТО надали підтримку Україні.
Нам потрібно продовжувати і робити більше. І на певному етапі це може продемонструвати Путіну, що він не переможе
Нам потрібно продовжувати і робити більше. І на певному етапі це може продемонструвати Путіну, що він не переможе і що йому доведеться вести переговори.
– У післямові своєї книги ви кажете, що слід бути готовими до скорочення військової присутності Сполучених Штатів у Європі. Ми бачили це нещодавно в Румунії. Ви вважаєте, далі буде?
– Я дуже обережно ставлюся до припущень, бо не є зараз генсекретарем. Але вважаю, що потрібно бути готовими.
Якщо США скоротять свою присутність у скоординований спосіб із усіма союзниками по НАТО, це можна буде врегулювати, адже, на мою думку, європейські союзники мають робити більше для забезпечення власної безпеки.
Останніми роками ми стали свідками того, як європейські союзники справді почали більше інвестувати в оборону. Важливо, щоб США залишалися відданими гарантіям безпеки. Якщо щось трапиться в Європі, США стоятимуть пліч-о-пліч з іншими союзниками НАТО.
Нам слід усвідомити, що ідея про регіональність безпеки не є правильною. Це глобальна категорія. Те, що відбувається в Азії, впливає на нашу безпеку. Ми бачимо це зараз в Україні.
Те, що відбувається в Азії, має значення для Європи, й навпаки
Китай є ключовим чинником, що сприяє розвитку російської воєнної економіки. Північна Корея постачає боєприпаси та солдатів на поле бою в Україні. А Іран надав багато дронів та інших видів військової підтримки.
Тож те, що відбувається в Азії, має значення для Європи, й навпаки: події в Європі мають значення для Азії. Тож, звичайно, нам також потрібно, щоб Сполучені Штати відповідали на загрози та виклики в Азії, а також забезпечували безпеку Європи. Це нерозривно пов’язані речі.
– Наостанок: якщо Росія вторгнеться в країни Балтії повномасштабно, а не лише запустить кілька дронів, чи зможе НАТО їх захистити?
– Так, і одним з найважливіших рішень, які ми схвалили у 2016 році після незаконної анексії Криму, було про розгортання боєздатних багатонаціональних союзницьких військ у Польщі та балтійських країнах – уперше в історії НАТО.
Це надсилає дуже чіткий сигнал, що весь альянс уже там. Ми також підвищили бойову готовність наших сил, їхню здатність швидко перекидати війська для підкріплення, а також розробили повний набір нових військових планів.
Отже, усе це надсилає Росії дуже чіткий сигнал: напад на одного союзника призведе до відповіді з боку всього альянсу.
ЄС готовий знову розширюватися. Але хто стане наступним членом і коли?
Щорічний звіт Єврокомісії про розширення, схоже, демонструє серйозність намірів виконавчого органу ЄС додати нових членів до кінця свого п'ятирічного мандату наприкінці 2029 року. І для цього було визначено чотирьох кандидатів: Албанію, Молдову, Чорногорію та Україну.
Звіт від 4 листопада, перший, опублікований з моменту початку роботи нової комісії наприкінці минулого року, покликаний оцінити прогрес (або його відсутність) 10 країн-претендентів на вступ до ЄС, до яких також входять Боснія і Герцеговина, Грузія, Косово, Північна Македонія, Сербія та Туреччина.
Але цього року звіт набув чітко геополітичного відтінку.
За словами чиновників у Брюсселі, розширення ЄС знову стало актуальним. Останньою країною, яка приєдналася, була Хорватія ще у 2013 році, а з того часу блок фактично вперше скоротився, коли Велика Британія вийшла з нього у 2020 році.
У щорічному звіті за 2025 рік зазначається, що «це перший мандат комісії з 2010-2014 років, коли, враховуючи прискорення темпів процесу для деяких країн-кандидатів, розширення є реальною можливістю», і що весь процес «зараз рухається швидше, ніж за останні 15 років».
Зміна темпів повністю пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, розпочатим у 2022 році, причому голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас зазначила, що «геополітичні зрушення чітко підтверджують необхідність розширення. Розширення – це не приємна річ; це необхідність, якщо ми хочемо бути сильнішим гравцем на світовій арені».
Ставка – на Чорногорію
Розумна ставка була б на те, що Чорногорія стане наступним членом ЄС. Подгориця прагне завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2026 року, і у звіті зазначається, що країна – «на шляху до досягнення цієї амбітної мети».
Зрештою, це не заклик Європейської комісії чи країн-кандидатів. 27 нинішніх держав-членів ЄС одноголосно вирішують, відкривати та закривати 33 розділи про вступ, що охоплюють усі сфери політики, які кандидати на вступ до ЄС повинні прийняти, щоб стати повноправним членом.
