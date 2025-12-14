ДСНС: житель Харківщини загинув через підрив на вибухонебезпечному предметі

Житель Куп’янського району загинув через підрив на вибухівці, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 14 грудня.

«На території Шевченківської громади, в селі Мирне, місцевий мешканець, чоловік 1950 року народження підірвався на вибухонебезпечному предметі (тип встановлюється). Подія сталася у лісосмузі. Чоловік загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

Служба наголошує, що територія Харківщини залишається небезпечною через велику кількість вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники закликають громадян уникати лісосмуг і полів, не торкатися підозрілих предметів та в разі їх виявлення негайно звертатися до ДСНС та поліції.

Читайте також: «Як вона спала, обіймаючи іграшку, так її й знайшли». Історії дітей, яких Росія вбила у Полтаві

За даними Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, від початку повномасштабної війни до 1 грудня в Україні через російські міни та вибухонебезпечні пристрої постраждали 1 374 людини, в тому числі 140 дітей.

На початку квітня 2025 року Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.







