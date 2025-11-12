ЄС підготував санкції проти росіян, причетних до катувань Вікторії Рощиної та інших українців

Європейський Союз підготував санкції проти десяти громадян Росії, причетних до катувань українських військовополонених, жорстокого поводження із в’язнями, а також до політично мотивованих переслідувань журналістів, правозахисників і представників опозиції.

Серед них – керівники таганрозького СІЗО, де загинула українська журналістка Вікторія Рощина. Відповідний проєкт постанови Ради ЄС опинився у розпорядженні Радіо Свобода, ухвалити рішення планується наступного тижня.

Зокрема, до санкційного списку планується внести:

Андрія Полякова , начальника управління Федеральної служби виконання покарань РФ по Ростовській області, відповідального за умови утримання у СІЗО-1, СІЗО-2 та колонії №12, де українські полонені зазнавали побиттів, катувань, голоду і відсутності медичної допомоги. Саме в підконтрольному йому СІЗО-2 у Таганрозі внаслідок знущань загинула українська журналістка Вікторія Рощина

Андрія Михайліченка, заступника начальника з безпеки СІЗО-2 у Таганрозі, який, за даними ЄС, причетний до систематичних катувань. «Щонайменше 15 ув'язнених загинули внаслідок жорстокого поводження у цій установі, серед них – українська журналістка-розслідувачка Вікторія Рощина», – йдеться в обгрунтуванні санкцій

Андрія Сапицького, заступника начальника того ж СІЗО-2 з кадрових та виховних питань, відповідального за ті самі порушення – катування, відсутність належних умов утримання і медичної допомоги

Олександра Штода, директора того ж СІЗО-2 у Таганрозі, під керівництвом якого відбувалися систематичні тортури українських військовополонених і цивільних

Тімура Вахрамєєва, суддю Басманного районного суду Москви, який ухвалював вироки у політично мотивованих справах проти російських журналістів Кирила Мартинова, Дмитра Колезєва, активістки Люсі Штейн та інших представників незалежної преси й громадянського суспільства

Зокрема, він також продовжував строк тримання під вартою адвокатів Вадима Кобзєва й Олексія Ліпцера, а також журналістів Костянтина Габова та Сергія Кареліна у політично вмотивованих справах проти соратників Олексія Навального.

Крім того, на початку 2023 року, обіймаючи посаду мирового судді у Таганському районі Москви, Вахрамєєв також відігравав активну роль у притягненні до відповідальності міжнародних компаній, зокрема Wikimedia та Google, за відмову видаляти факти про російську війну проти України, пояснюється у санкціях.

Артемія Тєльмінова, слідчого Слідчого комітету РФ, який вів справи проти соратників Олексія Навального, зокрема журналістів Антоніни Фаворської, Ольги Комлевої, Костянтина Габова і Сергія Кареліна, а також адвокатів Вадима Кобзєва й Олексія Ліпцера

«Виступаючи за застосування або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він активно сприяв зусиллям російського режиму, спрямованим на придушення інакодумства в країні», – йдеться у чернетці документа

Бориса Кожевнікова, заступника голови Апеляційного військового суду Росії, що залишив у силі вирок колишньому депутату Олексію Горінову, засудженому до трьох років колонії за висловлювання про війну проти України

«Вирок ґрунтувався на висловлюваннях Горінова в розмові з іншими ув’язненими, у яких він нібито визнав, що Крим є українською територією, а полк «Азов» входить до складу ЗСУ», – йдеться в чернетці документа.

Максима Паніна, суддю Апеляційного військового суду, який також розглядав апеляцію Горінова та інші політичні справи, зокрема проти активістки Олени Котеночкіної та Енвера Кроша, Ріната Алієва й Вілена Темерьянова – кримських татар, «обвинувачених у нібито причетності до ісламської організації, забороненої в Росії»

Світлану Ригалову, прокурорку управління прокуратури Володимирської області, яка здійснювала обвинувачення проти Олексія Горінова за висловлення думки про Крим і війну проти України.

, прокурорку управління прокуратури Володимирської області, яка здійснювала обвинувачення проти Олексія Горінова за висловлення думки про Крим і війну проти України. Марину Ушакову, суддю цього ж суду, яка відхилила апеляцію Олексія Горінова, а також підтримала вироки за звинуваченням у «виправданні тероризму» щодо кількох росіян, яких засудили за дописи у соцмережах чи приватні розмови щодо вибуху на Кримському мосту

За даними документа, всі десять осіб «відповідальні за серйозні порушення прав людини, репресії проти громадянського суспільства та дії, що серйозно підривають верховенство права в Росії».

Після офіційного ухвалення рішення ЄС їхні активи в Європі буде заморожено, а в’їзд до країн Євросоюзу заборонено.

29 квітня 2025 року міжнародний проєкт Viktoriia Project оприлюднив розслідування щодо смерті Вікторії Рощиної, яка співпрацювала з багатьма виданнями, в тому числі і з Радіо Свобода. Згідно з ним, тіло, яке, за даними експертизи, належить Рощиній, має численні сліди катувань і сліди розтину.

У жовтні 2024 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.

У вересні 2025 року журналістам проєкту Слідство.Інфо вдалося встановити, що Рощина загинула в СІЗО №3 у Кізелі в Пермському краї РФ 19 вересня 2024 року. Журналістку незаконно утримували у тюрмах РФ понад рік. Її перевезли до Кізела за 8 днів до загибелі.





