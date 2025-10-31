Поліція: на прикордонні Житомирщини на вибухових пристроях підірвалися дві автівки, є загиблі та поранені

На прикордонні Житомирщини на вибухових пристроях підірвалися дві автівки, загинули п’ятеро людей, ще троє – поранені, повідомляє поліція Житомирської області.



«31 жовтня в лісових масивах на півночі області внаслідок наїзду транспортних засобів на вибухові пристрої загинули пʼятеро людей, ще троє – зазнали травм. Попередньо встановлено, що в обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

За даними поліції, у першому випадку поліцейські встановили, що місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухались уздовж державного кордону для проведення запланованої вирубки лісу – вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення, автомобіль натрапив на вибуховий пристрій.

«У результаті загинули п’ятеро чоловіків, жителів місцевої громади, віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків, 25 і 40 років, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні», – зазначається в повідомленні.

Цього ж дня, як повідомляють житомирські правоохоронці, надійшло повідомлення про ще один вибух у лісовому масиві – за попередніми даними, 55-річний та 32-річний жителі Коростенщини, здійснюючи перевезення лісопродукції на автомобілі ЗІЛ, наїхали на міну. Унаслідок вибуху молодший із чоловіків отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За даними МВС, в Україні «потенційно замінованими» залишаються 144 тисячі квадратних кілометрів