Корупція в «Енергоатомі»: чинник Деркача

Україну сколихнула масштабна корупційна афера в енергетиці, де, за версією слідства, незаконні кошти відмивали через офіс, пов’язаний із сенатором Ради федерації, колишнім депутатом Верховної Ради України Андрієм Деркачем. Радіо Свобода розповідає, що відомо про нього та його родину.

За даними НАБУ, функцію з легалізації грошей, отриманих учасниками шахрайської схеми внаслідок «відкатів», поклали на «окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва». Йдеться про відмивання понад ста мільйонів доларів.

«Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ та САП у межах іншого кримінального провадження. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів», – стверджують у Національному антикорупційному бюро України.

У серпні 2023 року НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершило розслідування щодо підозри в державній зраді та незаконному збагаченні колишнього народного депутата Андрія Деркача. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він не з’являвся у Верховній Раді, і його депутатські повноваження припинили.

У вересні 2024 року Деркача обрали до Ради федерації Росії сенатором від Астраханської області. У листопаді стало відомо, що він увійшов до комітету безпеки і оборони верхньої палати російського парламенту.

До цього Деркач активно виступав у російських медіа, повторюючи те, що російські чиновники говорять про Україну, зокрема про «зовнішнє управління». У січні 2023 року президент Володимир Зеленський призупинив його українське громадянство, Деркач перебуває в розшуку.

На плівках НАБУ один із фігурантів назвав Германа Галущенка, відстороненого на час слідства міністра юстиції і колишього міністра енергетики «людиною Деркача». Таку інформацію озвучив 12 листопада прокурор САП під час судового засідання в Києві з обрання запобіжного заходу Ігорю Миронюку. За даними слідства, він був радником Галущенка, у Міненерго такий статус заперечують, а сам Миронюк на суді назвав себе адвокатом Галущенка.

Раніше, за даними видання «Главком» , Миронюк був помічником Андрія Деркача та закінчив з ним в один і той же рік (1989) Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ.

Миронюк фігурує у плівках Національного антикорупційного бюро під кодовим іменем «Рокет». Він – і Дмитро Басов («Тенор»), – за версією слідства, керував тіньовим процесом: контролював закупівлі, кадрові рішення і розрахунки державного енергетичного гіганта. Миронюка підозрюють, зокрема, в незаконному збагаченні та відмиванні коштів. Суд взяв його під варту на 60 днів до 8 січня. Він може вийти під заставу 126 мільйонів гривень.

В опозиційних політичних колах в Україні давно пов'язують Галущенка і Деркача. Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у 2021 році назвав Галущенка «людиною олігарха [Андрія] Деркача», а народний обранець від «ЄС» Володимир Ар'єв у 2020 році стверджував, що за «плівки Деркача» з ним нібито розрахувалися керівною посадою для Германа Галущенка в «Енергоатомі».

Галущенко тоді казав, що «зв’язки з олігархатом – абсолютний фейк», а в «Енергоатомі» заявили, що Андрій Деркач не має впливу на кадрові рішення компанії.

Він був президентом НАЕК «Енергоатом» у 2006-2007 роках.

Деркач відомий оприлюдненням так званих «плівок Деркача». Йшлося про нібито аудіозаписи розмов у 2015–2016 роках президента України Петра Порошенка з високопосадовими політиками різних країн, зокрема з Джо Байденом, який згодом став президентом США. Автентичність цих записів ніколи не підтвердили, а після завершення офіційного розслідування в Україні у серпні 2023 року НАБУ і САП заявили, що Деркач отримав від Росії близько пів мільйона доларів у 2019–2022 роках.

За даними слідчих, кошти виплачувалися за те, щоб політик «дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі США, а також ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО». У листопаді 2023 року Служба безпеки України повідомила про участь Деркача в агентурній мережі ГРУ в Україні разом із колишнім депутатом Верховної Ради Олександром Дубінським. Обидва відкидають звинувачення.

Проти Деркача у США запровадили санкції у 2020 році на підставі звинувачень у сприянні втручанню Росії в президентські вибори. Через це такі санкції США ввели й проти Дубінського. Андрій Деркач також є підозрюваним у відмиванні грошей та порушенні санкцій, запроваджених проти нього у США.

Ольга Кошарна, експертка з ядерної безпеки, в недавньому інтерв'ю назвала Деркача «православним чекістом» і заявила, що він «зловживав коштами компанії, будував церкви Московського патріархату в усіх атомних містах і фінансував їх».

Упродовж багатьох років Деркач був почесним президентом медіахолдингу «Ера‑Медіа», (телебачення, радіо), що давало йому інструмент впливу в українському інформаційному полі.

Андрій Деркач є сином колишнього офіцера КДБ Леоніда Деркача, який наприкінці 1990-х очолював Службу безпеки України, а на завершення кар’єри був депутатом Верховної Ради. Потім, у 2006 році, він вийшов на пенсію з правом носіння військової форми. Леонід Деркач помер від інфаркту за місяць до початку повномасштабної війни Росії проти України – 14 січня 2022 року. Його син Андрій у тому ж році виїхав до Росії.

Андрій Деркач – випускник Академії Федеральної служби безпеки Росії. З кінця 1990-х років він безперервно був депутатом Верховної Ради України, переобираючись від різних партій, зокрема від Партії регіонів, яку очолював Віктор Янукович, який втік до Росії під час Революції гідності.

Донька Деркача-молодшого – до початку війни відома українська телеведуча Тетяна Терехова – після 24 лютого 2022 року несподівано зникла з медіапростору України, закрила всі свої соцмережі й не робила публічних заяв із засудженням російського вторгнення.

Українське видання «Обозреватель» наприкінці 2022 року писало, що Терехова виїхала за кордон разом із дітьми, але без чоловіка, не уточнивши, до якої країни. Її чоловік Іван Литвин, син українського політика Володимира Литвина, за словами друга сім’ї – телеведучого Тимура Мірошниченка, не міг залишити Україну через запроваджений воєнний стан. Водночас, за відкритими джерелами підтвердити цей факт неможливо, оскільки востаннє українські медіа активно писали про Литвина у зв’язку з його весіллям із Тереховою.

Іван Литвин згадується в публікації після початку повномасштабної війни – українське видання Telegraf писало, що він програв апеляцію у земельній справі. Компанії, співвласником якої він є, належать земельні ділянки в Житомирській області, на яких споруджується елітний готель, попри заборону будівництва на сільськогосподарських землях. Його батько, Володимир Литвин, перебуває в Україні і, судячи з його сторінки у Facebook, виступає з лекціями й популяризує свої наукові праці.

Раніше Радіо Свобода досліджувало ще інші факти з біографії Андрія Деркача: