Акція «Порожні стільці» у Києві – нагадування про ув’язнених через війну українців

Щорічна правозахисна акція «Порожні стільці» на підтримку журналістів, письменників, діячів культури та правозахисників, що зникли безвісти, були ув’язнені чи перебувають у неволі через війну Росії проти України, відбулася на Софійській площі в центрі Києва 15 листопада 2025 року.Організаторами події були Український ПЕН та Центр громадянських свобод
1 Щорічна правозахисна акція «Порожні стільці» на підтримку журналістів, письменників, діячів культури та правозахисників, що зникли безвісти, були ув’язнені чи перебувають у неволі через війну Росії проти України, відбулася на Софійській площі в центрі Києва 15 листопада 2025 року.

Організаторами події були Український ПЕН та Центр громадянських свобод
В акції «Порожні стільці» взяли участь звільнені з неволі – Микола Семена, Владислав Єсипенко, Максим Буткевич, Дмитро Хилюк, Леніє Умєрова, Юлія «Тайра» Паєвська. Київ, 15 листопада 2025 року.На фото журналісти: оглядач Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Микола Семена (праворуч) та фрилансер Крим.Реалії Владислав Єсипенко (у центрі)
2 В акції «Порожні стільці» взяли участь звільнені з неволі – Микола Семена, Владислав Єсипенко, Максим Буткевич, Дмитро Хилюк, Леніє Умєрова, Юлія «Тайра» Паєвська. Київ, 15 листопада 2025 року.

На фото журналісти: оглядач Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Микола Семена (праворуч) та фрилансер Крим.Реалії Владислав Єсипенко (у центрі)
Леніє Умєрова, Максим Буткевич та Дмитро Хилюк на акції «Порожні стільці» у Києві, 15 листопада 2025 року. Їхні стільці вже не порожні, правозахисників звільнено
3 Леніє Умєрова, Максим Буткевич та Дмитро Хилюк на акції «Порожні стільці» у Києві, 15 листопада 2025 року. Їхні стільці вже не порожні, правозахисників звільнено
Захід об’єднав зусилля людей, які підтримують Україну і борються за звільнення незаконно увʼязнених цивільних та військовополонених. Київ, 15 листопада 2025 року
4 Захід об’єднав зусилля людей, які підтримують Україну і борються за звільнення незаконно увʼязнених цивільних та військовополонених. Київ, 15 листопада 2025 року
Юлія «Тайра» Паєвська на акції «Порожні стільці», Київ, 15 листопада 2025 року.Учасники розповіли історії зниклих безвісти, незаконно ув’язнених і полонених українських авторів, митців та правозахисників
5 Юлія «Тайра» Паєвська на акції «Порожні стільці», Київ, 15 листопада 2025 року.

Учасники розповіли історії зниклих безвісти, незаконно ув’язнених і полонених українських авторів, митців та правозахисників
День ув’язненого письменника, або День порожніх стільців (Empty Chair Day) відзначається 15 листопада за ініціативою Міжнародного ПЕН. З 2018 року Український ПЕН спільно з Центром громадянських свобод організовує цього дня правозахисну акцію, щоб нагадати українцям і світу про письменників, митців і всіх українців, які не можуть бути цього дня з нами через російську агресію
6 День ув’язненого письменника, або День порожніх стільців (Empty Chair Day) відзначається 15 листопада за ініціативою Міжнародного ПЕН. З 2018 року Український ПЕН спільно з Центром громадянських свобод організовує цього дня правозахисну акцію, щоб нагадати українцям і світу про письменників, митців і всіх українців, які не можуть бути цього дня з нами через російську агресію
За даними Інституту масової інформації, сьогодні в ув’язненні перебувають щонайменше 26 цивільних українських медійників та один журналіст-комбатант. Проте правозахисні організації досі отримують повідомлення про переслідування журналістів на окупованих територіях та їхнє увʼязнення
7 За даними Інституту масової інформації, сьогодні в ув’язненні перебувають щонайменше 26 цивільних українських медійників та один журналіст-комбатант. Проте правозахисні організації досі отримують повідомлення про переслідування журналістів на окупованих територіях та їхнє увʼязнення
Загалом 119 медійників загинули з початку повномасштабного російського вторгнення, за даними Інституту масової інформації. З них 15 – під час виконання професійних обов’язків, 14 – як цивільні жертви й 90 – як учасники бойових дій
8 Загалом 119 медійників загинули з початку повномасштабного російського вторгнення, за даними Інституту масової інформації. З них 15 – під час виконання професійних обов’язків, 14 – як цивільні жертви й 90 – як учасники бойових дій
За даними Офісу Уповноваженого з прав людини, майже 16 тисяч незаконно ув'язнених цивільних нині утримуються в Росії та на тимчасово окупованих територіях, хоча справжня цифра може бути в рази більшою. Водночас у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин станом на кінець вересня 2024 року є дані про понад 70 тисяч людей.На фото звільнені з неволі Владислав Єсипенко, Юлія «Тайра» Паєвська, Леніє Умєрова, Максим Буткевич, Дмитро Хилюк (зліва направо). Київ, 15 листопада 2025 року.
9 За даними Офісу Уповноваженого з прав людини, майже 16 тисяч незаконно ув'язнених цивільних нині утримуються в Росії та на тимчасово окупованих територіях, хоча справжня цифра може бути в рази більшою. Водночас у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин станом на кінець вересня 2024 року є дані про понад 70 тисяч людей.

На фото звільнені з неволі Владислав Єсипенко, Юлія «Тайра» Паєвська, Леніє Умєрова, Максим Буткевич, Дмитро Хилюк (зліва направо). Київ, 15 листопада 2025 року.
