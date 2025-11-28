Єрмак подав у відставку за день до того, як вирушити до США для переговорів щодо мирного плану – Axios

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до того, як мав вирушити до Маямі для переговорів з командою президента Трампа щодо мирного плану. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох українських посадовців.

Єрмак очолював українську переговорну групу щодо мирної угоди.

Очікувалося, що він прибуде до Маямі цими вихідними разом з кількома радниками Зеленського та проведе переговори з посланцями Трампа, Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомили українські чиновники.

За їхніми даними, метою було остаточне узгодження домовленостей між США та Україною до того, як Віткофф і Кушнер поїдуть до Москви на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Український чиновник заявив, що хоча відставка Єрмака й внесла зміни в переговори, вона не призведе до змін у позиції України щодо припинення війни, яку визначив Зеленський.

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер у соцмережі Х написав, що, за його даними, Рустем Умєров зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цими вихідними.



Ця відставка відбулася на тлі обшуку в Андрія Єрмака. Національне антикорупційне бюро вранці 28 листопада підтвердило проведення слідчих дій у голови Офісу президента.

Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає», «їм було надано повний доступ до квартири».

Офіційно про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має ексголова Офісу президента, не інформували. Видання «Інтерфакс-Україна» і РБК-Україна з посиланням на джерела писали, що Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» заявив, що на записах НАБУ («плівках Міндіча») у справі «Мідас» керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба». Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» на записах роздає завдання, щоб переслідувати детективів НАБУ, і він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні 2025 року, чому завадили «картонкові протести».



Після цього від опозиції, а також деяких членів владної команди почали лунати вимоги відставки Єрмака, хоча його ім’я не було названо серед підозрюваних. Зеленський підтримував Єрмака протягом кількох тижнів і відхилив заклики звільнити його.

Минулого тижня американський чиновник заявив Axios, що скандал може послабити переговорну позицію України з Росією.