Подгориця веде переговори вже 13 років, і хоча вона відкрила переговори з усіх 33 розділів, їй вдалося закрити лише сім. Однак більшість із них були закриті протягом останніх 12 місяців, що свідчить про імпульс до вступу.
У грудні планується закрити ще п'ять, але, за словами дипломатів ЄС, з якими спілкувалось Радіо Свобода, це може бути надто оптимістичним.
Занепокоєння залишаються, особливо щодо боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також незалежності судової влади.
Таким чином наступний рік – це може бути зарано, але чутки говорять, що Чорногорія цілком може бути «державою-членом ЄС номер 28 у 2028 році».
Албанія – наступний найкращий варіант
Албанія може бути наступним найкращим варіантом для членства.
Уряд у Тирані сподівається завершити переговори у 2027 році, і комісія вважає це досяжним.
Прогрес Албанії як кандидата за останні 12 місяців був просто приголомшливим: їй вдалося відкрити 28 з 33 розділів, і вона має намір розпочати переговори щодо останніх п'яти пізніше цього місяця.
Однак ключовим є закриття розділів, а це складніше. Тирана також стикається з проблемою зв'язків з громадськістю: хоча Албанія є зростаючим туристичним напрямком, і багато європейців скуповують там нерухомість на узбережжі, країна все ще має негативну репутацію осередку організованої злочинності.
Тому не дивно, що Єврокомісія рекомендує Тирані докласти ще більше зусиль до «розслідувань наркоторговців та збільшення виявлення та ліквідації злочинних груп».
А як щодо Молдови та України?
Тим часом Молдова та Україна залишаються міцно «пов’язаними» – оскільки вони обидві подали заявки на членство у 2022 році – попри чутки цього року про їх розлучення.
Прокладання власного шляху дозволило б Молдові розпочати переговори про вступ, оскільки Україна блокується Угорщиною вже понад рік і, ймовірно, залишатиметься в глухому куті до наступних парламентських виборів у цій центральноєвропейській країні у квітні 2026 року.
Молдова сподівається приєднатися до ЄС у 2028 році, а Україна вважає, що може приєднатися десь цього десятиліття, незважаючи на триваючу війну. Обидві країни отримали найкращі оцінки комісії на сьогодні, хоча Київ раніше цього року попередили про вплив на спеціальні антикорупційні агентства НАБУ та САП.
Хоча країни залишаються заблокованими, всі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися продовжити технічну роботу з Кишиневом та Києвом, очікуючи остаточного політичного зеленого світла від Будапешта, яке може відбутися зі зміною уряду наступного року. Ідея полягає в тому, щоб негайно відкрити якомога більше розділів.
У більшості столиць ЄС поширена думка, що приблизно половина може бути відкрита. Комісар з питань розширення Марта Кос навіть зазначила, дещо оптимістично, що переговори щодо всіх 33 розділів можуть розпочатися негайно, якщо тільки Будапешт змінить свою думку.
Спрощення процесу розширення
Тим часом триватимуть переговори щодо того, як зробити процес розширення більш практичним.
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта висловив ідею про те, що лише для початку та завершення переговорів про вступ має бути потрібна одностайність – пропозиція, яку швидко відхилили держави-члени ЄС, які воліють мати кілька гальм, щоб уповільнити процес.
Угорщина – не єдина країна, яка має проблеми зі своїми сусідами, що не входять до ЄС: Болгарія наразі блокує Північну Македонію, а Хорватія хоче тримати Сербію під контролем, перш ніж Белград зможе приєднатися.
За останні тижні також було випущено багато інших видів політичних «тестових кульок» щодо того, як може працювати розширення.
Точилася розмова про те, щоб не надавати новим членам права голосу з певних питань – своєрідне вторинне членство, яке президент України Володимир Зеленський одразу відхилив, коли його минулого тижня запитали про це.
Тим часом Єврокомісія працюватиме над переглядом політики та реформами розширення, щоб оцінити вплив нових членів на різні сфери політики.
Кос вже висувала ідею механізму призупинення права голосу або заборони доступу до фондів ЄС для нових членів у разі порушень верховенства права.
Усе це є явним натяком на старі західні держави-члени ЄС, які байдуже ставилися до розширення клубу через страх перед «ще однією Угорщиною», посилаючись на численні порушення верховенства права угорським прем’єром Віктором Орбаном (прем’єр Угорщини) та його битви з Брюсселем протягом багатьох років.
Найімовірнішим способом зробити розширення керованим є те, що використовувалося у минулому: перехідні періоди. Цей механізм був використаний під час розширення восьми країн Центральної та Східної Європи у 2004 році, громадянам яких, наприклад, не дозволялося негайно шукати роботу в інших частинах ЄС.
Польща, з її великим аграрним ринком, також не була повністю інтегрована в єдиний ринок ЄС за одну ніч. Подібний механізм для української сільськогосподарської продукції, який спричинив політичні проблеми в деяких частинах клубу, не був би дивним.
З чотирьох країн-кандидатів Україну чекає найважча битва, враховуючи її розмір та виклики війни.
ЄС буде набагато легше «поглинути» Албанію, Молдову та Чорногорію. Кос натякнула на той факт, що населення Чорногорії, яке становить приблизно 600 000 осіб, таке ж, як і населення бельгійського портового міста Антверпен, а Албанія та Молдова, з населенням менше 3 мільйонів громадян кожна, схожі на Рим.
Не дивуйтеся, якщо ці країни стануть членами ЄС номер 28, 29 та 30.
«Російський слід» і нова оборонна стратегія: Бельгія реагує на хвилю дронових вторгнень
Бельгія збирала термінове засідання Національної ради безпеки 6 листопада, щоб узгодити план дій після серії появ невідомих безпілотників, які паралізували роботу аеропортів і викликали підозри про шпигунство за військовими базами країни. 7 листопада міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що на нараді з міністрами попередньо узгодив план боротьби з безпілотниками. А його німецький колега Борис Пісторіус наполіг, що це сигнал з Росії: «Не смійте чіпати активи».
Майже пів тисячі пасажирів були вимушені ночувати у терміналах аеропортів у ніч на середу 5 листопада, коли головний аеропорт Брюсселю через невідомі безпілотники призупинив польоти, а услід за ним і аеропорт Льєжу, куди на посадку перенаправляли частину рейсів, що летіли на Брюссель.
Льєжський аеропорт – один з найбільших транспортних хабів у Європі, призупиняв роботу через помічені дрони також ввечері в четвер та вранці в пʼятницю – 6-7 листопада. Саме у ці дні бельгійська влада збирала термінові наради – Національної ради безпеки та Ради міністрів, адже нальоти дронів стосувались і військових обʼєктів.
Так, кілька дронів фіксували у ніч на 1 листопада над військовою авіабазою Кляйн-Брогель у бельгійській провінції Лімбург, де розташовані американські ядерні боєприпаси і яка з 2027 року має стати основною базою для винищувачів F-35.
А минулого місяця безпілотники помітили над тренувальним полігоном Ельзенборн та казармами у Марш-ан-Фаменн.
Аматор не знає, як це зробитиТео Франкен
Не випадковість – міністр оборони
«Це не просто хтось випадково запустив дрон над базою чи аеропортом. Є низка ознак, що дії були організовані дуже структуровано», – заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, виключаючи можливість, що дронами керували аматори.
Він пояснив, що «глушник спецслужб не спрацював, тому що вони протестували нашу радіочастоту й змінили її. У них є власні частоти. Аматор не знає, як це зробити».
Інформаційне агентство Belga з посиланням на джерела у Службі безпеки Бельгії повідомило, що силовики майже не сумніваються, що за інцидентами стоїть «державний гравець», найімовірніше, Росія.
Таку ж думку висловив сам міністр телеканалу RTBF після попередньої хвилі появ дронів вихідними. «Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах», – сказав Тео Франкен.
«Чи це зараз росіяни? Я не можу цього сказати, але мотиви очевидні, як і способи дій. Війна сьогодні – це справді війна дронів, і Міністерство оборони має бути до цього готове», – додав він.
За словами Франкена, дрони «прилітають шпигувати» і намагаються «побачити, де перебувають F-16, де зберігаються боєприпаси та інша надзвичайно стратегічна інформація».
Схоже висловився і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повʼязавши інциденти з планами ЄС використати для України заморожені російські активи, які головним чином зберігаються у Бельгії.
«Ми всі сприймаємо це саме так, і бельгійці теж. Це захід, спрямований на створення невизначеності та страху в Бельгії – «не смійте чіпати активи». Іншого способу це трактувати просто немає», – сказав Борис Пісторіус під час саміту збройних сил у Берліні 7 листопада.
Це захід, спрямований на створення невизначеності та страху в Бельгії – «не смійте чіпати активи»Борис Пісторіус
Бельгійський план дій
Бельгійський міністр оборони під час засідання Кабінету міністрів у пʼятницю не отримав остаточного зеленого світла щодо свого плану боротьби з безпілотниками, але сказав, що принципова згода досягнута.
Це терміновий пакет заходів вартістю 50 мільйонів євро. План передбачає створення Національного центру повітряної безпеки, закупівлю систем виявлення, глушіння та знищення безпілотників.
Бельгійське військове командування уже отримало дозвіл знищувати невідомі дрони, які порушують повітряний простір над військовими базами та «чутливими зонами».
Але при цьому влада вказує на низку обмежень: якщо дрон летить над житловою територією чи поблизу цивільних об’єктів – застосовувати зброю складніше.
