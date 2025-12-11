Іран допомагав Росії дронами, а тепер найманцями?

Гольназ Есфандіарі





У Тегерані з’явилися листівки з пропозицією вигідних контрактів чоловікам, які приєднаються до російських військових дій проти України.

Російське посольство в Тегерані заявило, що оголошення, які пропонують іранським чоловікам віком 18–45 років підйомні до 20 000 доларів і близько 2 000 доларів щомісячної зарплати, є фейковими.

Хоча автентичність цих листівок оскаржується Москвою, відомо, що Росія використовує тіньові мережі для вербування тисяч іноземців на війну проти України, зокрема з Близького Сходу, Центральної Азії та Куби.

Іранська служба Радіо Свобода зателефонувала на номер WhatsApp, зазначений у листівках. Невстановлена особа відповіла, що це частина «офіційної» російської кампанії вербування й стверджувала – без доказів, – що вона «координується» з іранською владою.

«Підроблені та злочинні»

Листівки з’явилися в Тегерані останніми днями. Вони стверджують, що Міноборони РФ набирає людей на різні ролі: солдатів, операторів дронів, водіїв.

Рекламують високі зарплати, бонуси, квитки до Росії, безкоштовне житло, медичне забезпечення та комісійні. Хоча оголошення спрямовані на чоловіків, вони також пропонують роботу жінкам із медичною освітою.

Оголошення перською мовою містять контакти: електронну пошту, вірменський номер WhatsApp і Telegram-канал.

Коли Радіо Свобода зв’язалося з номером, дзвінок відхилили. Після голосового повідомлення з проханням надати додаткову інформацію, невідома особа, яка назвала себе «простим адміністратором», відповіла текстом, заявивши, що перебуває в Москві.

Невідома особа сказала, що листівки є частиною «офіційної» російської вербувальної кампанії в Ірані й що іранська влада «про це знає».

Telegram-канал із листівок – Join To Russian Army For Foreigners – публікує дописи російською, англійською, перською та арабською. Він був створений 4 листопада і має понад 2 000 підписників.

В одному дописі російське Міноборони заявляє, що «відкриває двері іноземним громадянам, готовим підписати контракт і служити з честю», і додає: «Ми вітаємо вас, навіть якщо ви не говорите російською».

В іншому дописі – фото двох чоловіків із прихованими обличчями за допомогою смайликів. Підпис: «Наші хлопці з Ірану, ласкаво просимо до Росії». Дата – 7 грудня.

Посольство РФ у Тегерані 9 грудня назвало листівки «підробкою та злочинними за своєю суттю».

«Ані посольство, ані будь-які офіційні структури Російської держави не мають жодного стосунку до цього листа», – йдеться в заяві, яку поширили іранські медіа.

«Добре відома історія»

Джон Гарді, заступник директора Програми Росії у Фонді захисту демократій у Вашингтоні, сказав Радіо Свобода, що не може підтвердити автентичність листівок, але «Росія має добре відому історію вербування іноземців із найрізноманітніших країн для війни в Україні».

За його словами, Росія нерідко шукає новобранців у бідніших країнах і часто відправляє їх на фронт після мінімальної підготовки.

Ніколь Граєвскі з Carnegie Endowment зазначила, що листівки не схожі на типовий стиль Росії: «Незрозуміло, чи автентичні ці матеріали, і чи Росія вдалася б до такого недбало зробленого методу вербування».

Вона додала, що за потреби додаткової робочої сили Росія, ймовірно, діяла б за мовчазної згоди або участі іранської влади.

Іранські чиновники публічно на листівки не реагували.

Підтримання чисельності військ?

Росія нарощує вербування іноземців, намагаючись утримати чисельність своїх військ на тлі зростання втрат в Україні, кажуть експерти.

Україна стверджує, що Москва завербувала щонайменше 18 000 іноземців із 128 країн. Крім того, за даними української розвідки, понад 11 000 північних корейців беруть участь у війні, відповідно до угоди між Москвою й Пхеньяном.

Росія використовує шантаж, підкуп і обман, щоб набирати людей у Кубі, Сирії, Йорданії, Непалі, Індії, Кенії та Центральній Азії, кажуть експерти.

Зростання вербування іноземців свідчить про небажання Росії оголошувати нову мобілізацію після хаотичного призову у вересні 2022 року, який спричинив масову втечу росіян. За оцінками Заходу, російська армія втратила понад мільйон убитими й пораненими від початку вторгнення в Україну в лютому 2022-го.

Іран виглядає очевидним джерелом для вербування. В країні з населенням 88 млн зростає безробіття та бідність через економіку, підірвану санкціями США.

Іран і Росія, попри недовіру та складну історію, також поглибили відносини впродовж останніх років. Ісламська Республіка надала Росії дрони, які Москва використала в Україні.

Іран заперечує усі звинувачення, що продає Росії з початку повномасштабної війни в Україні свої ударні дрони. Однак Тегеран визнав, що до 24 лютого 2022 року продавав їх Росії.

В Ірані живуть мільйони афганських біженців і мігрантів, і російські вербувальники, ймовірно, націлюються на цю маргіналізовану спільноту.

Колишні афганські військові, включно з підготовленим США елітним командуванням, раніше заявляли, що розглядають участь у війні в Україні як найманці.

Троє екскомандирів афганської армії повідомили Associated Press у 2022 році, що Росія прагнула створити «іноземний легіон» і пропонувала зарплати близько 1 500 доларів.