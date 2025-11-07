Парламент Сербії ухвалив закон, який дозволить зятю Трампа забудувати місце колишнього штабу Югославії

Парламент Сербії схвалив спеціальний закон про прискорення запланованого будівництва нерухомості в Белграді Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, попри побоювання місцевих щодо проєкту на місці бомбардувань НАТО 1999 року. Про це повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

4 листопада законодавці проголосували 130 голосами проти 40 за закон, який підтримала правляча Сербська прогресивна партія президента Александара Вучича. Він із ентузіазмом висловився про цей план, заявивши, що в результаті буде створено «чудовий готель».

Виступаючи під час дебатів щодо закону, депутатка парламенту від опозиції Біляна Ґордевич із партії «Зелено-лівий фронт» заявила, що положення нового закону дозволяють йому набути чинності наступного дня після прийняття.

«Я можу уявити, що вони почнуть зносити вже наступного тижня. Громадяни точно прийдуть і спробують зупинити це. Я не можу уявити собі іншого», – сказала вона.





Компанія Кушнера, Affinity Partners, не одразу прокоментувала рішення.

Джаред Кушнер, який одружений зі старшою дочкою Дональда Трампа, Іванкою, і був радником Білого дому під час першого терміну Трампа на посаді, торік оголосив про будівництво готельного комплексу вартістю 500 мільйонів доларів у Белграді.

Проєкт зосереджений на парі неохайних незайнятих модерністських цегляних споруд у центрі Белграда, колишньому штабі Генерального штабу Югославської народної армії.

Це місце розбомбили літаки НАТО навесні 1999 року в рамках кампанії, спрямованої на зупинення атак сербських військ у Косові, яке тоді все ще було частиною країни.

У листопаді 2024 року уряд Сербії позбавив будівлі їхнього статусу охоронюваного об’єкта, що дозволило компанії Кушнера продовжити свою діяльність. Це викликало обурення з боку захисників історичної спадщини.

У травні 2025 року прокурори оголосили, що посадовець агенції культурної спадщини, відповідальний за історичне призначення об’єкта, підробив підпис на ключовому документі та був заарештований.





Ґоран Васіч, виконувач обов’язків директора Республіканського інституту охорони пам'яток культури, визнав, що сфабрикував висновок експерта, але розслідування триває.

На той час компанія Кушнера, Affinity Partners, заперечувала будь-яку причетність до фальсифікації документів. Вона також зобов’язалася побудувати на цьому місці меморіальний комплекс, присвячений усім жертвам бомбардувань НАТО.

Цього року Europa Nostra, найбільша організація з охорони спадщини на континенті, включила це місце до списку об’єктів спадщини Європи, що перебувають під найбільшою загрозою руйнації.

Коли делегація цієї групи відвідала це місце в липні, вона заявила, що комплекс є «символом колективної відповідальності за збереження культурної спадщини 20-го століття».

Проєкт також зазнав критики в Сербії. У 2024 році колишній начальник генерального штабу Сербії Здравко Понос звинуватив Вучича в «інвестуванні у своє політичне майбутнє» та порівняв будь-яку угоду про відмову від контролю над об’єктом зі здачею «родинної коштовності».











