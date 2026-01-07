ОВА: житель Херсона загинув через вибуховий пристрій

Чоловік загинув через детонацію вибухового пристрою в Корабельному районі Херсона, заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 7 січня.

За його даними, 73-річний місцевий житель знайшов невідомий предмет на вулиці та заніс його до будинку.

«Там він вибухнув, через що херсонець дістав смертельні травми. Мої співчуття рідним і близьким», – заявив Прокудін.

Він нагадав про важливість дотримання правил мінної безпеки. Голова області попросив місцевих жителів не чіпати підозрілі предмети та повідомляти про них рятувальникам або поліцейським.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.



