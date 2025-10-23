Трамп скасував зустріч у Будапешті і наклав санкції на російську нафту. Що далі?

Трамп: зустріч у Будапешті скасовано, але вона може відбутися

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із очільником Росії Путіним у Будапешті була скасована, але допустив, що вона може відбутися в майбутньому:

«Мені це просто здалося неправильним. Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого повинні досягти. Тож я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому»

Відповідаючи на запитання журналістів під час зустрічі з генсекретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні, Трамп сказав, що «настав час» для посилення санкцій проти Росії.

Тим часом, у Росії 22 жовтня заявили, що підготовка до зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа все ще триває, попри заяву американського лідера про її відтермінування.

США запровадили санкції проти російської нафти

Міністерство фінансів США 22 жовтня оголосило про санкції проти російських нафтових гігантів «Роснефти» і «Лукойлу», а також 50 їхніх дочірніх компаній. Раніше у жовтні ці компанії потрапили під санкції Великої Британії.

Це вже протягом першої доби, як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, призвело до того, що найбільші китайські державні нафтові компанії зупинили морські закупівлі російської нафти.

А керівники індійських великих нафтопереробних заводів, які попросили не називати їхніх імен, заявили, що останні обмеження, оголошені Вашингтоном, зроблять практично неможливим продовження споживання російської нафти, написав Bloomberg.

Санкції США можуть скоротити доходи бюджету Росії на 30-50 мільярдів доларів

Нові санкції США можуть зменшити доходи російського бюджету на 30–50 мільярдів доларів, однак у короткостроковій перспективі це не призведе до різкого ослаблення фінансування війни проти України, сказав в ефірі Радіо Свобода економіст Олег Устенко.

На його думку, це призведе до того, що Кремль скорочуватиме видатки на соціальну сферу Росії: «буде зменшувати видатки на медицину, на освіту, на пенсії і так далі».

Устенко зазначає, що Москва шукатиме гроші на військову машину всередині країни – підвищуючи податки, збираючи кошти з бізнесу. Запас міцності режиму за таких умов – 12 місяців. Водночас, економіст попереджає, що у найближчий рік може зрости і агресивність Кремля по відношенню до України.

Удари України по російських НПЗ: чи є ефект?

Сили оборони України у ніч на 23 жовтня уразили російський нафтопереробний завод «Рязанський» – «стратегічний об’єкт противника, задіяного у забезпеченні збройних сил РФ», повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства.



«Рязанський» нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині РФ та належить компанії «Роснєфть». Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Раніше губернатор Рязанської області Росії Павло Малков заявив про пожежу на одному з підприємств регіону в результаті падіння уламків безпілотника. Російське видання Astra із посиланням на очевидців стверджує, що горить НПЗ.

Це не перший по цьому російському підприємству. Рязанський НПЗ входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів Росії. Завод продукує бензини, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагають тривалого ремонту.

Про все це дивіться у програмі Свобода Live:



