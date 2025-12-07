Колишнього міністра і ексрегіонала Кузьмука звільнили з посади радника командувача Сил тероборони

Колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України, йдеться у повідомленні пресслужби Сил ТрО ЗСУ.

«Згідно із рішенням командувача Сил ТрО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з посади позаштатного радника», – зазначили у відомстві.

Генерал армії Кузьмук був призначений позаштатним радником командувача Сил ТрО ЗСУ наказом від 14 жовтня 2022 року.

Раніше, 6 грудня, радник командувача Сил територіальної оборони ЗС України генерал армії Олександр Кузьмук за дорученням генерал-майора Ігоря Плахути вручив військовослужбовцям Сил ТрО відомчі відзнаки та цінні подарунки, повідомила пресслужба Сил ТрО.

6 грудня в Україні відзначали День Збройних сил України.



«За історично невеликий період Збройні Сили України пройшли великий шлях. Якщо ми чинимо опір монстру, який своїми силами переважає нас в багато разів, то це виключно завдяки вам – усім офіцерам, сержантам і солдатам, які б’ються мужньо і стійко! Честь вам і хвала!» – зазначив Олександр Кузьмук.

У березні 2022 року в інтерв’ю YouTube-каналу «Типовий військкомат» Олександр Кузьмук заявляв, що на початку вторгнення Росії приєднався як доброволець до Сил територіальної оборони Збройних сил України. Наразі відео цієї розмови недоступне.

71-річний Олександр Кузьмук став генералом армії у 1998 році. Був депутатом Верховної Ради 4,6 і 7-го скликань від Партії регіонів і двічі міністром оборони – у 1996-2001 рр. та в період 2004-2005 років.

У жовтні 2019 року президент України Володимир Зеленський своїм указом звільнив з військової служби у відставку за віком «з правом носіння військової форми» генерала армії Олександра Кузьмука.



