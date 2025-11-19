ЄС готується до «предметної» битви з російським «тіньовим флотом»

Міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі у Брюсселі 20 листопада вперше проведуть окрему, сфокусовану дискусію про те, як боротися з російським «тіньовим флотом» – флотом старих танкерів із непрозорою власністю, які допомагають Москві обходити обмеження «цінової стелі» на нафту та санкції.

Це рішення з’явилося після жовтневого «сніданку» міністрів, де домовилися: щоразу під час блоку про Україну заглиблюватися в одну конкретну тему. Як розповіли дипломати, з якими спілкувалось Радіо Свобода, у листопаді такою темою стали саме «тіньові» судна, що забезпечують Росії значну частину нафтових доходів, попри вже запроваджені 19 пакетів санкцій ЄС, включно з останнім, де до «чорного списку» внесли вже понад пів тисячі танкерів, пов’язаних з перевезенням російської нафти.

Внесення суден до «чорного списку» означає, що вони не можуть обслуговуватися в жодному порту ЄС, але вважається, що непідсанкційними залишаються ще щонайменше 400 суден. І вони не лише допомагають Росії заробляти на нафті, а й існують побоювання щодо розливів нафти, з огляду на зношеність таких танкерів.

Чому «тіньовий флот» в центрі уваги

Литовські ЗМІ наприкінці жовтня розкрили мережу балтійських компаній, які таємно заправляли танкери російського тіньового флоту.

Агентство Reuters, посилаючись на дані з галузевих джерел та власні розрахунки, повідомляє, що обсяги російського нафтового експорту залишаються стабільними – попри санкції проти сотень суден і тиск з боку США та інших партнерів.

Окрім того, після останніх інцидентів з невідомими дронами над європейськими аеропортами та воєнними базами, звучали підозри, що безпілотники можуть запускатися також з танкерів тіньового флоту.

За таких обставин у Брюсселі дедалі частіше звучить теза: просто додавати судна до санкційних списків замало, коли, як неофіційно сказав один із європейських дипломатів, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ, «ви влучаєте в два ліворуч, а три з'являються праворуч».

Дипломати зауважують, що хоча санкції і змушують Росію продавати нафту з великими знижками та втрачати доходи, тобто працюють, та все ж вони не ламають систему продажу російської нафти.

Тож в Брюсселі шукатимуть додаткові інструменти боротьби з російським «тіньовим флотом». Низку пропозицій детально виклали та розіслали до країн-членів Німеччина, Франція та Польща, а головна дипломатка ЄС Кая Калас наприкінці жовтня призначила спеціального «посланця-координатора, який буде збирати найкращі практики з різних держав-членів союзу».

Не чекати санкційних пакетів

Одна з ключових ідей, яку просувають кілька столиць (Париж, Амстердам, Прага тощо), – відмовитися від практики, коли конкретні виявлені судна «тіньового флоту» додаються до санкційних списків лише разом із черговим пакетом санкцій.

Замість цього пропонується перейти до постійного (rolling) механізму: щойно судно з’являється «на радарі» як частина «тіньового флоту» – його оперативно вносять до списків, не чекаючи формального узгодження наступного пакета.

Цей підхід уже частково відображений у 19-му пакеті санкцій, де ЄС не лише розширив список суден, але й обмежив страхування та перестрахування для суден «тіньового флоту», роблячи його експлуатацію дорожчою та ризикованішою.

Охопити всю «екосистему» «тіньового флоту»

Серед пропозицій – застосовувати санкції щодо не лише самих суден, а й компаній, що їх реєструють, страхують, обслуговують, продають їм запчастини та надають інші логістичні послуги.

Йдеться як про структури у третіх країнах (ОАЕ, Туреччина, Гонконг тощо), так і про компанії з адресами в державах-членах ЄС.

Наприклад, мова може йти про компанії з країн Балтії, які фігурували у згаданому вище розслідуванні литовських ЗМІ, адже, з юридичної точки зору, вони не порушили санкцій.

Також деякі такі компанії можуть бути і в Чехії, сказав один із дипломатів, посилаючись на новини про розслідування щодо компанії-оператора «тіньовим» судном, яка була зареєстрована у Празі.

«Потрібно забезпечити, щоб послуги приватних компаній не надавалися «тіньовому флоту», – наполіг у неформальній розмові з Радіо Свобода один із європейських дипломатів.

Задіяти військово-морські місії ЄС

Ще одна ідея, яка головним чином звучить від Парижа і вже була певною мірою випробувана Францією, – це діяти щодо «тіньового флоту» у своїх територіальних водах або портах.

Так на початку вересня французькі правоохоронці піднялись на борт судна Pushpa/Boracay після підозр у причетності цього судна до інцидентів з дронами в Данії, що призвело до закриття аеропорту Копенгагена на кілька годин.

Франція тепер закликає ЄС рішучіше діяти проти суден, які насправді можуть бути без прапора, стверджуючи у своїй пропозиції, що «коли ці підозрілі судна мають хибний прапор або коли вони насправді вже викреслені з реєстру держави своєї реєстрації – вони є суднами без громадянства», і як такі полегшують європейським країнам висадку на них, не порушуючи Конвенцію Організації Об'єднаних Націй з морського права.

«Але тут важливо розуміти, що в межах Конвенції ООН з морського права для цього також потрібна національна правова база. Деякі держави-члени вже мають такі юридичні підстави, інші – ні», – наполіг один із дипломатів, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.

Тому одним із питань, яке будуть обговорювати, є саме те, який національний юридичний механізм потрібен, щоб мати можливість здійснювати такі дії.

Обговорять також потенційне використання досвіду військово-морських операцій ЄС для моніторингу й документування активності «тіньового флоту» у ключових акваторіях.

Окремі столиці пропонують, окрім того, активніше залучати Міжнародну морську організацію (IMO) та робити акцент на екологічних ризиках: старі, погано утримувані танкери становлять загрозу для довкілля, що може полегшити введення додаткових обмежень на екологічних підставах.

Дипломатія з державами «фейкових» прапорів

Ще один блок ідей стосується дипломатичного тиску на треті країни, під чиїми прапорами виходять в море судна російського «тіньового флоту».

Дипломати звертають увагу, що частина кораблів «тіньового флоту» ходить під фальшивими прапорами, а деякі судна взагалі опиняються в «підвішеному» стані – коли держава реєстрації вже викреслила їх з реєстру, але новий прапор не оформлено.

Тому одна з тем обговорення – як системно працювати з державами прапора та портовими країнами, щоб не допускати заходу «тіньових» танкерів у їхні порти, припиняти практику видачі прапорів таким суднам, координувати національне законодавство з нормами Конвенції ООН з морського права, щоб мати чіткі юридичні підстави для огляду й затримання таких суден.