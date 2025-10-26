У МЗС Сербії заявили про готовність стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росією

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич у коментарі Fox News Digital заявив, що Белград готовий прийняти мирні переговори між Україною та Росією.

«Сербія також належить до країн, які пропонують свої добрі послуги, з огляду на наш досвід і те, що ми підтримуємо дружні стосунки з усіма сторонами конфлікту. Якщо буде потреба чи інтерес, ми готові прийняти будь-які переговори щодо того, як покласти край цій жахливій трагедії, що забрала стільки життів і спричинила стільки руйнувань», – сказав Джурич.

Очільник МЗС наголосив, що війна в Україні має завершитися «якнайшвидше», підкресливши позицію Сербії щодо поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав у межах їхніх кордонів, визначених ООН, включно з Україною.

Пропозиція Белграда пролунала після того, як було скасовано запланований саміт президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна, який мав відбутися в Угорщині.

22 жовтня Трамп заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті була скасована. «Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав він.

Трамп знову сказав, що хоча його розмови з Путіним були приємними, вони нічого не дали.

У Білому домі 23 жовтня заявили, що президент США оголосив про нові санкції щодо Росії і скасував заплановану зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, оскільки не побачив у того «достатньої зацікавленості у русі до миру». Там додали, що зустріч між Трампом і Путіним не повністю знята з порядку денного, і «якось це може статися».

У Білому домі також висловили очікування, що новий пакет санкцій проти Росії чинитиме значний тиск на Москву.

Однак Путін заявив 23 жовтня, що зустріч з Трампом у Будапешті не скасована, а «швидше, переноситься», а американські санкції проти Москви він назвав «недружнім актом щодо Росії».

Після цього стало відомо, що спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв прибув з візитом до Вашингтона. Під час спілкування з американськими журналістами він заявив, що Росія, Україна та США «близькі до дипломатичного рішення», яке дозволить завершити війну.