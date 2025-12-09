На мапі DeepState Мирноград де-факто оточений. Чи можливий вихід ЗСУ без великих втрат?

Російська армія де-факто оточила Мирноград, зважаючи на оновлення проєкту DeepState ввечері 8 грудня. На мапі стала «сірою» остання ділянка на захід від міста, через яку йде дорога на Родинське.

Очевидно, що тепер бійці Сил оборони, які залишаються в місті, навіть теоретично не можуть безперешкодно вийти звідти, не вступивши в бій з російськими солдатами.

Підтримка боєкомплектом, провізією і водою тепер можлива виключно важкими дронами і наземними роботизованими комплексами.

Одночасно з цим DeepState відобразив на мапі відхід Сил оборони з «кишені» на південь від Мирнограда, чим вирівняли фронт.

Це підтвердили і в 7-му армійському корпусі, зазначивши, що вихід із сіл Лисівка і Сухий Яр «проведено для збереження життя військовослужбовців, поліпшення логістичного забезпечення угруповання і вирівнювання лінії фронту».

Вранці 9 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про 43 бойові зіткнення на Покровському напрямку.

Також різко погіршилася ситуація в Сіверську – вже половина міста, згідно з DeepState, під російською окупацією. Звідси близько 30 кілометрів до Слов'янська на захід навпростець – причому великих населених пунктів між містами вже немає. Тут Генштаб нарахував за добу 7 штурмів.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: