СБУ попросила НАБУ поділитися матеріалами для розслідування можливої державної зради – Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос у етері Радіо Свобода 18 листопада заявив, що Служба безпеки України звернулася до НАБУ із запитом надати матеріали, які можуть стосуватися розслідування можливої державної зради.

«Сьогодні з самого ранку в мене була робоча комунікація з керівництвом служби. Вони підготували, направили нам лист з проханням надати доступ до відповідних матеріалів, поєднати зусилля щодо розслідування цього епізоду можливої державної зради чи інших злочинів проти національної безпеки», – зазначив Кривонос.

За його словами, детективи НАБУ зараз оцінюють, у якому обсязі можуть долучити СБУ до розслідування та які матеріали можуть бути передані, адже це залишається на розгляд детективів та бюро.

Директор НАБУ не назвав жодного прізвища у зв’язку з розслідуванням «епізоду можливої державної зради». Засоби інформації мають на увазі вплив, який імовірно зберігав на ухвалення рішень ексдепутат Верховної Ради Андрій Деркач, який нині є сенатором Ради федерації Росії.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Читайте також: Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі – «Схеми»

Серед фігурантів справи, зокрема: колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, який, за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України, ексміністр енергетики Герман Галущенко, відставку якого з нишнішньої посади міністра юстиції ініціював уряд, колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов. За даними НАБУ, підозри у справі оголосили вісьмом особам, були затримані – п’ятеро.

Крім того, очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.