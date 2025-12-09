Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб: майже третина бойових зіткнень на фронті за добу була на Покровському напрямку

Українські військові поблизу Покровська на Донеччині, листопад 2025 року
Українські військові поблизу Покровська на Донеччині, листопад 2025 року

На фронті минулої доби зафіксували 139 бойових зіткнень, близько третини з яких – на Покровському напрямку, свідчать дані Генштабу ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки», – йдеться в ранковму зведенні 9 грудня.

За даними командування ЗСУ, російські атаки минулої доби також зафіксували на Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Слов’янському, Лиманському, Куп’янському, Південно-Слобожанському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Напередодні українські військові підтвердили, що відвели підрозділи з Лисівки й Сухого Яру на півдні від Покровсько-Мирноградської агломерації, щоб уникнути оточення.

За даними Десантно-штурмових військ, ситуація у районі Мирнограду залишається складною, противник активно обстрілює місто з допомогою КАБів і за минулий тиждень сили РФ скинули на місто 21 авіабомбу.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG