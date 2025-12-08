Задля збереження життя та покращення логістики – у ДШВ підтвердили вихід Сил оборони з двох сіл біля Мирнограду

7-й армійський корпус Десантно-штурмових військ офіційно підтвердив вихід Сил оборони з Лисівки та Сухого Яру – сіл на півдні від Мирнограду.

«За рішенням командування підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад був переміщений на більш вигідні рубежі. Маневр проведено задля збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

У корпусі додали, що з міркувань безпеки інформація про проведення операції певний час не оприлюднювалася, щоб уникнути ризиків зриву її виконання.

За даними Десантно-штурмових військ, ситуація у районі Мирнограду залишається складною, противник активно обстрілює місто з допомогою КАБів і за минулий тиждень сили РФ скинули на місто 21 авіабомбу.

«Противник веде інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста. Сили оборони знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів», – повідомили в корпусі.

Раніше виданню «Українська правда» два анонімні співрозмовники, які тримають оборону на цій ділянці фронту, розповіли , що Сили оборони відійшли з частини позицій у цьому районі декілька тижнів тому. Журналісти повідомляли, що українські захисники вийшли з району сіл Сухий Яр та Лисівка, але прориватися довелося з боями.

На початку грудня німецьке видання Bild, цитуючи українського бійця, який боронить місто, писало, якщо логістика в Мирнограді Донецької області не буде терміново відновлена, близько тисячі бійців ЗСУ можуть опинитися в оточенні.

На це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що українські сили намагаються відновити логістику в Покровську й Мирнограді та стримують спроби російських військ накопичувати піхоту й обходити міста.