«Коли це над військовою базою – ми можемо збити. Коли поруч – треба бути дуже обережними, бо уламки можуть впасти на будинок, машину чи людину», – заявив Тео Франкен.
Допомога союзників
До НАТО з проханням про консультації за статтею 4 Бельгія не зверталась, але координує свої дії з союзниками, зокрема – з Німеччиною.
Це гібридна війна. Європа в небезпеціТомас Реньє
Берлін днями відправив на допомогу до Бельгії групу швидкого реагування для протидії дроновим загрозам. Наразі Німеччина формує кілька таких груп фахівців, повідомили 7 листопада у Бундесвері.
Підтримку Брюсселю також висловила Єврокомісія. «Ми всі стали свідками закриття аеропортів у Бельгії та останніх вторгнень дронів у Швеції, і повністю підтримуємо наших держав-членів. Як сказала президентка фон дер Ляєн, це гібридна війна. Європа в небезпеці», – заявив речник Єврокомісії Томас Реньє 7 листопада.
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубулюс, який відповідає за ініціативу зі створення так званої «антидронової стіни» у ЄС, провів 7 листопада телефонну розмову з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном. «Ми готові надати допомогу всіма можливими способами», – написав Кубілюс у Х.
Європейський масштаб
Випадки появи дронів фіксують і за межами Бельгії. Увечері 6 листопада Швеція тимчасово закрила аеропорт у Гетеборзі через появу безпілотника над злітною смугою.
У Німеччині аеропорт Ганновера вввечері 5 листопада на 45 хвилин переривав роботу через дрони, і це був вже третій випадок за тиждень, коли в Німеччині зупинялась робота аеропорту через безпілотники.
За останні тижні інциденти з дронами мали місце також у Данії, Польщі, Чехії, Естонії, Іспанії та Норвегії.
Водночас у Норвегії поліція закрила розслідування інциденту з дронами над аеропортом Осло, пославшись на «недостатність доказів» присутності апаратів. Поліція опитала персонал аеропорту та переглянула відео з камер спостереження, але не змогла підтвердити або спростувати, чи дійсно дрони були помічені в ніч на 23 вересня.
«Псих» на АЕС. Які загрози отримує Туреччина разом із атомними реакторами з Росії? (розслідування)
Наступного року, як очікується, у Туреччині нарешті буде запущена перша в країні АЕС «Аккую», яку будує «Росатом». Її спорудження супроводжувалося скандалами: турецька опозиція говорила про потрапляння в енергетичну залежність від Росії, турецькі підрядники заявляли про порушення своїх прав, робітники страйкували, а газета The Wall Street Journal з’ясувала, що Москва використала кредити для будівництва АЕС як спосіб створити в Туреччині захищену від санкцій «заначку» валюти.
Радіо Свобода виявило серед співробітників компанії, відповідальної за будівництво станції, колишнього офіцера Підрозділу психологічних операцій Головного розвідувального управління Генштабу Росії (ГРУ) – який до цього встиг попрацювати начальником відділу в Комітеті із зовнішніх зв’язків мерії Санкт-Петербурга. Саме звідти почав свій шлях до президенства ініціатор агресії проти України, незмінний протягом чверті століття очільник Росії Володимир Путін.
Трохи більше ніж тиждень тому, 28 жовтня, стало відомо, що на атомну електростанцію «Аккую», яка добудовується у Туреччині, доставлено обладнання автоматизованої системи управління технологічними процесами. Це дозволить російському «Росатому» впритул наблизитися до холодно-гарячої обкатки реакторів, ключового етапу введення АЕС в експлуатацію.
Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар заявив, що «співпраця Туреччини та Росії в атомній енергетиці не обмежується проєктом АЕС», а перший заступник гендиректора «Росатома»Кирило Комаров – що проєкт будівництва АЕС «Аккую» «сприяє зміцненню партнерства між двома країнами та енергобезпеці, сталому економічному розвитку Туреччини».
«Москва може навіть направити туди військових»
- Російсько-турецька міжурядова угода про будівництво в Мерсіні на березі Середземного моря першої в Туреччині атомної електростанції вартістю 20 мільярдів доларів була підписана в далекому вже 2010 році тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим і незмінним очільником Турецької республіки Реджепом Ердоганом.
- У 2015 році, після того, як Туреччина збила російський винищувач, що порушив її повітряний простір, з’явилися чутки про заморожування будівництва АЕС і заміну «Росатома» на іншого підрядника.
- Проєкт АЕС «Аккую» і раніше зазнавав у Туреччині критики, насамперед через схему, згідно з якою «Росатому» дозволили споруджувати станцію за новим принципом «будуй-володій-експлуатуй», із фіксованою на 25 років вартістю продажу електроенергії.
