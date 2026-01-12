Доступність посилання

Новини | Суспільство

Через російський удар загинула жителька Херсона

Наслідки російської атаки на Херсон, грудень 2025 року
Наслідки російської атаки на Херсон, грудень 2025 року

Російські війська вчергове атакували Херсон, повідомляє місцева влада 12 січня.

Як заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, армія Росії близько 13:40 атакувала Дніпровський район міста:

«Внаслідок обстрілу смертельні поранення дістала 79-річна жінка».

Херсонщина, зокрема її обласний центр, щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди.

Читайте також: ОВА: житель Херсона загинув через вибуховий пристрій

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


