Путін вирішив, що зустріч із Трампом не скасована, а «переноситься»

Президент Росії Володимир Путін заявив 23 жовтня, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті не скасована, а «швидше, переноситься».

«В останній телефонній розмові і сама зустріч, і місце її проведення були запропоновані американською стороною. І я погодився з цим, висловив міркування у зв’язку з цим і сказав про те, що, безумовно, такі зустрічі потрібно добре готувати. Для мене і для американського президента було б помилкою підійти до цієї зустрічі легко і вийти після цієї зустрічі без очікуваного результату», – сказав Путін.

Так він прокоментував заяву Трампа про те, що американський президент вирішив скасувати зустріч у Будапешті, оскільки відчув, що зараз вона не спричинить бажаного результату. Американський президент також зазначив, що саміт міг би відбутися пізніше.

На зустрічі з журналістами Путін також прокоментував нові американські санкції проти Москви. Він назвав їх «недружнім актом щодо Росії». «Звичайно, такими діями адміністрація США завдає шкоди російсько-американським відносинам», – сказав Путін. Він також додав, що для заміщення російської нафти на світовому ринку знадобиться час та великі інвестиції.

Раніше США включили до списку санкцій найбільші нафтові компанії «Роснєфть» і «Лукойл». Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що обмеження запроваджені через «відсутність серйозної прихильності Росії до мирного процесу» в Україні.

Російський президент також пригрозив «приголомшливою відповіддю» на удари вглиб Росії далекобійною зброєю.

«Це спроба ескалації. Але, якщо такою зброєю завдаватимуться удари по російській території, відповідь буде дуже серйозною, якщо не сказати приголомшливою», – сказав Путін.

22 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним у Будапешті була скасована. «Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому», – сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні, Трамп сказав, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії. Незадовго до цього Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти «Роснефти» і «Лукойлу», а також їхніх дочірніх компаній.