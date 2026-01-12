Через російський удар загинула жителька Херсона

Російські війська вчергове атакували Херсон, повідомляє місцева влада 12 січня.
Як заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, армія Росії близько 13:40 атакувала Дніпровський район міста:
«Внаслідок обстрілу смертельні поранення дістала 79-річна жінка».
Херсонщина, зокрема її обласний центр, щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