«1 кіловат-година електроенергії, яка сьогодні продається приблизно за 4 центи, продаватиметься нам АЕС «Аккую» за 12,35 цента. Таким чином, вартість найдорожчої у світі електроенергії оплачуватиметься з кишень наших людей», – говорила у 2018 році заступниця голови опозиційної турецької Республіканської народної партії Бічер Караджа.
Загалом, за оцінками експертів, АЕС «Аккую» покриватиме приблизно 10% потреб Туреччини в електриці.
«АЕС «Аккую» була представлена Ердоганом як проєкт, покликаний зменшити енергетичну залежність Туреччини, особливо від Росії. Однак угода за моделлю «будуй–володій–експлуатуй» замість того, щоб скоротити залежність від Росії, робить Туреччину ще більш залежною від неї на найближчі сто років.
Росія отримає прямий контроль над стратегічною інфраструктурою країни – члена НАТО – на сто роківГенюль Тол
Щоб захистити проєкт від внутрішнього політичного тиску, Ердоган підписав із Путіним міжурядову угоду, яка фактично унеможливлює для будь-якого наступного уряду оскарження будівництва «Аккую» на конституційному рівні.
Це означає, що «Росія, відома використанням енергетики як геополітичної зброї, отримає прямий контроль над стратегічною інфраструктурою країни – члена НАТО – на сто років, незалежно від того, хто буде при владі», – писала у серпні 2024 року Генюль Тол, засновниця та директорка Програми по Туреччині при Інституті Близького Сходу.
Тол зазначала, що АЕС«Аккую» розташована порівняно недалеко від авіабази «Інджирлік», де розміщена американська ядерна зброя, а також поряд із радіолокаційною станцією «Кюреджик», створеною НАТО для раннього попередження про балістичні ракетні атаки.
«Угода «будуй–володій–експлуатуй» дозволяє російському персоналу розміститися в безпосередній близькості від цих ключових об’єктів НАТО. Туреччина може побудувати ще один радар для захисту АЕС «Аккую». Військові аналітики та представники оборонного відомства побоюються, що, оскільки АЕС «Аккую» належить Росії, Москва може керувати цим радаром і навіть направити військових під приводом забезпечення безпеки», – вважає експертка.
Чинних російських військових до Туреччини поки що ніхто не відправив і уявити собі згоду Анкари на такий крок під час війни Росії проти України складно.
Однак, як з’ясувало Радіо Свобода, одним із керівних співробітників компанії, що будує АЕС «Аккую», кілька років був колишній офіцер Підрозділу психологічних операцій ГРУ (нині – Головного управління Генштабу ЗС РФ). До цього він довго працював начальником одного з відділів у Комітеті із зовнішніх зв’язків мерії Санкт-Петербурга – того самого, який у 90-ті роки очолював Володимир Путін перед тим, як піти на посаду директора ФСБ, а потім на чверть століття стати незмінним правителем Росії.
Майже головний «псих» Санкт-Петербурга
Олександр Балабанов народився у 1984 році в Курську і не пізніше 2009 року опинився на службі в одній із «психологічних» військових частин ГРУ в Санкт-Петербурзі.
Його кар’єру визначило навчання: за даними профілю Балабанова в LinkedIn, з 2002 по 2007 рік майбутній фахівець із психологічних операцій навчався у Військовому університеті Міноборони, де здобув ступінь магістра лінгвістики.
Цієї спеціальності навчають на факультеті іноземних мов та військової інформації (10-му факультеті) Військового університету, який вважається основним постачальником кадрів для «психічних» підрозділів російської військової розвідки, військовослужбовців яких у російській армії називають просто «психами».
Згідно з даними витоків, у Петербурзі Балабанов служив у в/ч 03126, розташованій у селищі Сертолово-2 (з філією прямо на Палацовій площі навпроти Ермітажу – в історичній будівлі Генерального штабу).
Ця частина – так звана група психологічних операцій Західного військового округу. Згідно зі структурою підрозділів ГРУ, що займаються психологічними операціями, такі групи є в кожному з російських військових округів і включають по два загони психологічних операцій, відділення інформаційно-комп’ютерних технологій, відділення розробки й тиражування спеціальних матеріалів та допоміжні підрозділи. Групи психологічних операцій підпорядковані військовій розвідці свого округу та московському Центру закордонної військової інформації та комунікації ГРУ (також відомий як 72-й центр спеціальної служби ГРУ або в/ч 54777).
Що таке ППсО?
Підрозділи психологічної боротьби та дезінформації за радянських часів були підпорядковані ГоловПУРу (Головному політичному управлінню), а на початку 1990-х перейшли під управління ГРУ – тоді ж було сформовано в/ч 54777, яка розмістилася у штаб-квартирі ГРУ на Хорошевському шосе в Москві.
За даними журналістських розслідувань, військові «психи» провели безліч операцій із дезінформації: вони поширювали фейки про коронавірусну пандемію, про військові конфлікти в Чечні, Грузії, Сирії, на Донбасі та анексію Криму.
