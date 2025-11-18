Депутат зі «Слуги народу» Веніславський вважає, що Єрмак має піти у відставку

Експредставник президента у Верховній Раді та Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція «Слуга народу») вважає, що, голова Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку. Про це Веніславський сказав 18 листопада в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода Live).

За словами депутата, в колі «слуг» точаться розмови, що «пан Єрмак має піти», однак, зауважив Веніславський, фінальне рішення залишається за президентом Володимиром Зеленським.

«Я не вимагав у президента відставки Андрія Єрмака, але я вважаю, що відставка пана Єрмака в цьому випадку точно збила б оцей певний

ажіотаж навколо уряду (йдеться про голосування Верховної Ради щодо відставки міністрів – ред.), тому що не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були схвалені певні кандидатури в Офісі президента: чи це був президент, чи це було спільне ухвалення рішень, я не можу про це сказати, тому що в мене немає такої інформації. А дійсно серед «слуг» багато сьогодні було розмов, що пан Єрмак має піти, але рішення про призначення голови ОП – це рішення президента. Яке він рішення ухвалить, почекаємо, коли він повернеться і озвучить своє рішення», – заявив Веніславський.

За словами Федора Веніславського, «тригером», який спровокував розмови про відставку Єрмака, стала озвучена депутатом Верховної Ради з фракції «Голос» Ярославом Железняком інформація про те, нібито на плівках НАБУ під псевдо «Алі-Баба» криється Андрій Єрмак.

У НАБУ цієї інформації не підтверджують і не спростовують, однак раніше прокурор САП Олександр Клименко повідомив, що «деякий «Алі-Баба» проводить наради та нарізає задачі переслідувати НАБУ і САП».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

Читайте також: У відомстві Умєрова заявили, що секретар РНБО повернеться в Україну 20 листопада

Адвокати Чернишова заперечують, що «Че Гевара», який фігурує на записах, що розповсюдило Національне антикорупційне бюро – це Чернишов. За словами одного із адвокатів, захист наполягає на тому, що спілкування, яке фігурує в справі, за участі Чернишова «ніколи не було».

Президент Володимир Зеленський згодом повідомив про запуск «комплексного очищення та оновлення» системи управління енергетичною сферою України.



