Суд у Росії засудив 15 полонених українців із «Айдару» до термінів від 15 до 21 року в колонії

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив вирок у справі 15 українських військовополонених, яких російська влада звинуватила в участі в терористичній організації, насильницькому захопленні влади та проходженні навчання з терористичною метою. Про це повідомляє пресслужба суду, передає канал «Настоящее время».

Суд призначив їм такі терміни:

Віталія Грузинова, Романа Недоступа та Сергія Калінченка засудили до 21 року колонії суворого режиму

Микола Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачний, Сергій Нікітюк, Олександр Таранець та Владислав Єрмолінський – 20 років

Володимир Макаренко та Ігор Гайоха – 18 років

Андрій Шолік, Віталій Крохалев та В’ячеслав Байдюк – 16 років

Дмитро Федченко – 15 років

За даними російського видання «Медіазона», в цій же справі проходили дві жінки – медикині Лілія Прутян та Марина Міщенко, які повернулися до України в рамках обміну полоненими. Звинувачення проти них виділили в окреме провадження. В окреме провадження також виділено кримінальну справу проти Євгена П’ятигорця, прокуратура ще не запросила йому терміну покарання.

Видання зазначає, що звинувачення проти кожного з полонених базувалося лише на тому, що він служив у батальйоні «Айдар», якихось конкретних воєнних злочинів жодному з підсудних не закидали.





У матеріалах справи йдеться, що Шолік, Байдюк, Крохалев, Федченко, Чуприна, Грузинов, Радченко, Забайрачник, Нікітюк, Гайоха, Таранець, Макаренко, Недоступ, Єрмолинський, Калинченко вступили до батальйону «Айдар» і нібито «брали участь у терористичній діяльності, пов'язаній з терористичною діяльністю ладу ДНР». Деякі з них проходили військову підготовку, що звинувачення визнало «навчанням у терористичних цілях».

Українські військовополонені на суді розповідали про тортури під час слідства на території Донеччини, підконтрольній угрупованню «ДНР». У жовтні 2024 року засідання у справі повністю закрили, пославшись на «резонанс» та «загрози учасникам процесу».

Один із російських адвокатів, який побажав залишитися невідомим, раніше казав «Настоящему времени», що судовий процес над бійцями «Айдару» порушує міжнародне право. Адвокати стикаються із серйозними перешкодами у своїй роботі, в тому числі обмеженим доступом до підзахисних, що підриває принципи справедливого судового розгляду.

У Росії регулярно виносять вироки з тривалими термінами ув’язнення українським полоненим. Служба безпеки України зазначала в одній із таких справ, що українські військові є комбатантами збройного конфлікту. У разі потрапляння в полон вони мають статус військовополонених і не можуть бути ув’язнені за участь у бойових діях.