Співробітником 72-го центрувиявився видворений із Молдови у 2023 році голова місцевого підрозділу російського пропагандистського медіа Sputnik.
Російські військові «психи» активно беруть участь у вторгненні в Україну, де вони використовують широкий набір інструментів пропаганди та дезінформації, від листівок і поширення звукових та радіосигналів до публікацій у соцмережах та кібератак.
ЖЖ-блогер «Секретар Шойгу», який вивчив у 2020 році фотографії, опубліковані в соцмережах солдатами-строковиками, що проходили службу у військовій частині 03126, з’ясував, що на її озброєнні стоять, наприклад, БТР-80 з установками ЗС-88 «Дєлітєль», а також МЗС-83 «Грім» на базі МТЛБ.
Фактично, це потужні мобільні динаміки, здатні поширювати спрямований звук на кілька кілометрів. У розташуванні частини в Сертолово-2 також є обладнана студія для виробництва відео.
Серед матеріалів, що опинилися в розслідувачів – графік нарядів в/ч 03126 на травень 2011 року, в якому значиться й Балабанов – тоді ще у званні старшого лейтенанта.
Кар’єра Балабанова
Із витоків випливає, що за майже десять років служби в частині 03126 Балабанов кілька разів міняв посаду й щонайменше одного разу був підвищений у званні.
Як посаду у 2009 році він вказував «старший редактор», у 2012 році – «офіцер відділення», у 2014 році – «інженер-конструктор». В опублікованих у 2022 році документах (до якого періоду вони належать – неясно) Балабанов вказаний як капітан, причому з усього списку військовослужбовців, він другий за старшинством після підполковника Дмитра Дєлягіна.
Як одну з адрес у Санкт-Петербурзі, Балабанов вказував будинок 31 по Галерній вулиці. Тут розташована інша частина ГРУ, під номером 20697 – її точне структурне підпорядкування невідоме.
Як встановили журналісти «Телебачення Торонто», у цій частині служили люди, які в цивільному житті представляються політологами, фахівцями з міжнародних відносин, психологами й навіть ведучими езотеричних практик.
Деякі з них так само мають відношення до в/ч 03126, у якій формально служив Балабанов. Один із службовців в/ч 20697 офіційно представлявся як провідний спеціаліст у галузі інформаційної протидії.
Несподівано «пішов» з ГУР
У даних витоків остання згадка про Олександра Балабанова як військовослужбовця в/ч 03126 стосується серпня 2017 року, коли розвідник отримав чергові автомобільні права.
Не пізніше жовтня того ж 2017 року Балабанов несподівано змінив роботу на цивільну, причому досить специфічну: він, принаймні, формально, став співробітником «Інпредсервісу» – державної компанії, що займається обслуговуванням іноземних представництв у Санкт-Петербурзі.
Ця фірма надає співробітникам розташованих у Петербурзі консульств та інших офіційних представництв в оренду квартири, котеджі, нежитлову нерухомість, а також проводить семінари – наприклад, з етикету. У своєму LinkedIn Балабанов вказував, що з жовтня 2017 року вже працював і в Комітеті зовнішніх зв’язків мерії Санкт-Петербурга, тому самому, де починав свою політичну кар’єру в 1990-ті роки Володимир Путін, який повернувся з Німеччини.
Кар’єра Балабанова в КЗЗ була публічною, його можна знайти на фотографіях із заходів, які організовував комітет, і в документах цієї структури. За даними витоків, формально Балабанов перейшов з «Інпредсервісу» до КЗЗ лише в листопаді 2019 року, але насправді вже у вересні 2018 він згадується як головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу КЗЗ. За даними офіційної декларації, у 2019 році Балабанов пішов на підвищення і став начальником відділу зв’язків із міжнародними організаціями. На цій посаді він і пропрацював щонайменше до 1 березня 2022 року, а невдовзі покинув комітет.
У серпні 2018 року, вже працюючи в мерії, Балабанов виклав на особистій сторінці у «Фейсбуці» постер із написом «Слова убивают войны» («Words kill wars»). Це зображення було створено як одна з ілюстрацій до петиції із закликом до лідерів Росії та України «зупинитися і задуматися».
«Якщо всі люди відмовляться воювати зі своїми сусідами, якщо всі люди візьмуть до рук мегафони й прокричать про це з дахів будинків, нікому буде тримати рушниці», – йдеться в тексті петиції, опублікованої британським благодійним фондом ADOT навесні 2014 року (петицію підтримали 48 осіб).
За час роботи в петербурзькій мерії Балабанов взяв участь у безлічі міжнародних зустрічей, наприклад – із дипломатами з Південної Кореї або з дослідниками з Малайзії.
