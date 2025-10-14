«Повертаються додому в чорних пакетах»: новий призов до армії РФ в окупації

1 жовтня на окупованих територіях України розпочався осінній призов до російської армії. За кілька днів до цього, 29 вересня, президент Росії Володимир Путін підписав відповідний указ про проведення військового призову на строкову службу. Цей процес триватиме до 31 грудня. Загалом російська влада планує призвати 135 тисяч людей віком від 18 до 30 років.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» докладніше дізнавався про те:

Як відбувається призов до російської армії в окупації?

Що чекає на строковиків під час проходження служби і які є ризики?

Наскільки Росія зацікавлена у залученні жителів окупованих територій до своєї армії і з якою метою це робить?

Раніше, 24 вересня цього року, російська Державна дума у першому читанні схвалила законопроєкт про проведення призову до армії протягом усього року – з 1 січня до 31 грудня. Якщо його ухвалять в цілому, то, починаючи з 2026 року, російські призовні комісії працюватимуть постійно.

У Центрі національного спротиву зазначили, що термін служби у російській армії залишається 12-місячним, а призовників, в тому числі з окупованих територій, запевняють, що їх не відправлятимуть на фронт. Але практика інша, наголошують у підпіллі.

За їхніми даними, «учорашні строковики опиняються в окопах на українській землі. Чоловіків з окупованих територій Кремль трактує як додатковий ресурс і примушує йти до військкоматів через роботодавців, лікарні чи блокпости».

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів «Новинам Приазов’я», що жителі окупованих територій усвідомлюють ризики, пов'язані зі строковою службою в російській армії. І подекуди шукають способи її уникнути.

Хто може, той купує довідки, хто не може – виїжджає

«Чому я кажу, що повертається Радянський Союз? Тому що намагаються випускників шкіл або вивозити з окупованих територій і взагалі з Росії, або купляють якісь довідки (медичні) для того, щоб вони не йшли служити. Хоч окупанти й кажуть, що призовників вони не використовують у бойових діях, а вони знаходяться і проходять військовий вишкіл в тилу, але ми розуміємо, що будь-яка військова ціль є законною ціллю для українських Збройних сил, і де б вони не перебували, можуть і будуть потрапляти під удар наших (українських) Збройних сил. Це всі розуміють на окупованих територіях. Отже, хто може, той купує довідки, хто не може – виїжджає», – пояснив він.

«Життєві обставини змушують воювати»

Жителі сіл зазвичай перебувають у більш скрутному фінансовому становищі, ніж жителі міст, зазначив Хлань. Бувають випадки, коли чоловіки підписують контракти на службу в російській армії, і не лише з фінансових причин, каже депутат.

«Тих, кого привозять потім в пакетах, – це здебільшого ті, хто підписує контракти. Контракти, треба визнати, дійсно підписують. Роблять це з різних причин, хтось підписує для того, щоб уникнути ув'язнення у якихось корупційних, бандитських справах, і від того, що немає роботи, немає жодних статків, немає можливості себе утримувати. Здебільшого це стосується якраз жителів сіл, невеличких населених пунктів.

Це одна з тактик окупантів – доводити людей просто до того стану, коли вони не можуть годувати себе, і єдиний вихід в них – підписувати контракти і йти воювати проти українців», – переконаний він.

«Всі, хто залишився, під загрозою»

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів «Новинам Приазов'я», що на окупованій території Запорізької області чоловіків призовного віку залишилося вже набагато менше, ніж було раніше.

Якщо свого часу людина отримала паспорт РФ, вона на 99% – під загрозою

«Ті, хто залишився в окупації, реально під загрозою. Тому що свого часу окупанти проводили тотальну паспортизацію для того, щоб цих людей називати громадянами РФ і щоб вони підлягали призову. Способів захиститися від призову, способів захиститися від примусових заходів в цих чоловіків практично немає.

Якщо свого часу людина отримала паспорт РФ, була влаштована на роботу, відповідно вона пройшла через військово-обліковий стіл, простіше кажучи, через оновлення даних, що там в них є обов'язковим, то сьогодні ця людина буде на 99% під загрозою», – пояснив він.

Так зване «добровільне» підписанням контракту на службу в російській армії, на окупованих територіях також може бути примусовим, зазначив Дудукалов. Чоловіки здебільшого розуміють, що це «квиток в один кінець», додав посадовець.

«Зважаючи на те, що призов триває весь жовтень, весь листопад і весь грудень, в окупантів є три місяці для того, щоб продовжувати затягувати гайки підприємствам, установам, організаціям, в яких є працівники, у яких є обліковані люди, для того, щоб застосовувати свої формально примусові заходи щодо поставлення на облік людей і щодо взагалі розшуку тих, хто їх цікавить.

Місцеві намагаються цього всіма способами уникати. Вони розуміють, що один крок в будь-які погони, в армію – це крок в один кінець. Полон або поранення – це в найкращому випадку, що тобі світить. Всі розуміють, що це смерть», – наголошує Дудукалов.

Як ховаються від призову?

