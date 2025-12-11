Вибухи у Дарницькому районі Києва розслідують як теракт – прокуратура

Вибухи у Дарницькому районі Києва розслідують як теракт, повідомляє міська прокуратура.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу, а саме як терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

За даними прокуратури, перший вибух стався, коли двоє нацгвардійців здійснювали патрулювання території, внаслідок чого один з них загинув, ще один нацгвардієць та охоронець майданчика постраждали. Другий вибух пролунав в той момент, коли на місці вже працювали працівники поліції та медики, які прибули на виклик – постраждали двоє працівників поліції.

На цей час відомо, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій, додають у прокуратурі.

Раніше поліція повідомляла, що у Дарницькому районі Києва 11 грудня стався вибух. Було відомо, що внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована.



