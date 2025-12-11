Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо Рамзана Кадирова

Прокурори Офісу Генерального прокурора передали до суду обвинувальний акт стосовно голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, повідомляє ОГП 11 грудня.

В ході розслідування встановили, що Кадиров організував вторгнення підконтрольних йому підрозділів національної гвардії РФ, міністерства внутрішніх справ РФ по Чеченській Республіці, міністерства оборони РФ на територію України для ведення агресивної війни та захоплення українських територій.

«За його вказівками підпорядковані формування захоплювали населені пункти, жорстоко поводилися з мирними жителями та порушували закони і звичаї війни. Також установлено, що обвинувачений, маючи повну політичну й адміністративну владу в Чеченській Республіці, з метою продовження агресивної війни проти України організовував створення нових військових підрозділів, їх укомплектування, підготовку та фінансування», – йдеться в повідомленні.

Також ОГП вказує на те, що Кадиров у своєму Телеграм-каналі виправдовував і глорифікував збройну агресію Росії, тимчасову окупацію українських територій і причетних до цього російських військових.

Крім того, після удару ЗСУ по військовому об’єкту у чеченському Гудермесі в жовтні 2024 року, Кадиров «у порушення норм міжнародного гуманітарного права наказав не брати українських військовослужбовців у полон – з мотивів помсти та з метою залякування армії України».

«Також встановлено, що з жовтня 2022 року по травень 2025 року обвинувачений, усвідомлюючи ризики ударів Збройних Сил України по військових об’єктах у Чеченській Республіці, організував утримання щонайменше 200 українських військовополонених у місцях дислокації силових підрозділів рф. Це було зроблено з метою використання полонених як «живого щита» для прикриття військових об’єктів від атак. Такі дії відповідно до Римського статуту МКС є воєнним злочином», – зазначає ОГП.





Дії російського посадовця кваліфікували за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування російської агресії, злочин агресії та воєнні злочини.

У серпні 2022 року СБУ повідомила про підозру Кадирову та двом його найближчим поплічникам за статтями про планування й ведення агресивної війни, вчинення умисних дій з метою зміни меж території України та виправдовування російської агресії. За даними слідства, у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій чеченських підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

У вересні 2025 року СБУ також заочно повідомила Кадирову про нову підозру в жорстокому поводженні з українськими військополоненими.



