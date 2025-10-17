Росгвардійця заочно засудили до довічного ув’язнення за участь у катуванні жителів Херсона

Правоохоронці встановили особу та довели провину 20-річного російського військового у справі про воєнні злочини проти жителів окупованого Херсона. Про це повідомили Національна поліція та Офіс генерального прокурора 17 жовтня.

За даними поліції, військовослужбовець 50-ої окремої бригади оперативного призначення федеральної служби військ Національної гвардії РФ під час окупації Херсона виконував обов’язки конвоїра у катівні, створеній російськими загарбниками. Її влаштували в будівлі захопленого ізолятора тимчасового тримання обласного главку поліції.

«Під час виконання своїх «обов’язків» фігурант не лише забезпечував нелегальне ув’язнення цивільних осіб, а й застосовував до них нелюдяне поводження», – зазначає Нацполіція.

Правоохоронці встановили чотирьох цивільних херсонців, яких у різні періоди під час окупації незаконно ув’язнювали в цій катівні. Чоловіків обмежували в їжі та воді, не надавали предметів гігієни й можливості прийняти душ, тримали в антисанітарних умовах, непридатних для тривалого перебування людини.





«Незаконно утримуваних у камерах ув’язнення херсонців охороняв фігурант. Також він здійснював конвоювання затриманих на допити. При цьому російський нацгвардієць під час супроводження потерпілих застосовував до них психологічне та фізичне насильство. У кабінетах для допитів у мирних жителів окупанти із застосуванням тортур та катувань намагалися вибити зізнання щодо причетності до співпраці із ЗСУ або дізнатися інформацію про учасників територіальної оборони та інших патріотично налаштованих містян», – йдеться в повідомленні.

Також, уточнює Нацполіція, в ніч із 17 на 18 червня 2022 року конвоїр разом із кількома іншими військовими РФ увійшли до однієї з камер. Окупанти почали бити 42-річного херсонця, а фігурант у цей час наглядав за катуванням та спостерігав за двома іншими незаконно утримуваними. Внаслідок побиття потерпілий чоловік помер.

Дії росгвардійця кваліфікували за статтями про пособництво в жорстокому поводженні з цивільними, поєднаному з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни:

«Наразі судовий розгляд справи завершений, російський кат визнаний винним і заочно засуджений до довічного позбавлення волі».

Офіс генерального прокурора уточнює, що провадження щодо двох із російських військових, які побили ув’язненого до смерті, виділили в окреме провадження, обвинувальні акти вже направили до суду.

ОГП також повідомляє про ідентифікацію ще двох рсійських військових, які катували поліцейського під час окупації Ізюма на Харківщині. За їхніми даними, вони викрали дільничного офіцера поліції в травні 2022 року й катували його протягом кількох днів. Його змусили розкрити місце, де він сховав свій службовий пістолет, після чого відпустили.

Двом військовим 27 окремої мотострілецької бригади 1 танкової армії західного воєнного округу РФ заочно повідомили про підозру в жорстокому поводженні з цивільними й оголосили в розшук.

Українські цивільні та військові регулярно повідомляють про катування в російському полоні. У вересні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вихід Росії з Європейської конвенції із запобігання катуванням свідчить, що катування і нелюдське поводження є «системною практикою Кремля».