Інші зустрічі були позначені в особистому Google-календарі Балабанова, до якого він залишив публічний доступ. Цей календар фахівець із психологічних операцій вів нерегулярно, але лише за кілька місяців 2019 року він вніс до нього зустрічі зі:
- шведським політиком Магнусом Бернтсонном,
- представником Всесвітньої туристичної організації Лі Юном, регіональним директором UNICEFАфшат Хан,
- філіппінською конгресвумен і колишньою президенткою країни Глорією Агапагал-Аройо,
- послом ЄС у Росії Маркусом Едерером,
- головою Європейської економічної комісії ООН Ольгою Алгаєровою.
Про те, що під час роботи в КЗЗ Балабанов щонайменше не втрачав особистих зв’язків у ГРУ, можна судити з «лайків» та коментарів, які залишав у його фейсбуці колишній командир в/ч 03126 Володимир Жаворонков (його ім’я вказано на графіку нарядів цієї частини 2011 року, в якому є й сам Балабанов), а також зі списку днів народження, які Балабанов протягом кількох років після переходу до мерії відзначав у своєму гугл-календарі.
Наприклад, це колишній начальник одного з відділів в/ч 03126 Іван Михайлович Сизранцев, а також Ніколай Ернестович Берзейтіс.
Берзейтіс – не безпосередній товариш по службі Балабанова, а старший колега по ГРУ: уже на початку нульових він поширював дезінформацію про втрати російської армії в Чечні як заступник командувача об’єднаного угруповання військ з інформаційної політики, служив у складі миротворчої місії ООН у Західній Сахарі, а пізніше очолював відділ закордонної інформації (один із «психологічних» відділів ГРУ) Ленінградського військового округу.
За даними витоків, у телефонній книзі Балабанова містилося щонайменше десять телефонних номерів офіцерів ГРУ з в/ч 03126, 20697 та інших підрозділів.
Атомна кар’єра
Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну Балабанов покинув і Комітет із зовнішніх зв’язків, і Росію.
У квітні 2022 року він влаштувався в московське представництво АТ «Аккую Нуклеар» як сумісник, а за три тижні остаточно звільнився з пітерської мерії.
Позиція Балабанова в російському офісі «Аккую» називалася «головний спеціаліст центру комунікацій», але паралельно він був оформлений у турецьку юридичну особу компанії, JSC Akkuyu Nuklear.
22 червня 2022 року Олександр Балабанов вилетів із Москви до Туреччини, де, з невеликими перервами, прожив разом із дружиною та дочкою приблизно до кінця літа 2023 року.
Весь цей час проєкт АЕС «Аккую» не припиняв бути в центрі скандалів у Туреччині, які «Росатом» намагався як міг гасити за допомогою дипломатичних зусиль.
У 2022 році «Росатом» несподівано усунув від робіт на станції основного підрядника – спільне російсько-турецьке підприємство Titan-2 IC Ictas, і, всупереч рішенню турецького суду, замінив його на компанію TSM Enerji зі 100% російською участю.
Як писало російське видання The Insider, цей крок був спробою Росії змусити Туреччину придбати 49% акцій у проєкті АЕС «Аккую», взявши на себе таким чином частину його фінансування. У підсумку Ердогану нібито вдалося умовити Путіна залишити все як є – але з умовою, що турецькі підрядники будуть відсунуті від спорудження станції.
Після цього, як писало видання Nordic Monitor, Росія все одно намагалася (і намагається далі) продати 49% акцій проєкту, щоб за рахунок отриманих коштів фінансувати будівництво другої турецької АЕС у Сінопі – за тією ж схемою «будуй-володій-експлуатуй», яку критикує турецька опозиція.
Терміни введення в експлуатацію перших енергоблоків АЕС «Аккую» постійно зсувалися: спочатку це планувалося зробити у 2023 році до століття Турецької республіки, потім новою датою був призначений жовтень 2024 року, але через введені щодо Росії санкції їй довелося в терміновому порядку шукати заміну закладеному в проєкті західному обладнанню, зокрема, виробленому німецькою компанією Siemens.
У 2023 році свої побоювання у зв’язку з будівництвом АЕС висловили екологи, зазначаючи, що температура води в Середземному морі в районі Мерсіна, де будується станція, перевищує допустиму межу, необхідну для ефективного охолодження реакторів.
Скандал
Найгучніший скандал, пов’язаний із будівництвом АЕС «Аккую», стався у лютому 2025 року.
Газета The Wall Street Journal опублікувала розслідування про те, як після введення країнами Заходу санкцій проти Росії у зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україну Москва використовувала проєкт будівництва АЕС у Туреччині для їх обходу.
У публікаціїстверджувалося, що Росії вдалося за посередництва двох американських банків – JPMorgan і Citigroup – перевести на рахунок у найбільшому турецькому банку «Зіраат», офіційно як кредит для будівництва АЕС «Аккую», понад 5 мільярдів доларів.
