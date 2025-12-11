Влада і військові РФ піддають українських полонених систематчним тортурам – HRW

Російська влада та військові систематично катують і жорстоко поводяться з українськими військовополоненими, пише в оприлюдненому 11 грудня звіті міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch.

«Такі дії становлять серйозні порушення Женевських конвенцій, що застосовуються під час міжнародних збройних конфліктів, і є воєнними злочинами. Будь-які тортури щодо затриманих – військовополонених, цивільних або будь-кого іншого – суворо заборонені міжнародним правом і можуть становити злочин проти людяності», – вказують правозахисники.

Вони повідомляють, що провели сотні інтерв’ю з колишніми військовополоненими, і зібрані свідчення вказують на те, що фізичні та психологічні тортури щодо військовополонених є широко поширеною практикою, спрямованою на знищення почуття власної гідності та самосвідомості полонених. Росія утримує тисячі українських військовополонених у жахливих умовах, позбавляючи їх належного харчування, медичної допомоги та елементарних засобів гігієни, додають у Human Rights Watch.

«Систематичне застосування російською владою тортур щодо українських військовополонених є огидним і становить серйозне порушення основних гарантій міжнародного гуманітарного права, – заявила Холлі Картнер, заступниця програмного директора Human Rights Watch. – Військовополонені в російському полоні щодня стикаються з небезпечними для життя катуваннями. Всі відповідальні за ці злочини мають бути притягнуті до відповідальності».

Колишні військовополонені регулярно повідомляють про жорстоке поводження в численних місцях утримання в Росії та на окупованих Росією територіях України. Вони розповідали про жорстокі побиття, примусове тримання в болісних позах протягом тривалого часу, позбавлення сну, інсценовані страти, застосування електрошоку та нацьковування на них собак. За їхніми словами, тортури починалися від моменту їхнього захоплення в полон і тривали протягом усього періоду тримання в таборах та місцях позбавлення волі.



