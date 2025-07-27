«Юні диверсанти Кремля»: як вербують молодь для терактів у Європі

Структури, пов’язані з Росією або безпосередньо з російськими спецслужбами, дедалі частіше наймають молодь за кордоном для терактів і диверсій в інтересах Росії, нерідко використовуючи цих найманців «втемну». Географія диверсій, які таким чином були проведені за останні кілька років, обширна – від Лондону до країн Балтії. Ексочільник НАТО Єнс Столтенберґ зазначає, що Росія свідомо займається підривом громадського порядку в країнах Заходу. Про це інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Березень 2024 року. У Лондоні відбувається велика пожежа на складі обладнання для супутникового інтернету Starlink, який належить українському бізнесмену. Підприємець пов’язаний із постачанням допомоги Києву.

Невдовзі після інциденту англійські слідчі побачили в справі російський слід. А в липні 2025 року було оголошено офіційно: підпал був здійснений п’ятьма молодими жителями Великої Британії за замовленням російської «ПВК Вагнер». Усім засудженим було приблизно по 20 років, серед них був у тому числі 20-річний литовець Угнюс Ашмяна.

Складом зі Starlink група не збиралася обмежитися: також молоді люди мали намір підпалити ресторан і винний магазин російського бізнесмена Євгена Чичваркіна, який займає опозиційну позицію щодо Кремля і допомагає Україні. Підприємця, за даними слідчих, молодим людям замовили приспати й викрасти.

Це не єдиний випадок за останні місяці, коли до диверсійної роботи в інтересах Росії в Європі були залучені дилетанти, а не кадрові офіцери спецслужб. Глава антитерористичної поліції Лондону Домінік Мерфі відзначає певну закономірність: за його словами, російським спецслужбам після отруєння Сергія Скрипаля стало складніше використовувати агентів на території Великої Британії, і саме тому вони почали вдаватися до використання найманців-дилетантів.

Вони диверсифікували свої підходи – тепер виходять на відносно молодих людей

«Я вважаю, що з 2018 року і після зміни реакції на загрози з боку держав, особливо з боку Росії, а також Ірану та інших, ми зробили Британію ворожим середовищем для діяльності цих урядів. Однак у результаті вони диверсифікували свої підходи і тепер виходять на відносно молодих людей, щоб ті діяли від їхнього імені як посередники, виконуючи поставлені завдання», – зауважує він.

За словами співробітників європейської розвідки, більшість диверсантів у Європі, яких останнім часом звинувачують у роботі на Росію, є іноземцями, у тому числі українцями. Серед них – представники молоді без кримінального минулого: їх часто наймають за кілька тисяч доларів.

У ході розслідування встановлено, що безпосередніми виконавцями підпалу IKEA були молоді люди віком до 20 років

Одним із найгучніших випадків таких диверсій в інтересах Росії в країнах Балтії став підпал торгового центру IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року. За словами влади, тоді лише щасливим збігом обставин вдалося уникнути повного знищення магазину.

«У ході попереднього розслідування було встановлено, що безпосередніми виконавцями підпалу IKEA були молоді люди віком до 20 років. Один із них, який постав перед судом, був неповнолітнім. Можу сказати, що обидва злочинці є громадянами України», – зазначив литовський прокурор Артурас Урбяліс.

Іншим епізодом став випадок із 20-річним колумбійцем, який, як вважають литовські слідчі, на замовлення Росії готував теракт у литовському місті Шяуляй – проти компанії UAB TVC Solutions, що постачає безпілотники в Україну. Молодого чоловіка на ім’я Рамос Сантос нещодавно затримали в Колумбії: він виріс у Росії і справді нещодавно перебував у Литві. Слідство вважає, що він міг створити цілий осередок для підготовки диверсій у Європі.

Спецслужби Литви вважають, що Кремль за допомогою таких диверсій воює проти всього Заходу. За даними Associated Press, з початку повномасштабної війни Росії проти України в Європі було виявлено щонайменше 70 подібних інцидентів, пов’язаних із Кремлем. І лише минулого року було зафіксовано 12 випадків підпалів і вибухів, де побачили саме «російський слід». Для порівняння: у 2023 році було лише два подібні інциденти, а ще роком раніше – жодного.

Серед об’єктів диверсій у країнах Балтії були й ті, що прямо або опосередковано розповідають про радянські злочини проти жителів цих країн і таким чином суперечать наративам, які поширює Кремль.

Ми спостерігаємо агресивніші й небезпечніші форми шкідливої діяльності, які були призабуті з часів Холодної війни

Так, у Латвії навесні 2024 року підпалили Музей окупації. Винних знайшли й уже засудили, і слідство також встановило, що це було замовлення російських спецслужб. А в липні 2025 року державні обвинувачі Литви завершили розслідування щодо наруги над пам’ятником одному з «лісових братів», лідерові литовського антирадянського опору Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.

«До суду передані троє осіб, які не є громадянами Литви. Двоє з них мають подвійне громадянство – Росії й Естонії, третій – громадянин Росії, – розповідає Рімас Брадунас, старший прокурор Каунаської прокуратури. – У ході розслідування встановлено, що ці особи, діючи в складі організованої групи, виконували завдання спецслужб Російської Федерації, зокрема ГРУ, з метою дестабілізації ситуації в країні».

Спостерігаємо за організованою російськими спецслужбами кампанією ворожих дій – із спробами саботажу, кібератак, підпалів, різних агресивних заходів

«Ми спостерігаємо агресивніші й небезпечніші форми шкідливої діяльності, які були призабуті з часів Холодної війни. У 2024 році в Литві та інших європейських країнах було організовано десятки диверсій проти інфраструктури, яка підтримує Україну, енергетичних, транспортних та інформаційних систем, а також об’єктів історичної пам’яті», – повідомили в Держдепартаменті Литви у зв’язку з цими інцидентами.

Офіційна Москва не коментує окремо кожен випадок диверсій у країнах Заходу й загалом заперечує будь-яку свою причетність до цих злочинів.

Однак колишній генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ переконаний, що Росія свідомо займається підривом громадського порядку в країнах Заходу. Експерти кажуть, що це робиться в тому числі для того, щоб сіяти хаос у суспільстві та послабити підтримку України.

«Ми спостерігаємо за організованою російськими спецслужбами кампанією ворожих дій проти союзників по НАТО на території всього альянсу – із спробами саботажу, кібератак, підпалів, різних агресивних заходів, – наголошує він. – І це не окремі випадки, а складова цілісної кампанії».



