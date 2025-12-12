Поліція та СБУ затримали трьох осіб у справі про теракт у Києві

Співробітники поліції Києва та Служби безпеки України затримали трьох осіб у справі про терористичний акт у Дарницькому районі столиці, внаслідок якого загинув нацгвардієць і зазнали поранень ще четверо людей. Про це йдеться в повідомленні поліції 12 грудня.

«Зловмисники за вказівкою так званого «куратора» виготовили саморобні дистанційні вибухові пристрої та заклали їх на маршруті патрулювання правоохоронців. Внаслідок першого вибуху загинув військовослужбовець Нацгвардії та було травмовано ще двох людей, серед яких його напарник та охоронець будівельного майданчика, а внаслідок другого вибуху було поранено двох поліцейських, які прибули на виклик», – указано в повідомленні.

За інформацією очільника столичної поліції Дмитра Шумейка, правоохоронці упродовж декількох годин встановили, що до вчинення теракту причетні троє чоловіків віком 23,25 та 27 років, які приїхали до столиці на заробітки.

«Один із фігурантів у месенджері отримав «завдання» від так званого куратора з РФ про необхідність здійснити теракт у столиці в обмін на грошову винагороду. Відтак ділки виготовили саморобні вибухові пристрої та за вказівкою ворожих спецслужб замаскували їх у сміття на маршруті патрулювання правоохоронців, а також розмістили поблизу мобільні телефони, які транслювали відео в режимі реального часу. Коли наряд Національної гвардії наблизився до пастки, влаштованої зловмисниками, відбувся вибух, унаслідок якого один з них загинув, а інший отримав поранення. Також травмувався охоронець будівельного майданчика, який перебував неподалік. У той час, коли на місце події прибули поліцейські та медики – відбувся другий підрив, у результаті якого отримали поранення двоє патрульних поліцейських. Наразі вони перебувають у лікарні», – розповів Шумейко.

Правоохоронці вказують, що затримали фігурантів в орендованій квартирі у столиці та вилучили речові докази, що вказують на їхню причетність до вчинення злочину. Досудове розслідування здійснюється СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – терористичний акт, який призвів до загибелі людини. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.