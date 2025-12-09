Генштаб: майже третина бойових зіткнень на фронті за добу була на Покровському напрямку

На фронті минулої доби зафіксували 139 бойових зіткнень, близько третини з яких – на Покровському напрямку, свідчать дані Генштабу ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 атаки агресора у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Никанорівка, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки», – йдеться в ранковму зведенні 9 грудня.

За даними командування ЗСУ, російські атаки минулої доби також зафіксували на Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Слов’янському, Лиманському, Куп’янському, Південно-Слобожанському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Напередодні українські військові підтвердили, що відвели підрозділи з Лисівки й Сухого Яру на півдні від Покровсько-Мирноградської агломерації, щоб уникнути оточення.

За даними Десантно-штурмових військ, ситуація у районі Мирнограду залишається складною, противник активно обстрілює місто з допомогою КАБів і за минулий тиждень сили РФ скинули на місто 21 авіабомбу.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.