Директор Маріупольського телебачення Микола Осиченко розповів «Новинам Приазов’я», що у цьому місті, як і в багатьох інших населених пунктах в окупації, місцеве населення не має стабільної роботи і перспектив. Тому можуть зголоситися піти на службу до російської армії.

«Якщо брати той самий Маріуполь, до 2022 року дуже багато людей – десятки тисяч працювали в металургії – хтось на «Азовсталі», хтось на ММК ім. Ілліча, хтось у підрядних конторах, які обслуговували це. Тобто, то були десятки тисяч людей. Зараз цього немає. Зараз там єдине місце роботи, де ти можеш бути – це будівництво іпотечного житла для росіян, для нових, так скажімо, маріупольців. Через нестачу води будівництво зупиняється. Тому роботи все менше, менше, менше. Але тут же є такі собі рекрутери, які тобі кажуть: «Слухай, в тебе немає роботи, а у нас є контракт з Міноборони Росії. Пішли!» І люди йдуть, тому що немає ані перспектив, ані роботи, ані коштів, нічого немає», – каже журналіст.

За його словами, є ті, хто переховується від призову до російської армії, такі «схеми» діють за гроші, розповідає Осиченко.

Зважаючи на те, що зараз там всім потрібно мати російський паспорт, то заховати дитину вже не так-то легко

«Є люди, і їх дуже багато, які переховують дітей. Є такі, але вони про це не кажуть нікому. Ще у 2022 році у Донецьку, в Макіївці проходила тотальна мобілізація, коли з вулиць міст просто затягували в автівки. Дехто там 7-8 місяців був просто вдома, не виходячи. Тому що сусіди тебе можуть здати, а дітей 18-20 років вивозили на територію Росії в автівках військової комендатури «ДНР» збройне угруповання, яке підтримує Росія і яке визнане в Україні терористичним за 5-6 тисяч доларів. Зараз таке теж є, коли за гроші ти можеш якось його вивезти. Але ж, зважаючи на те, що зараз там всім потрібно мати російський паспорт, то заховати дитину вже не так-то легко. Тобто це повністю переводити дитину на нелегала», – поділився Осиченко інформацією з окупації.

Загалом молодь на окупованих територіях готують до служби в російській армії ще з дитячого садочка, зазначив Осиченко. Тому надалі російська пропаганда може впливати на місцеве населення дедалі більше.

Людей від 18 років мобілізують – і потім вони приїжджають додому в чорних пакетах

«Коли Путіну щось стукне, це може бути через місяць, це може бути завтра, це може бути через два роки, він всю цю молодь кине на штурми, тому що там вже є «Молода гвардія», піонери, там молодь готують до бойових дій. Є випадки, коли мені люди пишуть з сіл навколо Маріуполя, там за повістками людей від 18 років та вище призивають, мобілізують і потім вони приїжджають додому в чорних пакетах. Це поки не масово, але воно є», – розповів медійник.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Знищують українське чоловіче населення»

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів «Новинам Приазов’я», що левову частку втрат російської армії становлять саме жителі окупованих територій України, зокрема зі сходу.

«Щільність населення там досить висока, в тому числі чоловічого, які залишилися на окупованих територіях. Вони (російська влада) прекрасно розуміють, що ліпше мобілізовувати на окупованих територіях, ніж проводити мобілізаційні заходи на території РФ. Чи то призов, чи то часткова мобілізація. Таким чином РФ вирішує для себе питання поповнення особового складу і зниження соціальної напруги безпосередньо у своїй країні у зв'язку з колосальними втратами», – зауважив він.

Також шляхом залучення жителів захоплених регіонів до російської армії окупанти вирішують ще одне своє завдання – заміщення населення на цих територіях, додав Снєгирьов.

Закріплення за собою окупованих територій, в тому числі за рахунок знищення місцевого населення

«Відбувається знищення чоловічого населення, яке умовно навіть вважається українським, і заміщення його коштом або гастарбайтерів – громадян середньоазійських держав, або відповідно громадян РФ в їхньому класичному розумінні. Причому варто зауважити, що це фактично колоніальний характер війни. Закріплення за собою окупованих територій, в тому числі за рахунок знищення у фізичному сенсі цього слова місцевого населення, в першу чергу чоловічого, тобто того населення, яке може організуватися для спротиву окупаційній армії. А це свідчення того, що окупанти не довіряють місцевому населенню», – зазначив експерт.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з осіннім призовом, який проводить Росія на окупованих територіях. В українському відомстві зазначили, що примус до служби у Збройних силах Росії є воєнним злочином.

У МЗС вважають, що Кремль обов'язково використає примусово призваних українців як «як гарматне м’ясо» у війні проти України, що наражає їх на смертельну небезпеку. Тому у відомстві закликали жителів окупованих територій всіляко уникати призову.

Також у МЗС наголосили, що призовники мають повне право не виконувати та саботувати указ російського президента. У разі залучення до війни проти України міністерство закликало скористатися можливістю порятунку завдяки проєкту «Хочу жить» та добровільно здатися Силам оборони України.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)