Черговий платіж у 2 мільярди банк JPMorgan не пропустив за наполяганням Мін’юсту США, яке відтоді продовжує розслідувати цю схему. В американському відомстві, за даними джерел WSJ, упевнені, що гроші прямували на рахунок у Туреччині не для будівництва АЕС, а як «офшорний доларовий резерв» для фінансування проєктів російської влади в умовах заморожування коштів Центробанку й інших західних санкцій.
У розробці схеми, як стверджується, відігравали роль найвищі російські керівники, включно з головою Центробанку Ельвірою Набіулліною.
Стимулом для Туреччини, як стверджує видання, був приплив доларів до її фінансової системи. Можна також згадати, що одним із найближчих соратників і радників Путіна, першим заступником керівника адміністрації президента, вже 10 років є Сергій Кирієнко, який до цього 11 років очолював «Росатом».
Можливо, саме з платежем у 2 мільярди доларів, що не відбувся, пов’язане те, що зовсім нещодавно, у липні 2025 року, турецькі, а слідом за ними й російські будівельники АЕС оголосили страйк і влаштували акцію протесту через невиплату зарплат, перекривши одну з доріг, що ведуть до будівництва.
У «Росатомі» пояснили затримки виплат «зовнішньополітичним тиском» і підступами держав, «які конкурують із Росією в атомній сфері», уточнивши, що йдеться про «блокування суттєвого обсягу коштів внаслідок впливу третіх сторін».
Шанси, що після всіх цих скандалів Москву допустять до реалізації проєкту другої турецької АЕС «Сіноп», і так були невеликі, але восени 2025 року вони знизилися ще більше після візиту Реджепа Ердогана до Вашингтона та його зустрічі 26 вересня з Дональдом Трампом. 2 жовтня міністр енергетики Туреччини оголосив, що до переговорів щодо проєкту АЕС «Сіноп» приєдналися США та Південна Корея. В інтерв’ю CNN Türk Альпарслан Байрактар сказав, що Анкара розглядає тристоронню модель співпраці з Вашингтоном і Сеулом, і що Туреччина зацікавлена в доступі до ядерних технологій цих країн і в конкурентоспроможних цінах на енергію. Байрактар додав, що США можуть зробити свій внесок у диверсифікацію турецької енергетики як у будівництві великих реакторів, так і у вигляді розробника малих реакторів модульного типу.
Невдовзі може вирішитися і ще один турецько-американський конфлікт, що затягнувся, пов’язаний із Росією – навколо нереалізованої купівлі Анкарою винищувачів F-35, які США відмовляються продавати Туреччині через те, що у 2017 році країна придбала в Росії ЗРК С-400. Зараз, за даними численних джерел, Туреччина веде з Росією переговори про їхній зворотний викуп, який відкриє перед нею двері для повернення до американської програми постачання винищувачів.
Щодо побоювань з приводу того, що Росія за допомогою «Росатома» та схеми «будуй-володій-експлуатуй» може намагатися впливати на політику інших країн, то вони висловлюються не лише в Туреччині. Залучити Росію до будівництва АЕС планують влада Казахстану – лідера з видобутку урану у світі. «Держава, яка проштовхує свій атомний реактор іншій державі, розраховує прив’язати свого партнера на довгі роки різними зобов’язаннями: готувати фахівців лише в Росії, закуповувати лише російську техніку та здійснювати багаторічне техніко-сервісне обслуговування лише за участю Росії», – вважає казахстанський політолог Досим Сатпаєв.
Протести проти будівництва Росією атомних електростанцій або реакторів відбувалися і в інших країнах. Так, у 2021 році, після організованого ГРУ вибуху на складі боєприпасів у Врбетице, Чехія виключила«Росатом» із-поміж учасників конкурсу на будівництво нового енергоблоку АЕС «Дуковани». У Болгарії після багаторічних суперечок, зокрема про можливий російський вплив, було вирішено відмовитися від добудови «Росатомом» АЕС «Бєлєнє». У травні 2022 року Фінляндія розірвала контракт із «Росатомом» на будівництво одноблокової АЕС «Ханхіківі-1».
Восени 2023 року Олександр Балабанов знову змінив роботу: він отримав посаду заступника директора департаменту комунікацій фонду «Талант и Успех» – організації, що управляє одним із улюблених проєктів Путіна, освітнім центром «Сіріус» у Сочі. Місяцем пізніше Балабанов став заступником директора з розвитку «Медіадому «Сіріуса» – організації, яка займається зовнішніми комунікаціями освітнього центру, у програмах якого навчається безліч іноземних дітей та підлітків. На цій позиції колишній розвідник працює і зараз. На надіслані електронною поштою запитання «Радіо Свобода» Балабанов не відповів.
Форум