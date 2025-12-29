Росія: Путін підписав закон, який забороняє виконувати рішення міжнародних судів

Президент Володимир Путін підписав закон, відповідно до якого в Росії більше не підлягають виконанню постанови іноземних судів, наділених повноваженнями в сфері кримінального судочинства без російської участі. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Крім того, згідно з документом, не будуть виконуватися постанови міжнародних судових органів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі або резолюціях Ради безпеки ООН.

Голова правління Асоціації правників Росії Володимир Груздєв раніше уточнював, що цей закон застосовуватимуть, наприклад, для вироків Міжнародного кримінального суду (МКС). Окрім рішень МКС, за словами юристів, під обмеження потрапить і можливий трибунал щодо України.

Читайте також: Росія: звинувачені в замаху на телеведучого Соловйова отримали вироки – від 12 років до довічного

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їм закидають відповідальність за вивезення українських дітей на непідконтрольні Києву території. Росія звинувачення у депортації дітей категорично відкидає.

12 грудня російський суд заочно засудив прокурора та вісім суддів МКС до строків від трьох з половиною до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у залученні свідомо невинного до кримінальної відповідальності або незаконному порушенні кримінальної справи, незаконному взятті під варту, а також підготовці до нападу на осіб, які користуються.



